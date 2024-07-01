Путешествие к Кравцовским водопадам и зимнему саду в Уссурийске предлагает уникальную возможность насладиться природой Приморского края. Прогулка по экотропе вдоль ручья приведёт к водопадам, где можно сделать отличные фотографии.После этого

расслабляющий отдых в тёплом бассейне под открытым небом и посещение зимнего сада с тропическими растениями и птицами подарят незабываемые впечатления. Этот тур идеально подходит для тех, кто хочет отдохнуть и узнать больше о местной природе

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Летние месяцы с июня по сентябрь идеально подходят для этого тура. В это время можно насладиться прогулками на свежем воздухе и купанием в открытом бассейне, что делает поездку особенно приятной.

Сейчас август — это идеальное время.