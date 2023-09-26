Путешествие на остров Шкота, без сомнений, тронет вас до глубины души.
В одном месте вы ощутите мощь и красоту Японского моря, скалистого побережья, аналогов которому нет в мире. Яркие красные краски камня, сливающиеся с водной стихией, завораживают путешественников. Не останетесь равнодушными и вы!
В одном месте вы ощутите мощь и красоту Японского моря, скалистого побережья, аналогов которому нет в мире. Яркие красные краски камня, сливающиеся с водной стихией, завораживают путешественников. Не останетесь равнодушными и вы!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ждетНаходиться на острове Шкота можно бесконечно долго и возвращаться туда вновь и вновь. Каждому туристу он открывается по-своему. Каким он окажется для вас? Мы заберем вас на внедорожнике Тойота Сурф из гостиницы и поедем на остров Шкота через остров Русский. По пути мы проедем по Русскому мосту, Университетскому проспекту (ДВФУ). Дорога по асфальту займет около 20 минут, и еще столько же мы будем ехать по грунтовке до Батареи. Осмотр Батареи займет около 30-40 минут. После мы продолжим движение по бездорожью, где без проблем могут проехать подготовленные машины. Мы доберемся до перешейка бухты Новый Джигит, а дальше начнется наш пеший тур до острова Шкота. В зависимости от приливов и отливов возможна переправа через море. Глубина — по колено или глубже. Дорога пешком занимает около 40 минут до острова Чаек. Дальше — вдоль обрывистых скал мы направимся до Кекур, и спустимся по веревке на пляж с красными камнями, где проведем около часа. Важно знать• Вся экскурсия длится 4-5 часов.
- Пешая экскурсия не сложная, но вы будете постоянно в движении — идти придется по пересеченной местности и спускаться по канату к пляжу.
- Желательна, но не обязательна трекинговая обувь.
- Необходимы сланцы для перехода перешейка.
- Возьмите с собой воду и перекус.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Шкота
- Кекуры острова Шкота
- Бухта Новый Джигит
- Батарея 982
- Русский мост
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Питание и вода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваша гостиница
Завершение: По запросу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Пешая экскурсия не сложная
- Но все 5 часов вы будете постоянно в движении. идти пешком надо будет пройти 5 км
- По пересеченной местности и спускаться по канату к пляжу. Желательна
- Но не обязательна трекинговая обувь. Необходимы будут сланцы для перехода перешейка. Вода и перекус обязателен
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сафронова
26 сен 2023
Доброго всем дня. Побывали на экскурсии Джип-тур на Шкоты. Красота острова восхищает,не хочется уходить. Воздух,океан,виды потрясающие. Предупреждение для девушек!:глубина воды на переправе по пояс,видимо мы в прилив попали. Иван,наш гид,общительный,доброжелательный,рассказал нам много,но,наверное,еще без опыта проведения экскурсий🤷♀️Хотелось бы,чтобы при переправе он шел рядышком на случай подскользнуться,идем же по камням,волны,ветер…. Еще хотелось бы гидрокостюмы,как у ваших конкурентов.
К
Кремлева
6 авг 2023
Горы и море - это то, что мы любим и за чем сюда едем. В реальности было даже лучше, чем себе представляли. Природа необыкновенная. Спасибо большое! Особая благодарность нашему экскурсоводу Ивану, вежливый и образованный, показал очень живописные места.
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