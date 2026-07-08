Описание Фото Ответы на вопросы Эта экскурсия — погружение в душу Владивостока, в котором величие человеческих творений неразрывно связано с капризами природы.



Мы увидим знаменитые мосты и туманы как отдельный вид искусства, пройдём по следам истории: от основания города и таинственной Миллионки до статуса неприступной крепости. Вы узнаете, почему город называли русским Сан-Франциско, и как саммит АТЭС изменил его облик.

Екатерина Ваш гид во Владивостоке Задать вопрос Индивидуальная экскурсия -7% 11 900 ₽ выгода 833 ₽ 11 067 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 часов 1-4 человека На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Вы увидите самые красивые места Владивостока! Посмотрите на него с разных сторон, узнаете его историю и услышите мнение местного жителя о жизни на Дальнем Востоке. Важная информация: Экскурсия проводится при любой погоде. Поэтому, пожалуйста, следите за прогнозом самостоятельно и если он вас не устраивает, сообщите заранее (не менее чем за 12 часов) об отмене или переносе.

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