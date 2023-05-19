Миллионка — особенное слово для жителей Владивостока, наполненное мифами и легендами. Это китайский квартал в центре портового города, с которым связано множество мистических историй. Мы поможем вам к ним прикоснуться! В группе до 15 человек вы отправитесь гулять по путаным старинным улицам. Сопровождать вас будут голоса из наушников и загадочный персонаж из прошлого.

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Описание

Что вас ожидает

Тайны Миллионки

Вы наденете высокотехнологичные наушники и пойдёте гулять по китайскому кварталу Миллионка, построенному более 100 лет назад. Погрузитесь в его историю и станете частью событий, которые в нем разворачивались. Услышите голоса старинных улиц, ощутите запахи рынка, увидите первый в городе театр и попытаетесь отыскать таинственное «золото Миллионки». Всё это — в сопровождении мистического проводника из далёкого прошлого.

Организационные детали