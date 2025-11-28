Экскурсия к фотогеничным доброжелательным альпакам и живописным Кравцовским водопадам — прекрасная возможность познакомиться с удивительной природой Приморского края.
Вас ждет прогулка по благоустроенным туристическим комплексам, один из которых — «Земля леопарда» — является «самой кошачьей» охраняемой территорией России.
Описание экскурсииЗнакомство с природой Приморья Необычная экскурсия по популярным локациям Приморского края — посещение фермы альпак и памятника природы Кравцовские водопады. Дружелюбные альпаки Экскурсия на ферму альпак — это прекрасная возможность познакомиться с этими животными, погулять в живописной обстановке и получить заряд позитивных эмоций. Во время экскурсии вы узнаете много интересного об альпаках, их привычках, особенностях поведения, а также лично пообщаться и покормить их. Альпаки очень фотогеничны, поэтому без прекрасных фото вы точно не уйдете. Экскурсия проходит на живописной территории, где можно насладиться природой и свежим воздухом. Кравцовские водопады Представляют собой каскад из пяти небольших водопадов, каждый из которых привлекает своим живописным видом. Кравцовские водопады являются памятником природы, входят в состав национального парка «Земля леопардов». Территория полностью благоустроена, что позволит насладиться красотами водопадов как с видовых площадок, так и вблизи. Важная информация:
- Возможность проведения экскурсии для группы из 5-6 человек необходимо утонять у экскурсовода.
- В стоимость экскурсии не включены входные билеты.
- Посещение альпака фермы осуществляется по предварительной записи, возможны изменения в расписании.
- Надевайте комфортную одежду и обувь.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ферма альпак
- Кравцовские водопады
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в Альпака-парк
- Входные билеты на Кравцовские водопады
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем от отеля
Завершение: Отвезем обратно в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
