Проект «Голос Внутри» открывает абсолютно новый формат отдыха: эмоциональные и полные смыслом иммерсивные прогулки на улицах города V.

Стоимость: 1600 руб, возраст 12+

Прогулка "Тени Миллионки" ведет вас по историческому маршруту китайского квартала с сопровождением мистики.

Это интерактивная пешеходная прогулка, являющаяся абсолютно новым видом активного отдыха для горожан и гостей города. Участникам прогулки будет предложено надеть высокотехнологичные наушники, отправится на прогулку по путанным улицам старого Владивостока, погрузиться в историю китайского квартала и стать частью разворачивающихся событий.

Миллионка. Слово с сотней смыслов для жителей Владивостока. Китайский квартал прямо в центре портового города. С неповторимой историей, мифами и легендами. По сей день хранящий таинственную атмосферу двойной жизни и непрерывного течения времени.

В прогулке "Тени Миллионки" приглашаем вас отправится обратно во времени. Услышать голоса улиц, почуять запахи рынка, поразиться узким дорожкам, испещряющим квартал. И, конечно же, прикоснуться к главной легенде - золоту Миллионки.

Длительность: 50 минут