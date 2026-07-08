Эта экскурсия — погружение в душу Владивостока, в котором величие человеческих творений неразрывно связано с капризами природы.
Мы увидим знаменитые мосты и туманы как отдельный вид искусства, пройдём по следам истории: от основания города и таинственной Миллионки до статуса неприступной крепости. Вы узнаете, почему город называли русским Сан-Франциско, и как саммит АТЭС изменил его облик.
Мы увидим знаменитые мосты и туманы как отдельный вид искусства, пройдём по следам истории: от основания города и таинственной Миллионки до статуса неприступной крепости. Вы узнаете, почему город называли русским Сан-Франциско, и как саммит АТЭС изменил его облик.
Описание экскурсииВы увидите самые красивые места Владивостока! Посмотрите на него с разных сторон, узнаете его историю и услышите мнение местного жителя о жизни на Дальнем Востоке. Важная информация: Экскурсия проводится при любой погоде. Поэтому, пожалуйста, следите за прогнозом самостоятельно и если он вас не устраивает, сообщите заранее (не менее чем за 12 часов) об отмене или переносе.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Миллионка
- Маяк Токаревского
- Сопка Крестовая
- ЖД вокзал
- Улица Светланская
- Золотой мост
- Русский мост
- Форт Поспелова
- Новосильцевская батарея
- Смотровая площадка в парке «Орлиное гнездо»
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш адрес во Владивостоке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия проводится при любой погоде. Поэтому
- Пожалуйста
- Следите за прогнозом самостоятельно и если он вас не устраивает
- Сообщите заранее (не менее чем за 12 часов) об отмене или переносе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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