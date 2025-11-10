Увидеть 7 локаций для классных кадров - и сделать их на свой гаджет
Хватайте фотоаппарат или телефон с хорошей камерой — и вперёд! Я покажу вам город так, как показываю его друзьям — без скучных дат и длинных историй, но с потрясающими видами и яркими уголками, которые украсят вашу ленту в соцсетях. От старинных улиц до современных панорам — каждая точка станет новой страницей вашей фотоистории.
Катерина — ваш гид во Владивостоке
Я коренная жительница Владивостока. Родилась и выросла на просторах этого прекрасного морского города. Знаю каждый уголок и невероятно красивые места. Легко нахожу общий язык с людьми и буду рада делиться своей любовью к городу с теми, кто хочет увидеть его с самой красивой стороны. Если вы хотите увезти из Владивостока яркие фотографии и незабываемые впечатления, буду рада стать вашим проводником!