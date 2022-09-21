На прогулке вы увидите самые загадочные места старого Владивостока
Пройдете по узким переулкам когда-то преступной Миллионки
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Проект «Голос Внутри» открывает абсолютно новый формат отдыха: эмоциональные и полные смыслом иммерсивные прогулки на улицах города V.
Стоимость: 1600 руб, возраст 12+
Прогулка "Тени Миллионки" ведет вас по историческому маршруту китайского квартала с сопровождением мистики.
Это интерактивная пешеходная прогулка, являющаяся абсолютно новым видом активного отдыха для горожан и гостей города. Участникам прогулки будет предложено надеть высокотехнологичные наушники, отправится на прогулку по путанным улицам старого Владивостока, погрузиться в историю китайского квартала и стать частью разворачивающихся событий.
Миллионка. Слово с сотней смыслов для жителей Владивостока. Китайский квартал прямо в центре портового города. С неповторимой историей, мифами и легендами. По сей день хранящий таинственную атмосферу двойной жизни и непрерывного течения времени.
В прогулке "Тени Миллионки" приглашаем вас отправится обратно во времени. Услышать голоса улиц, почуять запахи рынка, поразиться узким дорожкам, испещряющим квартал. И, конечно же, прикоснуться к главной легенде - золоту Миллионки.
Длительность: 50 минут
По пятницам, субботам и воскресеньям в 20:00
Ответы на вопросы
Что входит
Прокат беспроводных наушников на время мероприятия
Сопровождение администратора
Дождевики на прогулках (в случае дождя)
Новые приятные знакомства
Невероятно высокая концентрация впечатлений и настроение на неделю вперед
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Адмирала фокина, д. 4
Завершение: ул. Фонтанная, д. 21
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам, субботам и воскресеньям в 20:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Спасибо
Что забронировали билет. Будем рады вас видеть на нашей иммерсивной прогулке!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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