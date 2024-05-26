Форт Поспелова – экскурсии во Владивостоке

Найдено 13 экскурсий в категории «Форт Поспелова» во Владивостоке, цены от 2 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусно-пешеходная групповая экскурсия по острову Русский
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
9 отзывов
Популярное предложение
Автобусно-пешеходная групповая экскурсия по острову Русский
Не так давно остров Русский был базой Тихоокеанского флота России. Теперь он открыт для посещения. Насладитесь его видами и узнайте много интересного
Начало: На площади Борцов Революции
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
12 июня в 15:00
2 800 за человека
Мыс Тобизина: главная точка на острове Русский
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Мыс Тобизина: главная точка на острове Русский
Авто-пешеходная экскурсия через мосты, скалистые обрывы и лисьи засады
Сегодня в 11:30
14 июня в 08:00
105009 450 за всё до 4 чел.
Остров Русский: форт Поспелова и мыс Тобизина
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Остров Русский: форт Поспелова и мыс Тобизина
Посетить старинные военные укрепления и открыть вдохновляющие панорамы Японского моря
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 600 за всё до 4 чел.
Остров Русский: дальневосточный Кронштадт
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Остров Русский: погружение в военную историю Владивостока - от фортов до батарей
Приглашаем на уникальное путешествие по Острову Русский, где история военного времени оживает перед вашими глазами
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
12 000 за всё до 7 чел.
На сапе - по бухте Парис на острове Русский
🏄 SUP-прогулки
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3 часа
4 отзыва
На сапе - по бухте Парис на острове Русский
Покататься на сапах по спокойной воде и полюбоваться чудесными пейзажами в мини-группе
Начало: на улице Светланская
12 июня в 08:30
15 июня в 08:30
2 400 за человека
Мыс Тобизина и остров Русский: неповторимые ландшафты Приморского края
Индивидуальная
5 часов
56 отзывов
Путешествие по острову Русский и мысу Тобизина с гидом
Завораживающая экскурсия на остров Русский: морской воздух, скалы и история в одном путешествии
Начало: Ваша гостиница, адрес размещения
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 900 за человека
Знакомство с Владивостоком: посещение более 10 мест
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
54 отзыва
Групповая экскурсия: Владивосток и остров Русский с уникальными впечатлениями
Откройте для себя жемчужины Владивостока и острова Русский в увлекательной трехчасовой прогулке
Начало: Любое место пределах города
Расписание: Ежедневно в 10:00 и 12:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 800 за человека
Остров Русский и мыс Тобизина
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Остров Русский и мыс Тобизина
Начало: Место встречи - адрес вашего проживания
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
9 900 за всё до 3 чел.
Остров Русский и Мыс Тобизина на внедорожнике
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
4 часа
Остров Русский и Мыс Тобизина на внедорожнике
Начало: Возле вашего отеля/апартаментов
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
11 999 за всё до 3 чел.
Владивосток с высоты Сопок
Индивидуальная
5 часов
Владивосток с высоты Сопок
Начало: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
7 800 за всё до 3 чел.
Форпост города Владивосток
Индивидуальная
5 часов
Форпост города Владивосток
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Каждый день
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 9 000 за всё до 3 чел.
Поездка на остров Русский с посещением морской фермы
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Поездка на остров Русский с посещением морской фермы
Полюбоваться природой края, посетить военное укрепление и увидеть, как выращивают морепродукты
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
9 600 за всё до 4 чел.
По фортам острова Русский
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
По фортам острова Русский
Познакомиться с природой Приморья и увидеть памятники военной истории (в мини-группе)
Начало: на ул. Светлановской
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    26 мая 2024
    Остров Русский: дальневосточный Кронштадт
    Брали индивидуальную экскурсию, чтобы поближе познакомить с военной историей сына (12лет), а я с мамой хотели насладиться красотой природы. Скажу сразу
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    - попадание 1000%. Александр забрал нас на автомобиле прямо от гостиницы, во время путешествия он очень подробно и интересно рассказывал не только о местах, где мы останавливались, но и в целом о Владивостоке. По пути по его рекомендации мы купили вкусный квас и пирожки в монастыре, Александр угостил нас вкусным чаем из термоса, что придало нам сил и мы легко смогли спустится в форт даже там, где ступенек почти не было. Спасибо Александру за фото, которые он сделал в нужных ракурсах, хоть всю красоту и масштаб на них невозможно передать, но для памяти это очень крутые снимки! Вечером в гостинице сын сказал - мама, а может быть я буду учиться в ДВФУ? Настолько ему понравился рассказ Александра о том, как там учатся студенты и как там всё устроено, и конечно же сам остров Русский с его тропинками и фортами. Рекомендую! Вы будете в восторге, если поедете на эту экскурсию с Александром!

