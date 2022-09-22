Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Об экскурсии
Мы отправимся на внедорожнике в труднодоступные места острова Русский. Устроим увлекательный поход на остров Шкота вброд через косу, отдохнем на живописном пляже и насладимся совместной готовкой и дегустацией блюд дальневосточной кухни. Вас ждет море эмоций, невероятные красоты, отличное настроение и вкусная еда. Это путешествие запомнится Вам надолго!
Важная информация:
Возьмите с собой купальные принадлежности, шлепанцы, полотенце, крем от загара.
Ежедневно с 8:00
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Трансфер
Питание
Что не входит
Вода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Светланская, д. 31
Завершение: ул. Светланская, 31
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
В стоимость включено: трансфер, продукты.
С собой взять плавательную одежду, шлепанцы, полотенце, крем от загара
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока