Мини-групповая экскурсия из Владивостока: Поездка к бухтам Окунёвая и Триозерье
Недалеко от Владивостока, у города Находка, расположились две живописные бухты: Триозёрье и Окунёвая.
Скалистые берега, теплый песок, чистое синее море… Мы проведем целый день среди шума волн и свежего воздуха.
Устройте пикник, погуляйте по окрестностям, фотографируя пейзажи, или просто отдохните на пляже — о времени пребывания в каждой из бухт можно договориться с организаторами.
Скалистые берега, теплый песок, чистое синее море… Мы проведем целый день среди шума волн и свежего воздуха.
Устройте пикник, погуляйте по окрестностям, фотографируя пейзажи, или просто отдохните на пляже — о времени пребывания в каждой из бухт можно договориться с организаторами.
Ближайшие даты:
15
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18
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Видовая площадка на город Находка
- Скальный комплекс «Долина Атлантов» (Чёртов Палец) издалека
- Бухта Триозёрье
- Бухта Окунёвая
Описание
В тиши Приморья
Удивительная возможность посмотреть разные бухты. Перед Вами предстанут скалистые берега, песок, галька. Здесь не будет долгих пеших маршрутов — только безмятежная прогулка у моря. Вместе с Вами мы отправимся в город Находка. Нашими целями станут две бухты. Первая — Триозёрье, популярный приморский пляж. У Вас будет свободное время для отдыха, пикника или прогулки по окрестностям. После мы выдвигаемся к бухте Окунёвая, уютно закрытой по краям красивейшими скалами. Берег здесь усыпан крупным и ярким желтым песком, который омывает чистое сине-зелёное море. Обратно во Владивосток мы вернемся ближе к вечеру, вдоволь отдохнувшие душой и телом. Важная информация • У нас индивидуальный подход к каждому, поэтому время посещения бухт можно оговорить, если хотите побыть в них подольше.
Возьмите с собой перекус и воду.
Ежедневно в 07:20
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Видовая площадка на город Находка
- Скальный комплекс «Долина Атлантов» (Чёртов Палец) издалека
- Бухта Триозёрье
- Бухта Окунёвая
Что включено
- Транспорт
- Сопровождение
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
кинотеатр Уссури, улица Светланская 31
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:20
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Здравствуйте! Спасибо за бронирование
- Обязательно свяжитесь с нами (командой гидов) после предоплаты, с помощью WhatsApp по номеру 8984-198-70-78, где будут указаны доп. детали поездки и получить оперативно ответы на вопросы
- Если накануне вечером Вас не добавили в группу поездки WhatsApp, не сообщили номер и марку машины, телефоны водителя-гида, то тур не состоялся
- Только после точной информации от организатора приходите на место встречи (остановку). Пожалуйста, не приходите и не ожидайте в день экскурсии, без предварительной информации
- ГАРАНТИЯ ВАШЕГО ВЫЕЗДА, ЕСЛИ ВАС ДОБАВИЛИ В ГРУППУ WhatsApp
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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