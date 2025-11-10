Мои заказы

Фотогеничный Владивосток глазами горожанки

Увидеть 7 локаций для классных кадров - и сделать их на свой гаджет
Хватайте фотоаппарат или телефон с хорошей камерой — и вперёд! Я покажу вам город так, как показываю его друзьям — без скучных дат и длинных историй, но с потрясающими видами и яркими уголками, которые украсят вашу ленту в соцсетях. От старинных улиц до современных панорам — каждая точка станет новой страницей вашей фотоистории.
Описание экскурсии

Маяк Токаревского — символ Владивостока и одно из самых популярных мест для фотографий.

Сопка Бурачка. Ракурс с этой смотровой площадки идеально подходит для панорамных снимков, где городские пейзажи сливаются с морем.

Загадочный радиопрозрачный купол — футуристический объект среди природы. Его геометрическая форма и граффити внутри создают уникальные текстуры для снимков.

Нагорный парк — оазис спокойствия в центре города. Здесь вы сделаете атмосферные кадры с вековыми деревьями и фортами.

Крестовая сопка, с которой открывается чудный вид на бухту, портовые корабли и старинные здания.

Сопка Орлиное Гнездо, куда вы подниметесь на фуникулёре. С высоты получатся классные снимки! Вы найдёте и классические виды, и необычные углы с граффити и современной архитектурой.

Колоритная Миллионка, где вы найдёте десятки интересных ракурсов. Пройдёте по узким улочкам и отыщете детали, которые передают дух старого Владивостока.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: фуникулёр — 35 ₽
  • Едем на автомобиле Mitsubishi Eclipse Cross. Заранее сообщите, если понадобится бустер
  • Будет интересно взрослым и детям от 5 лет

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина
Катерина — ваш гид во Владивостоке
Я коренная жительница Владивостока. Родилась и выросла на просторах этого прекрасного морского города. Знаю каждый уголок и невероятно красивые места. Легко нахожу общий язык с людьми и буду рада делиться своей любовью к городу с теми, кто хочет увидеть его с самой красивой стороны. Если вы хотите увезти из Владивостока яркие фотографии и незабываемые впечатления, буду рада стать вашим проводником!
Задать вопрос

