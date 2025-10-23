Мои заказы

Поездка на полуостров Гамова. Групповая экскурсия

Полуостров Гамова ждёт вас с живописными бухтами и скалами. Уникальная возможность насладиться природой и морем в компании единомышленников
Полуостров Гамова предлагает незабываемые виды и отдых на белоснежных пляжах. Прогулка по живописным тропам, вид на морские скалы и лазурные воды делают это место уникальным. Бухта Витязь и дом Яна Янковского погружают в атмосферу Приморья. Природные красоты, такие как бухта Теляковского и Астафьева, впечатляют своей первозданностью. Эта поездка подходит для всех, кто ищет гармонию с природой и спокойствие у моря
4.6
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Живописные бухты и скалы
  • 🏖 Белоснежные пляжи для отдыха
  • 🏞 Уникальные природные виды
  • 🚶‍♂️ Прогулка по живописным тропам
  • 📸 Отличные возможности для фото
Ближайшие даты:
12
ноя15
ноя19
ноя22
ноя26
ноя29
ноя3
дек
Время начала: 07:30

Что можно увидеть

  • Бухта Витязь
  • Дом Яна Янковского
  • Бухта Теляковского
  • Бухта Астафьева

Описание экскурсии

Мы выезжаем из Владивостока рано утром, чтобы успеть за один день посетить самые выразительные локации полуострова Гамова:

  • Бухта Витязь: с видовой площадки вы взглянете на грозные морские скалы и изумрудные волны. И непременно поймете, за что это место так любят жители Приморья.
  • Дом Яна Янковского, сохранивший колорит дореволюционной эпохи. Вы рассмотрите здание с узкими, почти средневековыми окнами-бойницами и дом Михаила Янковского — отца-основателя научного Общества изучения Амурского края.
  • Бухта Теляковского — первозданный уголок природы с лазурной водой, окруженный могильными соснами. Не убирайте далеко камеры!
  • Бухта Астафьева с белым песком и ярко-бирюзовым морем, возможно, напомнит вам о рекламе «Баунти». В любом случае, это отличное место, чтобы побыть наедине с морем. Посещаем за дополнительную плату, если согласится большая часть группы.

Программа поездки

  • Выезд из Владивостока в 7:30
  • Дорога занимает 3,5 часа (с перерывами на отдых)
  • Пеший маршрут — 2 часа (с перерывами на пикник у моря)
  • Прибытие вечером ориентировочно в 19:00-21:00 (не рекомендуем брать обратные билеты заранее, время прибытия может меняться)

Организационные детали

Что важно знать

  • Обратите внимание: это не экскурсия с исторической информацией, а обзорная поездка по красивым местам с пляжным отдыхом в компании сопровождающего. Водитель не является гидом, но с удовольствием вас довезёт и покажет все локации (услуги гида-историка оплачиваются отдельно)
  • После бронирования, пожалуйста, самостоятельно свяжитесь с нами и сообщите своё имя, дату поездки и название экскурсии
  • Точная информация о выезде (время, номер машины, телефон водителя) сообщается за день до выезда вечером (создаётся группа в WhatsApp)
  • Сопровождать вас буду я или другой гид-водитель из нашей команды
  • Групповая поездка проходит на семиместном микроавтобусе Toyota Town Ace Noah
  • Если вас укачивает, позаботьтесь о нужных лекарствах заранее

Что взять с собой

  • Рюкзак (пожалуйста, не берите сумки на одно плечо)
  • Перекус на 2 раза (орехи, бутерброды, печенье, банан, каша), вода из расчета литр на человека, термос с чаем/кофе
  • Аптечка с нужными вам лекарствами
  • Купальник, полотенце по желанию и солнцезащитный крем
  • Наденьте удобную спортивную одежду, головной убор, кроссовки — желательно взять с собой ветровку. Возьмите запасные кроссовки, футболку, носки и штаны, их можно оставить в машине.
  • Также можно взять с собой хозяйственные перчатки, аквашузы или доп. пару кроссовок для перехода вброд на остров Томящегося сердца (переход не обязателен, по желанию)

в среду и субботу в 07:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет17 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Кинотеатр Уссури
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 1830 туристов
Мы команда сопровождающих в поездках по Приморскому краю. Проводим программы на автомобиле и автобусе, а также джип-туры с максимальной заброской к месту. Посоветуем хорошую кухню, места для досуга и, конечно же, достопримечательности. Также возможен выход в море на катере с осмотром бухт — любой отдых на ваш вкус!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
1
2
1
Ольга
Ольга
23 окт 2025
Здравствуйте. Экскурсия неплохая, поездка по красивым и действительно достойным внимания местам, но не устроила цена этой поездки. Я считаю, что за такое наполнение и организацию поездки всё-таки 17 000 рублей- это очень много. Цена совсем не соответствует содержанию.
Ш
Шульгина
26 авг 2025
Экскурсия нам очень понравилась!
Ездили с гидом Юлией, очень веселая, чуткая, вся поездка прошла с комфортом!)
Будьте готовы к тяжелой дороге, но главное настрой, в хорошем настроении и компании это переносится отлично)
Одевайте
читать дальше

удобную обувь, ходить не много, но это дикие места, можно подскользнуться, не забывайте головные уборы в жару!
Посмотрели на красивые виды, накупались, вода чудесная!
Если планируете купаться берите аквашузы!
Гиды накануне присылают подробную инструкцию, что взять с собой, мы собирались по списку и поэтому в поездке не возникло проблем)
Спасибо!

Светлана
Светлана
4 авг 2025
Незабываемая прогулка! Настоящая, драйвовая! Шикарные виды! Особый респект водителю-проводнику Сергею!
Рекомендую всем обязательно!
Г
Галина
7 июл 2025
Поездка получилась замечательной! Мы посетили потрясающе красивые места, похожие на сказку, места с удивительной энергетикой. Нам всем повезло с погодой, а мне ещё повезло с компанией. Чувствуется, что Анна и Пётр (организаторы поездки) любят свой край и с душой открывают его красоты туристам. Огромное спасибо за поездку! За возможность увидеть такую красоту!
Ж
Жанна
6 июл 2025
2 года назад уже ездила с этой командой по этому маршруту, впечатлилась настолько, что в этом году повезла семью. Очень красиво, искупались, надышались чистым свежим воздухом. Видели морскую звезду и морского ежа. Александр - идеальный водитель и просто очень много знающий о Дальнем Востоке человек. Спасибо!

Входит в следующие категории Владивостока

