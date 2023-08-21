Приглашаем на групповую экскурсию к Кравцовским водопадам и зимнему саду города Уссурийска. После прогулки по экотропе вдоль ручья вас ждёт расслабляющий отдых в тёплом открытом бассейне и обед в зимнему саду. Вы увидите растения тропического и субтропического поясов, а также познакомитесь с пернатыми обитателями.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Этот тур даёт возможность гостям города увидеть Приморский край с другой стороны. Уссурийские долины, истории края и приятное времяпровождение — всё это в нашем мультитуре!

Сначала мы отправимся на Кравцовские водопады. Прогулка по оборудованной тропе займёт примерно 40 минут.

Далее поедем в город Уссурийск, где на месте бывшего санатория находится популярный комплекс — бассейн под открытым небом. Бассейн довольно просторный: 25 на 10 метров, температура воды +30 градусов. Есть четыре дорожки, где глубина постепенно увеличивается с 1,5 до 2,5 метров, а есть зона для детей — там глубина около метра. Посещение сауны также включено в стоимость.

По окончании сеанса (1 час) мы отправимся в зимний сад — зону отдыха, где среди живых растений поют птицы. Там расположимся на лавочках и перекусим (продукты нужно будет привезти с собой).

Организационные детали

В стоимость входит:

Сопровождение гида-водителя

Транспорт по программе (на семиместном автомобиле Toyota Town Ace Noah)

Входные билеты на водопады, в бассейн и зимний сад

С собой нужно взять:

Удобную одежду и обувь

Перекус на два раза, 2 литра воды

Купальник

Шапочку (либо на месте +60 рублей)

Полотенце

Сланцы (либо на месте +60 рублей)

Пакет для обуви

После оформления бронирования, пожалуйста, свяжитесь с гидом через Вотсап