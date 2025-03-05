Это настоящее сафари-путешествие! В поездке вы увидите элиту природного царства — тигров, львов, леопардов, медведей. А также много других его представителей — копытных, мелких хищников и птиц. Все они живут на территории, где сохраняются условия, максимально приближенные к естественным. Вы узнаете, чем тигр отличается от леопарда, погладите косулю и пообщаетесь со старым грифом.

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Описание экскурсии

Тайминг маршрута

12:30–14:00 — выезд из Владивостока и прибытие в сафари-парк

14:00–17:30 — экскурсия по парку с местным экскурсоводом

17:30–19:00 — дорога обратно во Владивосток

Парк тигров, леопардов, копытных и медведей

На безопасном расстоянии, с моста, вы посмотрите, как свободно гуляют тигры Амур, Тайга, Уссури и два тигрёнка. Для них выделена территория в один гектар. Для копытных огорожено четыре гектара леса. Вы увидите благородных и пятнистых оленей, косуль, кабанов, северного оленя. А ещё кроликов и фазанов. Ручные животные выходят к гостям парка сами. Их можно гладить, фотографировать и кормить — но только тем кормом, который выдадут в парке!

Парк мелких хищников и птиц

На огороженном участке леса вы понаблюдаете за лисами, енотовидными собаками, енотами-полоскунами, барсуками, выдрой, дальневосточными лесными котами, серым волком и редчайшими красными волками. Фотографировать этих животных можно. Кормить и трогать нельзя!

Парк львов

В этой зоне можно погулять самостоятельно, без экскурсовода, — с моста рассмотреть львов, красавицу–пуму, рысей, белок–летяг, дальневосточного аиста, даурского журавля, ошейниковых совок. А ещё будет интересно зайти в Бабушкин дворик, сделать фото с домашними животными — козлом Обамой, курицей и кроликами.

Организационные детали