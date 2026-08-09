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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прогулка в парке "Белый лев"

Начнём нашу увлекательную прогулку в парке "Белый лев". Здесь вы сможете насладиться атмосферой природы и встретить удивительных животных. В зоопарке представлены такие великолепные обитатели, как львы, тигры, медведи, волки, верблюды и многие другие. Это место оставит яркие впечатления у каждого посетителя!

Что взять с собой

Не забудьте взять с собой угощения для животных! Отлично подойдут:

пекинская капуста;

яблоки;

бананы;

финики;

и другие овощи и фрукты.

Поездка на карьер Таежный

После насыщенной прогулки в парке, мы направимся к карьеру Таежный. Это место впечатляет своей красотой, особенно в зелёную пору, когда вода имеет прекрасный зеленоватый оттенок. Контраст с угольными берегами создаёт уникальный пейзаж, который стоит увидеть.

История карьера

Местные жители рассказывают, что работы на угольном разрезе прекратились довольно давно. Однако точные даты и подробности уже позабыты. Это придаёт месту загадочность и делает его ещё более интересным для посещения.