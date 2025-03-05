Сафари-парк во Владивостоке

Оказаться в мире животных без барьеров - решёток, рвов и стёкол
Это настоящее сафари-путешествие! В поездке вы увидите элиту природного царства — тигров, львов, леопардов, медведей. А также много других его представителей — копытных, мелких хищников и птиц. Все они живут на территории, где сохраняются условия, максимально приближенные к естественным. Вы узнаете, чем тигр отличается от леопарда, погладите косулю и пообщаетесь со старым грифом.
5
1 отзыв
Сафари-парк во Владивостоке
Сафари-парк во Владивостоке
Сафари-парк во Владивостоке
Ближайшие даты:
25
мар1
апр8
апр15
апр22
апр29
апр6
мая
Время начала: 12:30

Описание экскурсии

Тайминг маршрута

12:30–14:00 — выезд из Владивостока и прибытие в сафари-парк
14:00–17:30 — экскурсия по парку с местным экскурсоводом
17:30–19:00 — дорога обратно во Владивосток

Парк тигров, леопардов, копытных и медведей

На безопасном расстоянии, с моста, вы посмотрите, как свободно гуляют тигры Амур, Тайга, Уссури и два тигрёнка. Для них выделена территория в один гектар. Для копытных огорожено четыре гектара леса. Вы увидите благородных и пятнистых оленей, косуль, кабанов, северного оленя. А ещё кроликов и фазанов. Ручные животные выходят к гостям парка сами. Их можно гладить, фотографировать и кормить — но только тем кормом, который выдадут в парке!

Парк мелких хищников и птиц

На огороженном участке леса вы понаблюдаете за лисами, енотовидными собаками, енотами-полоскунами, барсуками, выдрой, дальневосточными лесными котами, серым волком и редчайшими красными волками. Фотографировать этих животных можно. Кормить и трогать нельзя!

Парк львов

В этой зоне можно погулять самостоятельно, без экскурсовода, — с моста рассмотреть львов, красавицу–пуму, рысей, белок–летяг, дальневосточного аиста, даурского журавля, ошейниковых совок. А ещё будет интересно зайти в Бабушкин дворик, сделать фото с домашними животными — козлом Обамой, курицей и кроликами.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены посещение всех парков, услуги гида-водителя из нашей команды, трансфер на автомобиле УАЗ Патриот, Toyota Hiace, Toyota Alphard, либо на автобусе Hyundai County или Mercedes в зависимости от количества участников
  • На экскурсии проводник бесплатно выдаст корм для копытных

во вторник в 12:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный4100 ₽
Дети до 12 лет3600 ₽
Пенсионеры3600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе кинотеатра «Уссури»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 12:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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5 мар 2025
Все очень понравилось. Приморский сафари-парк по праву один из лучших подобных парков. Животные спокойные, сытые и ухоженные. Сотрудники парка - большие энтузиасты своего дела. Огромное спасибо за экскурсии, много новой информации.

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