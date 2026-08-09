Мои заказы

Джип-тур Парк Белый лев и карьер Таежный

Парк Белый лев и карьер Таежный: экскурсия в живописное место около Владивостока
Джип-тур Парк Белый лев и карьер Таежный
Джип-тур Парк Белый лев и карьер Таежный
Джип-тур Парк Белый лев и карьер Таежный

Описание экскурсии

Прогулка в парке "Белый лев"

Начнём нашу увлекательную прогулку в парке "Белый лев". Здесь вы сможете насладиться атмосферой природы и встретить удивительных животных. В зоопарке представлены такие великолепные обитатели, как львы, тигры, медведи, волки, верблюды и многие другие. Это место оставит яркие впечатления у каждого посетителя!

Что взять с собой

Не забудьте взять с собой угощения для животных! Отлично подойдут:

  • пекинская капуста;
  • яблоки;
  • бананы;
  • финики;
  • и другие овощи и фрукты.

Поездка на карьер Таежный

После насыщенной прогулки в парке, мы направимся к карьеру Таежный. Это место впечатляет своей красотой, особенно в зелёную пору, когда вода имеет прекрасный зеленоватый оттенок. Контраст с угольными берегами создаёт уникальный пейзаж, который стоит увидеть.

История карьера

Местные жители рассказывают, что работы на угольном разрезе прекратились довольно давно. Однако точные даты и подробности уже позабыты. Это придаёт месту загадочность и делает его ещё более интересным для посещения.

в любое удобное для вас время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное сопровождение по маршруту
  • Гид-проводник
Что не входит в цену
  • Входные билеты в зоопарк, дополнительные траты на питание.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центральная площадь г. Владивосток
Завершение: Центральная площадь г. Владивосток (место корректируется)
Когда и сколько длится?
Когда: в любое удобное для вас время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Владивостока

Похожие экскурсии на «Джип-тур Парк Белый лев и карьер Таежный»

Сафари-парк и три бухты: Муравьиная, Шамора и Стеклянная
На машине
6 часов
109 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сафари-парк и три бухты: Муравьиная, Шамора и Стеклянная
Посетить сафари-парк, погулять по живописным бухтам Японского моря и узнать их историю
Начало: От вашего отеля или квартиры
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от 15 500 ₽ за всё до 4 чел.
Сафари-парк и три бухты: Муравьиная, Шамора и Стеклянная (в мини-группе)
На машине
7 часов
44 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Сафари-парк и три бухты: Муравьиная, Шамора и Стеклянная (в мини-группе)
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Приморью: сафари-парк и три уникальные бухты подарят вам незабываемые впечатления и яркие эмоции
Начало: В районе центральной площади
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 10:00
Завтра в 10:00
13 авг в 10:00
3700 ₽ за человека
Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная
На автобусе
8 часов
534 отзыва
Групповая
Лучший выбор
Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная
Начало: Площадь Борцов Революции
Расписание: По понедельникам, средам, пятницам в 9:15
Завтра в 08:30
11 авг в 08:30
2900 ₽ за человека
Приморский сафари-парк, бухта Стеклянная и мыс с двухтысячной купюры. Индивидуальная экскурсия
На машине
6 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Приморский сафари-парк, бухта Стеклянная и мыс с двухтысячной купюры. Индивидуальная экскурсия
Познакомиться с природой дальневосточного края и посетить яркие панорамные места
Начало: От вашего отеля
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от 16 910 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Владивостоке
16 500 ₽ за экскурсию