В хмурый день Владивосток погружается в атмосферу загадочности и некоторые детали скрываются туманом — от этого он становится объёмным. В солнечный день город залит светом и на сопках проявляется его

трёхмерность. Но в любом состоянии он прекрасен и многообразен. И это стоит почувствовать! В нашем путешествии вы увидите Владивосток с разных сторон: сверху, изнутри, с берега, а в сезон, по желанию, ещё и с моря.

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Я постараюсь сделать так, чтобы вы прожили этот день как настоящий житель города, который знает его историю и все живописные места. Итак, в программе:

Вид сверху

Следуя по маршруту, мы будем выходить из города, не покидая его, — прогуляемся по смотровым. Одна из них расположена на высоте 460 м, откуда весь Владивосток как на ладони. Там же находится самый интересный по архитектуре форт № 4, который напоминает постройки древних индейцев Майя в Южной Америке. Также посетим Нагорный парк, с которого виден весь центр и бухта Золотой рог.

Город в деталях

Вы увидите самые главные его достопримечательности: набережные, Триумфальную арку с её необычной историей, Морской вокзал, немного таинственного и необычного Владивостока с его проулками начала прошлого века, сквер Муравьёва-Амурского, откуда в деталях можно рассмотреть Золотой мост.

Остров Русский

Мы посетим форт № 11, заглянем в его подземные коридоры, где когда-то кипела жизнь, почитаем надписи середины прошлого века, оставленные военнослужащими. Ещё отсюда открываются живописные виды на бухты. Побываем в окрестностях оз. Ахлёстышева, где буквально в 3 км от города в дикой природе можно увидеть белых цапель и лис.

Организационные детали