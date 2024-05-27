Экскурсии по фермам Владивостока

Найдено 3 экскурсии в категории «На ферму» во Владивостоке, цены от 9 600 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Владивостока - на юг Приморья
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
23 отзыва
Из Владивостока - на юг Приморья: уникальное путешествие по бухтам и паркам
Откройте для себя красоту южного Приморья: бухты, пляжи и заповедные парки в одной увлекательной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Заглянете на морскую ферму и узнаете, сколько лет растет моллюск и как определить его возраст по раковине»
Сегодня в 15:30
Завтра в 00:30
26 500 за всё до 3 чел.
Фототур из Владивостока: остров Шкота, морская ферма и военный музей
🚗 На машине
скидка
15%
Фотопрогулка
6 часов
12 отзывов
Популярное предложение
Фототур из Владивостока: остров Шкота, морская ферма и военный музей
За яркими снимками - по красивейшим местам Приморского края
«После посещения острова поедем на ферму морепродуктов, где можно будет услышать о разведении трепанга и гребешка, а также попробовать их»
Сегодня в 10:00
13 июня в 10:00
1491012 674 за всё до 6 чел.
Поездка на остров Русский с посещением морской фермы
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Поездка на остров Русский с посещением морской фермы
Полюбоваться природой края, посетить военное укрепление и увидеть, как выращивают морепродукты
«В основной части поездки мы отправимся в бухту Воевода, где посетим морскую ферму»
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
9 600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    Фототур из Владивостока: остров Шкота, морская ферма и военный музей
    Всем, всем путешественникам! Увидеть Владивосток можно в любую погоду, если есть такие неравнодушные гиды, как Игорь! Индивидуальный подход, позитивный настрой
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    и незабываемые эмоции, впечатления и конечно же кадры🤩 Живописный маршрут и куча бонусов в виде интересных так сказать укромных от всех глаз мест. Потрясающий день не смотря на дождь и ветер. Спасибо за маленькое волшебное путешествие! 😁

    Всем, всем путешественникам! Увидеть Владивосток можно в любую погоду, если есть такие неравнодушные гиды, как Игорь!
  • С
    Станислав
    24 мая 2024
    Фототур из Владивостока: остров Шкота, морская ферма и военный музей
    Извинюсь за свой французский, но было просто о*уенно! Игорь полностью подстраивался под наше состояние. Мы были очень активные, подвижные и просились
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    везде, он поддерживал наши затеи и мы отклонялись от маршрута. Было огненно! Самый большой плюс, что у него есть Дрон и получились офигенные кадры. Я рискнула и искупалась в холодной воде, зато кааак красиво! Игорь очень доброжелательный и отзывчив. Помог нам и в личных вопросах т. к мы не местные!

    Извинюсь за свой французский, но было просто о*уенно!Извинюсь за свой французский, но было просто о*уенно!Извинюсь за свой французский, но было просто о*уенно!
  • M
    Marina
    21 мая 2024
    Из Владивостока - на юг Приморья
    Потрясающая экскурсия (во всех смыслах) с великолепным гидом Екатериной. На полуострове Гамова почти нет дорог, только направления, но это не
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    препятствие для такого отличного водителя как Катя. Благодаря ее мастерству мы добрались до всех объектов нашего маршрута и увидели незабываемые пейзажи, услышали интересный рассказ. Стоит отметить, что для этого маршрута нужна достаточно хорошая физическая подготовка, иначе самые интересные места будут недоступны. Спасибо большое организаторам и Екатерине лично.

  • М
    Максим
    16 мая 2024
    Фототур из Владивостока: остров Шкота, морская ферма и военный музей
    Нам очень понравился этот фототур! Мы были с супругой и детьми (3 и 5 лет) и остались очень приятно удивлены
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    продуманностью деталей тура и комбо - набором различных локаций для отдыха и прогулок. Классно, когда ты имеешь возможность одновременно оказаться в воде (перейти море вброд), забраться на видовые красоты, рассмотреть нюансы выращивания морекультуры и даже их попробовать и многое-многое другое! Игорь отличается высокой пунктуальностью, знанием местности и, главное, умением поддерживать интересную беседу с хорошим чувством юмора! Это был идеальный день для отдыха на природе! Очень рекомендуем всем именно этот тур!

    Нам очень понравился этот фототур! Мы были с супругой и детьми (3 и 5 лет) иНам очень понравился этот фототур! Мы были с супругой и детьми (3 и 5 лет) иНам очень понравился этот фототур! Мы были с супругой и детьми (3 и 5 лет) иНам очень понравился этот фототур! Мы были с супругой и детьми (3 и 5 лет) иНам очень понравился этот фототур! Мы были с супругой и детьми (3 и 5 лет) и
  • И
    Ирина
    23 апреля 2024
    Из Владивостока - на юг Приморья
    У нас была замечательная экскурсия с гидом Екатериной. Виды великолепные, дорога долгая и местами сложная, но Екатерина увлекала и отличной беседой и профессиональной ездой. Всем рекомендуем, места очень красивые!
    У нас была замечательная экскурсия с гидом Екатериной. Виды великолепные, дорога долгая и местами сложная, но
  • А
    Анна
    20 января 2024
    Из Владивостока - на юг Приморья
    Июнь. Дождь. Загадочный, туманный берег японского моря. Маршрут построен так, что в любую погоду залюбуетесь видами. Экскурсия для тех, кто хочет забыть про цивилизацию.
    Июнь. Дождь. Загадочный, туманный берег японского моря. Маршрут построен так, что в любую погоду залюбуетесь видамиИюнь. Дождь. Загадочный, туманный берег японского моря. Маршрут построен так, что в любую погоду залюбуетесь видамиИюнь. Дождь. Загадочный, туманный берег японского моря. Маршрут построен так, что в любую погоду залюбуетесь видамиИюнь. Дождь. Загадочный, туманный берег японского моря. Маршрут построен так, что в любую погоду залюбуетесь видамиИюнь. Дождь. Загадочный, туманный берег японского моря. Маршрут построен так, что в любую погоду залюбуетесь видами
  • О
    Ольга
    25 октября 2023
    Ферма морских деликатесов + сеанс в бассейне с морской водой
    Хорошая, позновательная экскурсия. Гид Павел рассказал историю города и острова русский, побывать в мужском монастыре с очень симпатичной территорией,сопроводил в
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    дальнейшие места по маршруту, было очень интересно и познавательно побывать на ферме морепродуктов, а также вкусно обедать в прилегающем кафе, свежими морепродуктами и посмотреть на шоу готовки от повара кафе. Рекомендую к помещению

  • О
    Олег
    5 октября 2023
    Ферма морских деликатесов + сеанс в бассейне с морской водой
    Посмотрели ферму, оценили величие Русского, искупались в отличном бассейне. Всё интересно, познавательно
  • В
    Виктория
    13 сентября 2023
    Ферма морских деликатесов + сеанс в бассейне с морской водой
    Замечательная экскурсия! Особое впечатление от Павла. Замечательный рассказчик, очень обаятельный человек. Все рассказал и показал.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «На ферму»

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  3. Поездка на остров Русский с посещением морской фермы
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  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "На ферму" можно забронировать 3 экскурсии от 9 600 до 26 500 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию во Владивостоке на 2024 год на ферму, 35 ⭐ отзывов, цены от 9600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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