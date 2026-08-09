Парк Белый лев и карьер Таежный: экскурсия в живописное место около Владивостока
Описание экскурсии
Прогулка в парке "Белый лев"
Начнём нашу увлекательную прогулку в парке "Белый лев". Здесь вы сможете насладиться атмосферой природы и встретить удивительных животных. В зоопарке представлены такие великолепные обитатели, как львы, тигры, медведи, волки, верблюды и многие другие. Это место оставит яркие впечатления у каждого посетителя!
Что взять с собой
Не забудьте взять с собой угощения для животных! Отлично подойдут:
пекинская капуста;
яблоки;
бананы;
финики;
и другие овощи и фрукты.
Поездка на карьер Таежный
После насыщенной прогулки в парке, мы направимся к карьеру Таежный. Это место впечатляет своей красотой, особенно в зелёную пору, когда вода имеет прекрасный зеленоватый оттенок. Контраст с угольными берегами создаёт уникальный пейзаж, который стоит увидеть.
История карьера
Местные жители рассказывают, что работы на угольном разрезе прекратились довольно давно. Однако точные даты и подробности уже позабыты. Это придаёт месту загадочность и делает его ещё более интересным для посещения.
в любое удобное для вас время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
Транспортное сопровождение по маршруту
Гид-проводник
Что не входит в цену
Входные билеты в зоопарк, дополнительные траты на питание.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центральная площадь г. Владивосток
Завершение: Центральная площадь г. Владивосток (место корректируется)
Когда и сколько длится?
Когда: в любое удобное для вас время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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