Что вас ждет

Пешая экскурсия не сложная, но вы будете постоянно в движении — идти придется по пересеченной местности и спускаться по канату к пляжу.

Желательна, но не обязательна трекинговая обувь.

Необходимы сланцы для перехода перешейка.

Возьмите с собой воду и перекус.

Находиться на острове Шкота можно бесконечно долго и возвращаться туда вновь и вновь. Каждому туристу он открывается по-своему. Каким он окажется для вас? Мы заберем вас на внедорожнике Тойота Сурф из гостиницы и поедем на остров Шкота через остров Русский. По пути мы проедем по Русскому мосту, Университетскому проспекту (ДВФУ). Дорога по асфальту займет около 20 минут, и еще столько же мы будем ехать по грунтовке до Батареи. Осмотр Батареи займет около 30-40 минут. После мы продолжим движение по бездорожью, где без проблем могут проехать подготовленные машины. Мы доберемся до перешейка бухты Новый Джигит, а дальше начнется наш пеший тур до острова Шкота. В зависимости от приливов и отливов возможна переправа через море. Глубина — по колено или глубже. Дорога пешком занимает около 40 минут до острова Чаек. Дальше — вдоль обрывистых скал мы направимся до Кекур, и спустимся по веревке на пляж с красными камнями, где проведем около часа. Важно знать• Вся экскурсия длится 4-5 часов.