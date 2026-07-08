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История Владивостока сквозь туман, бетон и камень: обзорная по городу

История Владивостока сквозь туман, бетон и камень
Эта экскурсия — погружение в душу Владивостока, в котором величие человеческих творений неразрывно связано с капризами природы.

Мы увидим знаменитые мосты и туманы как отдельный вид искусства, пройдём по следам истории: от основания города и таинственной Миллионки до статуса неприступной крепости. Вы узнаете, почему город называли русским Сан-Франциско, и как саммит АТЭС изменил его облик.
История Владивостока сквозь туман, бетон и камень: обзорная по городу
История Владивостока сквозь туман, бетон и камень: обзорная по городу
История Владивостока сквозь туман, бетон и камень: обзорная по городу

Описание экскурсии

Вы увидите самые красивые места Владивостока! Посмотрите на него с разных сторон, узнаете его историю и услышите мнение местного жителя о жизни на Дальнем Востоке. Важная информация: Экскурсия проводится при любой погоде. Поэтому, пожалуйста, следите за прогнозом самостоятельно и если он вас не устраивает, сообщите заранее (не менее чем за 12 часов) об отмене или переносе.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Миллионка
  • Маяк Токаревского
  • Сопка Крестовая
  • ЖД вокзал
  • Улица Светланская
  • Золотой мост
  • Русский мост
  • Форт Поспелова
  • Новосильцевская батарея
  • Смотровая площадка в парке «Орлиное гнездо»
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш адрес во Владивостоке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проводится при любой погоде. Поэтому
  • Пожалуйста
  • Следите за прогнозом самостоятельно и если он вас не устраивает
  • Сообщите заранее (не менее чем за 12 часов) об отмене или переносе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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