Путешествие с фотографом-пейзажистом, который покажет самые живописные уголки города и окрестностей
В хмурый день Владивосток погружается в атмосферу загадочности и некоторые детали скрываются туманом — от этого он становится объёмным. В солнечный день город залит светом и на сопках проявляется его читать дальше
трёхмерность. Но в любом состоянии он прекрасен и многообразен.
И это стоит почувствовать! В нашем путешествии вы увидите Владивосток с разных сторон: сверху, изнутри, с берега, а в сезон, по желанию, ещё и с моря.
Я постараюсь сделать так, чтобы вы прожили этот день как настоящий житель города, который знает его историю и все живописные места. Итак, в программе:
Вид сверху
Следуя по маршруту, мы будем выходить из города, не покидая его, — прогуляемся по смотровым. Одна из них расположена на высоте 460 м, откуда весь Владивосток как на ладони. Там же находится самый интересный по архитектуре форт № 4, который напоминает постройки древних индейцев Майя в Южной Америке. Также посетим Нагорный парк, с которого виден весь центр и бухта Золотой рог.
Город в деталях
Вы увидите самые главные его достопримечательности: набережные, Триумфальную арку с её необычной историей, Морской вокзал, немного таинственного и необычного Владивостока с его проулками начала прошлого века, сквер Муравьёва-Амурского, откуда в деталях можно рассмотреть Золотой мост.
Остров Русский
Мы посетим форт № 11, заглянем в его подземные коридоры, где когда-то кипела жизнь, почитаем надписи середины прошлого века, оставленные военнослужащими. Ещё отсюда открываются живописные виды на бухты. Побываем в окрестностях оз. Ахлёстышева, где буквально в 3 км от города в дикой природе можно увидеть белых цапель и лис.
Организационные детали
70 % маршрута проходит на автомобиле Nissan X-Trail, поэтому экскурсия подойдёт для неподготовленных путешественников
Программа будет интересна взрослым и детям с 9 лет
Во время экскурсии я сделаю для вас профессиональные фото
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваш гид во Владивостоке
Здравствуйте! Я очень люблю Приморский край! За последние 10 лет я побывал в его самых красивых и удалённых уголках, где не бывала подавляющая часть приморцев.
Город и край очень впечатляют!
И этими читать дальше
впечатлениями и восторгом я делюсь как с жителями, так и с гостями региона!
Делаю это в виде индивидуальных экскурсий для групп 1-4 чел. на комфортном внедорожнике.
Но во всех маршрутах вы обязательно увидите город в 3D: сверху, изнутри, с берега моря, а в сезон ещё и из моря.