1 чел.
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Групповая
5 часов
Популярное предложение
Автобусно-пешеходная групповая экскурсия по острову Русский
Не так давно остров Русский был базой Тихоокеанского флота России. Теперь он открыт для посещения. Насладитесь его видами и узнайте много интересного
Начало: На площади Борцов Революции
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
12 июня в 15:00
2 800₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Мыс Тобизина: главная точка на острове Русский
Авто-пешеходная экскурсия через мосты, скалистые обрывы и лисьи засады
Сегодня в 11:30
14 июня в 08:00
105009 450₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Остров Русский: форт Поспелова и мыс Тобизина
Посетить старинные военные укрепления и открыть вдохновляющие панорамы Японского моря
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Остров Русский: погружение в военную историю Владивостока - от фортов до батарей
Приглашаем на уникальное путешествие по Острову Русский, где история военного времени оживает перед вашими глазами
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
12 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
3 часа
На сапе - по бухте Парис на острове Русский
Покататься на сапах по спокойной воде и полюбоваться чудесными пейзажами в мини-группе
Начало: на улице Светланская
12 июня в 08:30
15 июня в 08:30
2 400₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по острову Русский и мысу Тобизина с гидом
Завораживающая экскурсия на остров Русский: морской воздух, скалы и история в одном путешествии
Начало: Ваша гостиница, адрес размещения
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 900₽ за человека
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия: Владивосток и остров Русский с уникальными впечатлениями
Откройте для себя жемчужины Владивостока и острова Русский в увлекательной трехчасовой прогулке
Начало: Любое место пределах города
Расписание: Ежедневно в 10:00 и 12:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 800₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Остров Русский и мыс Тобизина
Начало: Место встречи - адрес вашего проживания
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
9 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Остров Русский и Мыс Тобизина на внедорожнике
Начало: Возле вашего отеля/апартаментов
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
11 999₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Владивосток с высоты Сопок
Начало: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
7 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Форпост города Владивосток
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Каждый день
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 9 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Поездка на остров Русский с посещением морской фермы
Полюбоваться природой края, посетить военное укрепление и увидеть, как выращивают морепродукты
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
9 600₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
По фортам острова Русский
Познакомиться с природой Приморья и увидеть памятники военной истории (в мини-группе)
Начало: на ул. Светлановской
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся26 мая 2024Брали индивидуальную экскурсию, чтобы поближе познакомить с военной историей сына (12лет), а я с мамой хотели насладиться красотой природы. Скажу сразу
- ЛЛариса25 мая 2024Валентин прекрасно знает город и его историю, ответит на любой вопрос. Данная экскурсия не перегружена впечатлениями: наслаждение природой в ее
- ССветлана25 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Хотя честно сомневалась, ехать или нет. Но экскурсия прошла на высшем уровне. Рекомендую
- DDanila.tka4enko201524 мая 2024Выражаю большую благодарность гиду-организатору прекрасной поездки на остров Русский - Ксении! Поездка была просто невероятная! Пейзажи, море, скалы, природа и
- ППавел20 мая 2024Впечатления только положительные!!! Нашему гиду Павлу респект и уважение! Терпеливо, подробно, в тоже время ненавязчиво и одновременно слушая екскурсируемых выдал
- иирина19 мая 2024Мне кажется максимально хорошая даже добавить нечего Наш гид ответил на все вопросы
- ЕЕкатерина16 мая 2024Несмотря на то, что экскурсия была в праздник 9 мая, центр города был перекрыт - экскурсовод максимально сделали все возможное,
- ААнна11 мая 2024Я не самый большой любитель военной тематики, но было интересно даже мне:) гид здорово рассказывает, КАК работает то или иное
- ННаталья11 мая 2024Прекрасная экскурсия! Максим очень внимательный гид, прекрасно разбирается в истории и географии, интересно и неизбито рассказывает о природе, жителях, истории Приморья. С удовольствием поедем с ним на другие локации в следующий раз!
- ООльга7 мая 2024Очень информативная экскурсия. Гид Раиса очень позитивный, теплый человек, 4 часа с ней прошли просто незаметно.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Форт Поспелова»
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