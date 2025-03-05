Описание экскурсии
Тайминг маршрута
12:30–14:00 — выезд из Владивостока и прибытие в сафари-парк
14:00–17:30 — экскурсия по парку с местным экскурсоводом
17:30–19:00 — дорога обратно во Владивосток
Парк тигров, леопардов, копытных и медведей
На безопасном расстоянии, с моста, вы посмотрите, как свободно гуляют тигры Амур, Тайга, Уссури и два тигрёнка. Для них выделена территория в один гектар. Для копытных огорожено четыре гектара леса. Вы увидите благородных и пятнистых оленей, косуль, кабанов, северного оленя. А ещё кроликов и фазанов. Ручные животные выходят к гостям парка сами. Их можно гладить, фотографировать и кормить — но только тем кормом, который выдадут в парке!
Парк мелких хищников и птиц
На огороженном участке леса вы понаблюдаете за лисами, енотовидными собаками, енотами-полоскунами, барсуками, выдрой, дальневосточными лесными котами, серым волком и редчайшими красными волками. Фотографировать этих животных можно. Кормить и трогать нельзя!
Парк львов
В этой зоне можно погулять самостоятельно, без экскурсовода, — с моста рассмотреть львов, красавицу–пуму, рысей, белок–летяг, дальневосточного аиста, даурского журавля, ошейниковых совок. А ещё будет интересно зайти в Бабушкин дворик, сделать фото с домашними животными — козлом Обамой, курицей и кроликами.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены посещение всех парков, услуги гида-водителя из нашей команды, трансфер на автомобиле УАЗ Патриот, Toyota Hiace, Toyota Alphard, либо на автобусе Hyundai County или Mercedes в зависимости от количества участников
- На экскурсии проводник бесплатно выдаст корм для копытных
во вторник в 12:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|4100 ₽
|Дети до 12 лет
|3600 ₽
|Пенсионеры
|3600 ₽