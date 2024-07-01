Мои заказы

Кравцовские водопады + бассейн под открытым небом за один день

Увлекательная поездка к Кравцовским водопадам и тёплому бассейну в Уссурийске. Природа, отдых и экзотические растения ждут вас
Путешествие к Кравцовским водопадам и зимнему саду в Уссурийске предлагает уникальную возможность насладиться природой Приморского края. Прогулка по экотропе вдоль ручья приведёт к водопадам, где можно сделать отличные фотографии.

После этого
читать дальшеуменьшить

расслабляющий отдых в тёплом бассейне под открытым небом и посещение зимнего сада с тропическими растениями и птицами подарят незабываемые впечатления. Этот тур идеально подходит для тех, кто хочет отдохнуть и узнать больше о местной природе

5
8 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Прогулка к водопадам
  • 🏊‍♂️ Купание в тёплом бассейне
  • 🌿 Экзотические растения
  • 🐦 Пение птиц в зимнем саду
  • 🚗 Комфортный транспорт
  • 🧖‍♂️ Посещение сауны

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы с июня по сентябрь идеально подходят для этого тура. В это время можно насладиться прогулками на свежем воздухе и купанием в открытом бассейне, что делает поездку особенно приятной.
Сейчас август — это идеальное время.
Кравцовские водопады + бассейн под открытым небом за один день
Кравцовские водопады + бассейн под открытым небом за один день
Кравцовские водопады + бассейн под открытым небом за один день

Что можно увидеть

  • Кравцовские водопады
  • Зимний сад

Описание экскурсии

Эта поездка даёт возможность гостям города увидеть Приморский край с другой стороны. Уссурийские долины, истории края и приятное времяпровождение — всё это в нашем путешествии!

  • Сначала мы отправимся на Кравцовские водопады. Прогулка по оборудованной тропе займёт примерно 40 минут.
  • Далее поедем в город Уссурийск, где на месте бывшего санатория находится популярный комплекс — бассейн под открытым небом. Бассейн довольно просторный: 25 на 10 метров, температура воды +30 градусов. Есть четыре дорожки, где глубина постепенно увеличивается с 1,5 до 2,5 метров, а есть зона для детей — там глубина около метра. Посещение сауны также включено в стоимость.
  • По окончании сеанса (1 час) мы отправимся в зимний сад — зону отдыха, где среди живых растений поют птицы. Там расположимся на лавочках и перекусим (продукты нужно будет привезти с собой).

Организационные детали

  • Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации

В стоимость входит:

  • Сопровождение водителя
  • Транспорт по программе (на семиместном автомобиле Toyota Town Ace Noah)
  • Входные билеты на водопады, в бассейн и зимний сад

С собой нужно взять:

  • Удобную одежду и обувь
  • Перекус на два раза, 2 литра воды
  • Купальник
  • Шапочку (либо на месте +60 рублей)
  • Полотенце
  • Сланцы (либо на месте +60 рублей)
  • Пакет для обуви

После оформления бронирования, пожалуйста, свяжитесь с нами через WhatsApp

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле кинотеатра «Уссури»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1889 туристов
Мы команда сопровождающих в поездках по Приморскому краю. Проводим программы на автомобиле и автобусе, а также джип-туры с максимальной заброской к месту. Посоветуем хорошую кухню, места для досуга и, конечно же, достопримечательности. Также возможен выход в море на катере с осмотром бухт — любой отдых на ваш вкус!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
С
Возвращаюсь с водопадов.
Тропа действительно интересная и не сложная. Вчера солёная вода, сегодня пресная - бодрит и успокаивает)
Путешествуем дальше!
Возвращаюсь с водопадов.
Возвращаюсь с водопадов.
Возвращаюсь с водопадов.
Вам был полезен этот отзыв?
Анжелика
Легкий приятный тур. Водопады порадовали. Тропа живописная. В бассейне часа для плавания мне лично было достаточно. Но гид никуда не торопил, предложил отдыхать сколько хочу, терпеливо ждал и даже угостил чаем со вкусняшками.
Легкий приятный тур. Водопады порадовали. Тропа живописная. В бассейне часа для плавания мне лично было достаточно.
Легкий приятный тур. Водопады порадовали. Тропа живописная. В бассейне часа для плавания мне лично было достаточно.
Вам был полезен этот отзыв?
Д
На Кравцовских водопадах даже отправили открытку себе домой. Сегодня увидели перелётных птиц, услышали звуки леса. Всё больше люблю Приморье!
На Кравцовских водопадах даже отправили открытку себе домой. Сегодня увидели перелётных птиц, услышали звуки леса. Всё больше люблю Приморье!
На Кравцовских водопадах даже отправили открытку себе домой. Сегодня увидели перелётных птиц, услышали звуки леса. Всё больше люблю Приморье!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Здравствуйте. Накупались от души в бассейне. А по пути какая красота! Я раньше не видела зимой водопады - это ещё интереснее, чем летом! Просто вау. Спасибо Юлии за организацию
Вам был полезен этот отзыв?
А
Девочки, спасибо за компанию! Всё было чудесно. Алёна-водитель от Бога =)
Мои насыщенные выходные греют душу.
Организатору респект!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Спасибо команде! День прошёл приятно.
Буду советовать друзьям
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Владивостока

Похожие экскурсии на «Кравцовские водопады + бассейн под открытым небом за один день»

По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты
Джиппинг
На машине
8 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты
Откройте для себя тигров и водопады, посетите уникальные бухты Владивостока. Идеально для любителей природы и приключений
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
от 19 720 ₽ за всё до 3 чел.
Полуостров Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
На машине
12 часов
27 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Полуостров Брюса + Кравцовские водопады + «Земля леопарда» + китайская кухня
Проведите день, открывая для себя Приморский край: Мыс Брюса, водопады и «Земля леопарда». Завершите день в китайском кафе
Начало: У кинотеатра Уссури
Расписание: ежедневно в 07:30
9 авг в 07:30
10 авг в 07:30
8500 ₽ за человека
Приморский сафари-парк, водопады, бухты и мысы
На машине
10 часов
28 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Приморский сафари-парк, водопады, бухты и мысы
Отправиться к одному из красивейших водопадов Приморья и понаблюдать за тиграми и медведями
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
от 19 720 ₽ за всё до 3 чел.
Полуостров Гамова и Кравцовские водопады
На машине
12 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Полуостров Гамова и Кравцовские водопады
Созерцать природное и прекрасное, узнавать интересное, дегустировать морское и вкусное
Начало: В любом удобном для вас месте во Владивостоке
9 авг в 06:00
10 авг в 06:00
от 40 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Владивостоке
от 20 000 ₽ за экскурсию