В тиши Приморья

Удивительная возможность посмотреть разные бухты. Перед Вами предстанут скалистые берега, песок, галька. Здесь не будет долгих пеших маршрутов — только безмятежная прогулка у моря. Вместе с Вами мы отправимся в город Находка. Нашими целями станут две бухты. Первая — Триозёрье, популярный приморский пляж. У Вас будет свободное время для отдыха, пикника или прогулки по окрестностям. После мы выдвигаемся к бухте Окунёвая, уютно закрытой по краям красивейшими скалами. Берег здесь усыпан крупным и ярким желтым песком, который омывает чистое сине-зелёное море. Обратно во Владивосток мы вернемся ближе к вечеру, вдоволь отдохнувшие душой и телом. Важная информация • У нас индивидуальный подход к каждому, поэтому время посещения бухт можно оговорить, если хотите побыть в них подольше.

Возьмите с собой перекус и воду.