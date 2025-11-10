Хватайте фотоаппарат или телефон с хорошей камерой — и вперёд! Я покажу вам город так, как показываю его друзьям — без скучных дат и длинных историй, но с потрясающими видами и яркими уголками, которые украсят вашу ленту в соцсетях. От старинных улиц до современных панорам — каждая точка станет новой страницей вашей фотоистории.

Маяк Токаревского — символ Владивостока и одно из самых популярных мест для фотографий.

Сопка Бурачка. Ракурс с этой смотровой площадки идеально подходит для панорамных снимков, где городские пейзажи сливаются с морем.

Загадочный радиопрозрачный купол — футуристический объект среди природы. Его геометрическая форма и граффити внутри создают уникальные текстуры для снимков.

Нагорный парк — оазис спокойствия в центре города. Здесь вы сделаете атмосферные кадры с вековыми деревьями и фортами.

Крестовая сопка, с которой открывается чудный вид на бухту, портовые корабли и старинные здания.

Сопка Орлиное Гнездо, куда вы подниметесь на фуникулёре. С высоты получатся классные снимки! Вы найдёте и классические виды, и необычные углы с граффити и современной архитектурой.

Колоритная Миллионка, где вы найдёте десятки интересных ракурсов. Пройдёте по узким улочкам и отыщете детали, которые передают дух старого Владивостока.

