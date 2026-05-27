Острова Верховского — алые стражи изумрудных вод. Отправимся в путь, чтобы вы увидели дикие бухты и гроты, а если повезёт — тюленей и редких птиц. Это встреча с первозданной природой Дальнего Востока — яркой, суровой и невероятно красивой.
Описание экскурсии
Морское путешествие по заливу Петра Великого
Пройдём по одному из самых насыщенных маршрутов вдоль островов Приморья. На пути — острова Русский, Рейнеке, Рикорда, Клыкова, Наумова и Попова.
Дикая природа, бухты и тюлени
Вы увидите удалённые острова, розовые скалы и тихие бухты с прозрачной водой. А если повезёт, понаблюдаете за пятнистыми тюленями ларга в естественной среде
Один из островов Верховского
Высадимся, чтобы искупаться, принять воздушные ванны и отдохнуть.
Токаревский маяк
Остановимся у одного из символов Владивостока.
Примерный тайминг
Выход в море — 9:00
Морской переход — ~1,5 ч
Возвращение в город — ~16:00
Организационные детали
- Идём по воде на быстроходном катере
- Возьмите с собой принадлежности для купания, воду и перекус
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|8500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На острове Русский
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 552 туристов
Я профессионально занимаюсь туризмом по Приморскому краю уже 30 лет. За это время сплотила великолепную команду гидов, экскурсоводов и проводников. Все они являются членами РГО. Мы покажем вам Приморье, и
