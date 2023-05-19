Погулять с наушниками по старинному китайскому кварталу и раскрыть его тайны
Миллионка — особенное слово для жителей Владивостока, наполненное мифами и легендами. Это китайский квартал в центре портового города, с которым связано множество мистических историй.
Мы поможем вам к ним прикоснуться! В группе до 15 человек вы отправитесь гулять по путаным старинным улицам. Сопровождать вас будут голоса из наушников и загадочный персонаж из прошлого.
Мы поможем вам к ним прикоснуться! В группе до 15 человек вы отправитесь гулять по путаным старинным улицам. Сопровождать вас будут голоса из наушников и загадочный персонаж из прошлого.
Ближайшие даты:
19
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мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Тайны Миллионки
Вы наденете высокотехнологичные наушники и пойдёте гулять по китайскому кварталу Миллионка, построенному более 100 лет назад. Погрузитесь в его историю и станете частью событий, которые в нем разворачивались. Услышите голоса старинных улиц, ощутите запахи рынка, увидите первый в городе театр и попытаетесь отыскать таинственное «золото Миллионки». Всё это — в сопровождении мистического проводника из далёкого прошлого.
Организационные детали
- Оборудование включено в стоимость
- Вы пройдёте около 4000 шагов
- Это экскурсия для взрослых и детей 12+
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ул. Адмирала Фокина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор во Владивостоке
Провела экскурсии для 31 туриста
Наш проект — это лучшие в России туристические продукты в формате иммерсивных аудио-прогулок с элементами уличного спектакля для всех возрастов (тур. премии «Маршрут года», «Мастера гостеприимства»). Прогулки проходят в беспроводных высокотехнологичных наушниках в самом центре Владивостока.
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