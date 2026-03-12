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атмосферу, осталось впечатление, что рассказано было не все, общей картинки не сложилось. Я была в городе впервые и на экскурсию попала, не зная о нем ничего. Возможно, такое ощущение сложилось именно поэтому: не было скелета знаний, на который могло бы лечь "мясо" атмосферы, к слову, очень дружелюбной. Так что однозначно рекомендую, но именно в качестве приправы к более основательному знакомству и точно не в качестве первого блюда))