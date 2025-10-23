Полуостров Гамова предлагает незабываемые виды и отдых на белоснежных пляжах. Прогулка по живописным тропам, вид на морские скалы и лазурные воды делают это место уникальным. Бухта Витязь и дом Яна Янковского погружают в атмосферу Приморья. Природные красоты, такие как бухта Теляковского и Астафьева, впечатляют своей первозданностью. Эта поездка подходит для всех, кто ищет гармонию с природой и спокойствие у моря
Что можно увидеть
- Бухта Витязь
- Дом Яна Янковского
- Бухта Теляковского
- Бухта Астафьева
Описание экскурсии
Мы выезжаем из Владивостока рано утром, чтобы успеть за один день посетить самые выразительные локации полуострова Гамова:
- Бухта Витязь: с видовой площадки вы взглянете на грозные морские скалы и изумрудные волны. И непременно поймете, за что это место так любят жители Приморья.
- Дом Яна Янковского, сохранивший колорит дореволюционной эпохи. Вы рассмотрите здание с узкими, почти средневековыми окнами-бойницами и дом Михаила Янковского — отца-основателя научного Общества изучения Амурского края.
- Бухта Теляковского — первозданный уголок природы с лазурной водой, окруженный могильными соснами. Не убирайте далеко камеры!
- Бухта Астафьева с белым песком и ярко-бирюзовым морем, возможно, напомнит вам о рекламе «Баунти». В любом случае, это отличное место, чтобы побыть наедине с морем. Посещаем за дополнительную плату, если согласится большая часть группы.
Программа поездки
- Выезд из Владивостока в 7:30
- Дорога занимает 3,5 часа (с перерывами на отдых)
- Пеший маршрут — 2 часа (с перерывами на пикник у моря)
- Прибытие вечером ориентировочно в 19:00-21:00 (не рекомендуем брать обратные билеты заранее, время прибытия может меняться)
Организационные детали
Что важно знать
- Обратите внимание: это не экскурсия с исторической информацией, а обзорная поездка по красивым местам с пляжным отдыхом в компании сопровождающего. Водитель не является гидом, но с удовольствием вас довезёт и покажет все локации (услуги гида-историка оплачиваются отдельно)
- После бронирования, пожалуйста, самостоятельно свяжитесь с нами и сообщите своё имя, дату поездки и название экскурсии
- Точная информация о выезде (время, номер машины, телефон водителя) сообщается за день до выезда вечером (создаётся группа в WhatsApp)
- Сопровождать вас буду я или другой гид-водитель из нашей команды
- Групповая поездка проходит на семиместном микроавтобусе Toyota Town Ace Noah
- Если вас укачивает, позаботьтесь о нужных лекарствах заранее
Что взять с собой
- Рюкзак (пожалуйста, не берите сумки на одно плечо)
- Перекус на 2 раза (орехи, бутерброды, печенье, банан, каша), вода из расчета литр на человека, термос с чаем/кофе
- Аптечка с нужными вам лекарствами
- Купальник, полотенце по желанию и солнцезащитный крем
- Наденьте удобную спортивную одежду, головной убор, кроссовки — желательно взять с собой ветровку. Возьмите запасные кроссовки, футболку, носки и штаны, их можно оставить в машине.
- Также можно взять с собой хозяйственные перчатки, аквашузы или доп. пару кроссовок для перехода вброд на остров Томящегося сердца (переход не обязателен, по желанию)
Юлия — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 1830 туристов
Мы команда сопровождающих в поездках по Приморскому краю. Проводим программы на автомобиле и автобусе, а также джип-туры с максимальной заброской к месту. Посоветуем хорошую кухню, места для досуга и, конечно же, достопримечательности. Также возможен выход в море на катере с осмотром бухт — любой отдых на ваш вкус!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
23 окт 2025
Здравствуйте. Экскурсия неплохая, поездка по красивым и действительно достойным внимания местам, но не устроила цена этой поездки. Я считаю, что за такое наполнение и организацию поездки всё-таки 17 000 рублей- это очень много. Цена совсем не соответствует содержанию.
Ш
Шульгина
26 авг 2025
Экскурсия нам очень понравилась!
Ездили с гидом Юлией, очень веселая, чуткая, вся поездка прошла с комфортом!)
Будьте готовы к тяжелой дороге, но главное настрой, в хорошем настроении и компании это переносится отлично)
Светлана
4 авг 2025
Незабываемая прогулка! Настоящая, драйвовая! Шикарные виды! Особый респект водителю-проводнику Сергею!
Г
Галина
7 июл 2025
Поездка получилась замечательной! Мы посетили потрясающе красивые места, похожие на сказку, места с удивительной энергетикой. Нам всем повезло с погодой, а мне ещё повезло с компанией. Чувствуется, что Анна и Пётр (организаторы поездки) любят свой край и с душой открывают его красоты туристам. Огромное спасибо за поездку! За возможность увидеть такую красоту!
Ж
Жанна
6 июл 2025
2 года назад уже ездила с этой командой по этому маршруту, впечатлилась настолько, что в этом году повезла семью. Очень красиво, искупались, надышались чистым свежим воздухом. Видели морскую звезду и морского ежа. Александр - идеальный водитель и просто очень много знающий о Дальнем Востоке человек. Спасибо!
