Об экскурсии

Мы отправимся на внедорожнике в труднодоступные места острова Русский. Устроим увлекательный поход на остров Шкота вброд через косу, отдохнем на живописном пляже и насладимся совместной готовкой и дегустацией блюд дальневосточной кухни. Вас ждет море эмоций, невероятные красоты, отличное настроение и вкусная еда. Это путешествие запомнится Вам надолго!

Важная информация:

Возьмите с собой купальные принадлежности, шлепанцы, полотенце, крем от загара.