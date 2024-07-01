Путешествие к Кравцовским водопадам и зимнему саду в Уссурийске предлагает уникальную возможность насладиться природой Приморского края. Прогулка по экотропе вдоль ручья приведёт к водопадам, где можно сделать отличные фотографии.
После этого
После этого
6 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Прогулка к водопадам
- 🏊♂️ Купание в тёплом бассейне
- 🌿 Экзотические растения
- 🐦 Пение птиц в зимнем саду
- 🚗 Комфортный транспорт
- 🧖♂️ Посещение сауны
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы с июня по сентябрь идеально подходят для этого тура. В это время можно насладиться прогулками на свежем воздухе и купанием в открытом бассейне, что делает поездку особенно приятной.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Кравцовские водопады
- Зимний сад
Описание экскурсии
Эта поездка даёт возможность гостям города увидеть Приморский край с другой стороны. Уссурийские долины, истории края и приятное времяпровождение — всё это в нашем путешествии!
- Сначала мы отправимся на Кравцовские водопады. Прогулка по оборудованной тропе займёт примерно 40 минут.
- Далее поедем в город Уссурийск, где на месте бывшего санатория находится популярный комплекс — бассейн под открытым небом. Бассейн довольно просторный: 25 на 10 метров, температура воды +30 градусов. Есть четыре дорожки, где глубина постепенно увеличивается с 1,5 до 2,5 метров, а есть зона для детей — там глубина около метра. Посещение сауны также включено в стоимость.
- По окончании сеанса (1 час) мы отправимся в зимний сад — зону отдыха, где среди живых растений поют птицы. Там расположимся на лавочках и перекусим (продукты нужно будет привезти с собой).
Организационные детали
- Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации
В стоимость входит:
- Сопровождение водителя
- Транспорт по программе (на семиместном автомобиле Toyota Town Ace Noah)
- Входные билеты на водопады, в бассейн и зимний сад
С собой нужно взять:
- Удобную одежду и обувь
- Перекус на два раза, 2 литра воды
- Купальник
- Шапочку (либо на месте +60 рублей)
- Полотенце
- Сланцы (либо на месте +60 рублей)
- Пакет для обуви
После оформления бронирования, пожалуйста, свяжитесь с нами через WhatsApp
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле кинотеатра «Уссури»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1889 туристов
Мы команда сопровождающих в поездках по Приморскому краю. Проводим программы на автомобиле и автобусе, а также джип-туры с максимальной заброской к месту. Посоветуем хорошую кухню, места для досуга и, конечно же, достопримечательности. Также возможен выход в море на катере с осмотром бухт — любой отдых на ваш вкус!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Возвращаюсь с водопадов.
Тропа действительно интересная и не сложная. Вчера солёная вода, сегодня пресная - бодрит и успокаивает)
Путешествуем дальше!
Тропа действительно интересная и не сложная. Вчера солёная вода, сегодня пресная - бодрит и успокаивает)
Путешествуем дальше!
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Легкий приятный тур. Водопады порадовали. Тропа живописная. В бассейне часа для плавания мне лично было достаточно. Но гид никуда не торопил, предложил отдыхать сколько хочу, терпеливо ждал и даже угостил чаем со вкусняшками.
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Д
На Кравцовских водопадах даже отправили открытку себе домой. Сегодня увидели перелётных птиц, услышали звуки леса. Всё больше люблю Приморье!
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Д
Здравствуйте. Накупались от души в бассейне. А по пути какая красота! Я раньше не видела зимой водопады - это ещё интереснее, чем летом! Просто вау. Спасибо Юлии за организацию
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А
Девочки, спасибо за компанию! Всё было чудесно. Алёна-водитель от Бога =)
Мои насыщенные выходные греют душу.
Организатору респект!
Мои насыщенные выходные греют душу.
Организатору респект!
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В
Спасибо команде! День прошёл приятно.
Буду советовать друзьям
Буду советовать друзьям
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