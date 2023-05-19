Иммерсивная прогулка «Тени Миллионки»

Погулять с наушниками по старинному китайскому кварталу и раскрыть его тайны

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Миллионка — особенное слово для жителей Владивостока, наполненное мифами и легендами. Это китайский квартал в центре портового города, с которым связано множество мистических историй.

Мы поможем вам к ним прикоснуться! В группе до 15 человек вы отправитесь гулять по путаным старинным улицам. Сопровождать вас будут голоса из наушников и загадочный персонаж из прошлого.
Иммерсивная прогулка «Тени Миллионки»
Иммерсивная прогулка «Тени Миллионки»
Иммерсивная прогулка «Тени Миллионки»
Иммерсивная прогулка «Тени Миллионки»
Иммерсивная прогулка «Тени Миллионки»
Ближайшие даты:
19
мая
20
мая
23
мая
26
мая
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мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Тайны Миллионки

Вы наденете высокотехнологичные наушники и пойдёте гулять по китайскому кварталу Миллионка, построенному более 100 лет назад. Погрузитесь в его историю и станете частью событий, которые в нем разворачивались. Услышите голоса старинных улиц, ощутите запахи рынка, увидите первый в городе театр и попытаетесь отыскать таинственное «золото Миллионки». Всё это — в сопровождении мистического проводника из далёкого прошлого.

Организационные детали

  • Оборудование включено в стоимость
  • Вы пройдёте около 4000 шагов
  • Это экскурсия для взрослых и детей 12+

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Адмирала Фокина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Необычные
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