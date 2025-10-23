Ольга Здравствуйте. Экскурсия неплохая, поездка по красивым и действительно достойным внимания местам, но не устроила цена этой поездки. Я считаю, что за такое наполнение и организацию поездки всё-таки 17 000 рублей- это очень много. Цена совсем не соответствует содержанию.

Ш Шульгина

Ездили с гидом Юлией, очень веселая, чуткая, вся поездка прошла с комфортом!)

Будьте готовы к тяжелой дороге, но главное настрой, в хорошем настроении и компании это переносится отлично)

Одевайте читать дальше удобную обувь, ходить не много, но это дикие места, можно подскользнуться, не забывайте головные уборы в жару!

Посмотрели на красивые виды, накупались, вода чудесная!

Если планируете купаться берите аквашузы!

Гиды накануне присылают подробную инструкцию, что взять с собой, мы собирались по списку и поэтому в поездке не возникло проблем)

Спасибо! Экскурсия нам очень понравилась!Ездили с гидом Юлией, очень веселая, чуткая, вся поездка прошла с комфортом!)Будьте готовы к тяжелой дороге, но главное настрой, в хорошем настроении и компании это переносится отлично)Одевайте

Светлана Незабываемая прогулка! Настоящая, драйвовая! Шикарные виды! Особый респект водителю-проводнику Сергею!

Рекомендую всем обязательно!

Г Галина Поездка получилась замечательной! Мы посетили потрясающе красивые места, похожие на сказку, места с удивительной энергетикой. Нам всем повезло с погодой, а мне ещё повезло с компанией. Чувствуется, что Анна и Пётр (организаторы поездки) любят свой край и с душой открывают его красоты туристам. Огромное спасибо за поездку! За возможность увидеть такую красоту!