  • Л
    Лариса
    25 мая 2024
    Остров Русский: форт Поспелова и мыс Тобизина
    Валентин прекрасно знает город и его историю, ответит на любой вопрос. Данная экскурсия не перегружена впечатлениями: наслаждение природой в ее
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    первозданном виде. Прохождение по тропе не отнимет много сил, но подарит массу приятных впечатлений и, конечно же, фотографий) Гид встретит и вернет обратно с комфортом

    Валентин прекрасно знает город и его историю, ответит на любой вопрос. Данная экскурсия не перегружена впечатлениями:
  • С
    Светлана
    25 мая 2024
    Автобусно-пешеходная групповая экскурсия по острову Русский
    Экскурсия очень понравилась. Хотя честно сомневалась, ехать или нет. Но экскурсия прошла на высшем уровне. Рекомендую
  • D
    Danila.tka4enko2015
    24 мая 2024
    Мыс Тобизина и остров Русский: неповторимые ландшафты Приморского края
    Выражаю большую благодарность гиду-организатору прекрасной поездки на остров Русский - Ксении! Поездка была просто невероятная! Пейзажи, море, скалы, природа и
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    все-все, что находится на этом прекрасном острове было очень красиво! Экскурсия была очень познавательная, приеду во Владивосток и посещу еще раз это место, а затем уже дикие места)

  • П
    Павел
    20 мая 2024
    Знакомство с Владивостоком: посещение более 10 мест
    Впечатления только положительные!!! Нашему гиду Павлу респект и уважение! Терпеливо, подробно, в тоже время ненавязчиво и одновременно слушая екскурсируемых выдал
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    огромномный обьем информации, но понятно и удобоваримо!! Конечно времени было маловато (4 с лишним часа!!), всего что хотелось не успели, поэтому мы уверены в следующее наше посещение Владивостока однозначно продолжим общение с вашей компанией и желательно с гидом Павлом!! А вообще нам понравились люди во Владивостоке!!

  • и
    ирина
    19 мая 2024
    Автобусно-пешеходная групповая экскурсия по острову Русский
    Мне кажется максимально хорошая даже добавить нечего Наш гид ответил на все вопросы
  • Е
    Екатерина
    16 мая 2024
    Знакомство с Владивостоком: посещение более 10 мест
    Несмотря на то, что экскурсия была в праздник 9 мая, центр города был перекрыт - экскурсовод максимально сделали все возможное,
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    чтобы можно было посмотреть все запланированные места в городе. Отдельное спасибо экскурсоводу Роману-поэту - интересно рассказывал о городе, фотографировал на разных интересных локациях.

  • А
    Анна
    11 мая 2024
    Автобусно-пешеходная групповая экскурсия по острову Русский
    Я не самый большой любитель военной тематики, но было интересно даже мне:) гид здорово рассказывает, КАК работает то или иное
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    сооружение, для защиты чего используется, его историю. Когда становится понятно, как и зачем - становится интересно:) Красивые локации, комфортный автобус, не очень большая группа, баланс ходьбы и поездок на автобусе, замечательный гид.

    Я не самый большой любитель военной тематики, но было интересно даже мне:) гид здорово рассказывает, КАКЯ не самый большой любитель военной тематики, но было интересно даже мне:) гид здорово рассказывает, КАКЯ не самый большой любитель военной тематики, но было интересно даже мне:) гид здорово рассказывает, КАКЯ не самый большой любитель военной тематики, но было интересно даже мне:) гид здорово рассказывает, КАК
  • Н
    Наталья
    11 мая 2024
    Мыс Тобизина: главная точка на острове Русский
    Прекрасная экскурсия! Максим очень внимательный гид, прекрасно разбирается в истории и географии, интересно и неизбито рассказывает о природе, жителях, истории Приморья. С удовольствием поедем с ним на другие локации в следующий раз!
    Прекрасная экскурсия! Максим очень внимательный гид, прекрасно разбирается в истории и географии, интересно и неизбито рассказываетПрекрасная экскурсия! Максим очень внимательный гид, прекрасно разбирается в истории и географии, интересно и неизбито рассказываетПрекрасная экскурсия! Максим очень внимательный гид, прекрасно разбирается в истории и географии, интересно и неизбито рассказывает
  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    Знакомство с Владивостоком: посещение более 10 мест
    Очень информативная экскурсия. Гид Раиса очень позитивный, теплый человек, 4 часа с ней прошли просто незаметно.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Форт Поспелова»

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  1. Автобусно-пешеходная групповая экскурсия по острову Русский
  2. Мыс Тобизина: главная точка на острове Русский
  3. Остров Русский: форт Поспелова и мыс Тобизина
  4. Остров Русский: дальневосточный Кронштадт
  5. На сапе - по бухте Парис на острове Русский
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
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