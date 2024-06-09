По Владивостоку и острову Русский

Путешествие с фотографом-пейзажистом, который покажет самые живописные уголки города и окрестностей
В хмурый день Владивосток погружается в атмосферу загадочности и некоторые детали скрываются туманом — от этого он становится объёмным. В солнечный день город залит светом и на сопках проявляется его
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трёхмерность. Но в любом состоянии он прекрасен и многообразен.

И это стоит почувствовать! В нашем путешествии вы увидите Владивосток с разных сторон: сверху, изнутри, с берега, а в сезон, по желанию, ещё и с моря.

По Владивостоку и острову Русский
По Владивостоку и острову Русский
По Владивостоку и острову Русский
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Я постараюсь сделать так, чтобы вы прожили этот день как настоящий житель города, который знает его историю и все живописные места. Итак, в программе:

Вид сверху

Следуя по маршруту, мы будем выходить из города, не покидая его, — прогуляемся по смотровым. Одна из них расположена на высоте 460 м, откуда весь Владивосток как на ладони. Там же находится самый интересный по архитектуре форт № 4, который напоминает постройки древних индейцев Майя в Южной Америке. Также посетим Нагорный парк, с которого виден весь центр и бухта Золотой рог.

Город в деталях

Вы увидите самые главные его достопримечательности: набережные, Триумфальную арку с её необычной историей, Морской вокзал, немного таинственного и необычного Владивостока с его проулками начала прошлого века, сквер Муравьёва-Амурского, откуда в деталях можно рассмотреть Золотой мост.

Остров Русский

Мы посетим форт № 11, заглянем в его подземные коридоры, где когда-то кипела жизнь, почитаем надписи середины прошлого века, оставленные военнослужащими. Ещё отсюда открываются живописные виды на бухты. Побываем в окрестностях оз. Ахлёстышева, где буквально в 3 км от города в дикой природе можно увидеть белых цапель и лис.

Организационные детали

  • 70 % маршрута проходит на автомобиле Nissan X-Trail, поэтому экскурсия подойдёт для неподготовленных путешественников
  • Программа будет интересна взрослым и детям с 9 лет
  • Во время экскурсии я сделаю для вас профессиональные фото
  • Рекомендую взять с собой воду и перекус

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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