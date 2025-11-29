Бухта Стеклянная — одно из самых необычных и красивых мест Владивостока.
Берег здесь переливается яркими цветами благодаря стеклянным камням, которых не на одном другом пляже в России не встретишь.
Вы без спешки прогуляетесь по берегу, отдохнёте от города, рассмотрите редкие камешки и насладитесь свежим морским воздухом.
Берег здесь переливается яркими цветами благодаря стеклянным камням, которых не на одном другом пляже в России не встретишь.
Вы без спешки прогуляетесь по берегу, отдохнёте от города, рассмотрите редкие камешки и насладитесь свежим морским воздухом.
Описание экскурсии
- По пути мы немного расскажем о Владивостоке и окрестностях.
- Вы узнаете, откуда в бухте появились необычные камешки.
- Прогуляетесь по берегу, усыпанному разноцветной стеклянной галькой.
- В тёплое время года при желании — искупаетесь.
Организационные детали
- Поездка проходит на Тoyota Noah.
- За рулём буду я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 09:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Светланская
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 928 туристов
Родился и вырос во Владивостоке, очень люблю свой край. Я и команда гидов с удовольствием покажем самые интересные места и поделимся нескучными историями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
29 ноя 2025
Хорошее сопровождение до и вовремя экскурсии. Прекрасный рассказ и про историю бухты, и про современную жизнь во Владивостоке.
Входит в следующие категории Владивостока
Похожие экскурсии из Владивостока
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по острову Русский и бухте Стеклянная во Владивостоке
Узнайте секреты острова Русский и бухты Стеклянная во Владивостоке. Прогулка по мостам, историческим местам и уникальным природным объектам
Начало: По месту вашего проживания во Владивостоке
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
11 228 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Точки притяжения Владивостока
Владивосток раскрывает свои тайны: от Токаревского маяка до бухты Стеклянной и мыса Тобизина. Уникальные виды и история города ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
12 900 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Кофе и рассвет в Стеклянной бухте
Встретить восход солнца на берегу Японского моря и вкусно позавтракать
Начало: На улице Алеутской
Расписание: в понедельник и среду в 06:00
Завтра в 06:00
15 дек в 06:00
2300 ₽ за человека