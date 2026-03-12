Миллионка — особенное слово для жителей Владивостока, наполненное мифами и легендами. Это китайский квартал в центре портового города, с которым связано множество мистических историй.
Мы поможем вам к ним прикоснуться! В группе до 15 человек вы отправитесь гулять по путаным старинным улицам. Сопровождать вас будут голоса из наушников и загадочный персонаж из прошлого.
Мы поможем вам к ним прикоснуться! В группе до 15 человек вы отправитесь гулять по путаным старинным улицам. Сопровождать вас будут голоса из наушников и загадочный персонаж из прошлого.
Описание экскурсии
Тайны Миллионки
Вы наденете высокотехнологичные наушники и пойдёте гулять по китайскому кварталу Миллионка, построенному более 100 лет назад. Погрузитесь в его историю и станете частью событий, которые в нем разворачивались. Услышите голоса старинных улиц, ощутите запахи рынка, увидите первый в городе театр и попытаетесь отыскать таинственное «золото Миллионки». Всё это — в сопровождении мистического проводника из далёкого прошлого.
Организационные детали
- Оборудование включено в стоимость
- Вы пройдёте около 4000 шагов
- Программа рассчитана на взрослых и детей 12+
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Адмирала Фокина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 250 туристов
Наш проект — это лучшие в России туристические продукты в формате иммерсивных аудиопрогулок с элементами уличного спектакля для всех возрастов (тур. премии «Маршрут года», «Мастера гостеприимства»). Прогулки проходят в беспроводных высокотехнологичных наушниках в самом центре Владивостока.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Огромное спасибо за эту прогулку! Это было совсем не то, что я ожидала — никакой скуки, мы словно попали в другой Владивосток. Самое крутое, что вместо обычного гида у нас
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И
Отлично провели время, по новому взглянули на знакомые улицы
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Т
Были на экскурсии 8 сентября с дочерью. Приехали во Владивосток на 5 дней и хотели посмотреть центр города в необычном формате. Экскурсия построена как игра с элементами квеста и участием
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Ш
Узнаёшь то, что многие экскурсоводы не говорят, погружаешься полностью в прошлое.
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М
Очень приятный и интересный формат. Но мне показалось, что форма несколько привалирует над содержанием. Несмотря на то, что нас вроде бы познакомили с жизнью местного исторического чайна-тауна и попытались передать
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Сам формат классный. Сами бы в эти переулки не зашли. Аутентично и необычно. Немного бы подтянуть наполнение, иногда нет логики. Но для часовой прогулки отлично. Ребята болеют своим делом, молодцы!
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