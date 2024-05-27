1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Из Владивостока - на юг Приморья: уникальное путешествие по бухтам и паркам
Откройте для себя красоту южного Приморья: бухты, пляжи и заповедные парки в одной увлекательной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Заглянете на морскую ферму и узнаете, сколько лет растет моллюск и как определить его возраст по раковине»
Сегодня в 15:30
Завтра в 00:30
26 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
6 часов
Популярное предложение
Фототур из Владивостока: остров Шкота, морская ферма и военный музей
За яркими снимками - по красивейшим местам Приморского края
«После посещения острова поедем на ферму морепродуктов, где можно будет услышать о разведении трепанга и гребешка, а также попробовать их»
Сегодня в 10:00
13 июня в 10:00
1491012 674₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Поездка на остров Русский с посещением морской фермы
Полюбоваться природой края, посетить военное укрепление и увидеть, как выращивают морепродукты
«В основной части поездки мы отправимся в бухту Воевода, где посетим морскую ферму»
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
9 600₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия27 мая 2024Всем, всем путешественникам! Увидеть Владивосток можно в любую погоду, если есть такие неравнодушные гиды, как Игорь! Индивидуальный подход, позитивный настрой
- ССтанислав24 мая 2024Извинюсь за свой французский, но было просто о*уенно! Игорь полностью подстраивался под наше состояние. Мы были очень активные, подвижные и просились
- MMarina21 мая 2024Потрясающая экскурсия (во всех смыслах) с великолепным гидом Екатериной. На полуострове Гамова почти нет дорог, только направления, но это не
- ММаксим16 мая 2024Нам очень понравился этот фототур! Мы были с супругой и детьми (3 и 5 лет) и остались очень приятно удивлены
- ИИрина23 апреля 2024У нас была замечательная экскурсия с гидом Екатериной. Виды великолепные, дорога долгая и местами сложная, но Екатерина увлекала и отличной беседой и профессиональной ездой. Всем рекомендуем, места очень красивые!
- ААнна20 января 2024Июнь. Дождь. Загадочный, туманный берег японского моря. Маршрут построен так, что в любую погоду залюбуетесь видами. Экскурсия для тех, кто хочет забыть про цивилизацию.
- ООльга25 октября 2023Ферма морских деликатесов + сеанс в бассейне с морской водойХорошая, позновательная экскурсия. Гид Павел рассказал историю города и острова русский, побывать в мужском монастыре с очень симпатичной территорией,сопроводил в
- ООлег5 октября 2023Ферма морских деликатесов + сеанс в бассейне с морской водойПосмотрели ферму, оценили величие Русского, искупались в отличном бассейне. Всё интересно, познавательно
- ВВиктория13 сентября 2023Ферма морских деликатесов + сеанс в бассейне с морской водойЗамечательная экскурсия! Особое впечатление от Павла. Замечательный рассказчик, очень обаятельный человек. Все рассказал и показал.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «На ферму»
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