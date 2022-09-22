Гастро-экскурсия на острова Русский и Шкота

Увлекательное гастрономическое путешествие на остров Русский

Увлекательное гастрономическое путешествие на остров Русский. В нашей программе пеший поход на остров Шкота. Бескрайние просторы и романтика острова. Живописный пляж и совместное приготовление блюд национальной кухни. Вы отдохнете и телом, и душой!
Гастро-экскурсия на острова Русский и Шкота
Гастро-экскурсия на острова Русский и Шкота
Гастро-экскурсия на острова Русский и Шкота
Гастро-экскурсия на острова Русский и Шкота
Гастро-экскурсия на острова Русский и Шкота
Гастро-экскурсия на острова Русский и Шкота
Гастро-экскурсия на острова Русский и Шкота
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Остров Шкота
  • Мыс Тобизина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Об экскурсии

Мы отправимся на внедорожнике в труднодоступные места острова Русский. Устроим увлекательный поход на остров Шкота вброд через косу, отдохнем на живописном пляже и насладимся совместной готовкой и дегустацией блюд дальневосточной кухни. Вас ждет море эмоций, невероятные красоты, отличное настроение и вкусная еда. Это путешествие запомнится Вам надолго!

Важная информация:

Возьмите с собой купальные принадлежности, шлепанцы, полотенце, крем от загара.

Ежедневно с 8:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Питание
Что не входит
  • Вода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Светланская, д. 31
Завершение: ул. Светланская, 31
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • В стоимость включено: трансфер, продукты.
  • С собой взять плавательную одежду, шлепанцы, полотенце, крем от загара
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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