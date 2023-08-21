Увидеть памятник природы и отдохнуть среди «приморских джунглей»
Приглашаем на групповую экскурсию к Кравцовским водопадам и зимнему саду города Уссурийска.
После прогулки по экотропе вдоль ручья вас ждёт расслабляющий отдых в тёплом открытом бассейне и обед в зимнему саду.
Вы увидите растения тропического и субтропического поясов, а также познакомитесь с пернатыми обитателями.
После прогулки по экотропе вдоль ручья вас ждёт расслабляющий отдых в тёплом открытом бассейне и обед в зимнему саду.
Вы увидите растения тропического и субтропического поясов, а также познакомитесь с пернатыми обитателями.
Ближайшие даты:
21
авг
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Этот тур даёт возможность гостям города увидеть Приморский край с другой стороны. Уссурийские долины, истории края и приятное времяпровождение — всё это в нашем мультитуре!
- Сначала мы отправимся на Кравцовские водопады. Прогулка по оборудованной тропе займёт примерно 40 минут.
- Далее поедем в город Уссурийск, где на месте бывшего санатория находится популярный комплекс — бассейн под открытым небом. Бассейн довольно просторный: 25 на 10 метров, температура воды +30 градусов. Есть четыре дорожки, где глубина постепенно увеличивается с 1,5 до 2,5 метров, а есть зона для детей — там глубина около метра. Посещение сауны также включено в стоимость.
- По окончании сеанса (1 час) мы отправимся в зимний сад — зону отдыха, где среди живых растений поют птицы. Там расположимся на лавочках и перекусим (продукты нужно будет привезти с собой).
Организационные детали
В стоимость входит:
- Сопровождение гида-водителя
- Транспорт по программе (на семиместном автомобиле Toyota Town Ace Noah)
- Входные билеты на водопады, в бассейн и зимний сад
С собой нужно взять:
- Удобную одежду и обувь
- Перекус на два раза, 2 литра воды
- Купальник
- Шапочку (либо на месте +60 рублей)
- Полотенце
- Сланцы (либо на месте +60 рублей)
- Пакет для обуви
После оформления бронирования, пожалуйста, свяжитесь с гидом через Вотсап
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле кинотеатра «Уссури»
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 682 туристов
Мы команда гидов и сопровождающих в экскурсиях по Приморскому краю. Проводим экскурсии на автомобиле и автобусе, а также джип-туры с максимальной заброской к месту. Посоветуем хорошую кухню, места для досуга и, конечно же, достопримечательности. Также возможен выход в море на катере с осмотром бухт — любой отдых на ваш вкус!
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