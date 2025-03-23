Находка — самый южный город на востоке России, с трёх сторон омываемый водами Японского моря. Вы оцените его главные достопримечательности и посетите местный музей с историческими артефактами разных эпох. Желающие смогут подняться на вершину горы Сестра в окрестностях города. Остальные гости в это время смогут отдохнуть и погулять в живописной бухте Лашкевича.

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

06:30 — Выезд из Владивостока

09:30 — Обзорная экскурсия по Находке. Вы увидите: Каменную беседку, памятник Скорбящей матери, порт и набережную, горы Сестра и Брат, сопку Тобольская, храм Казанской иконы Божией Матери

11:30 — Городской музей, где вы сможете прикоснуться к истории города

13:30 — Переезд к горе Сестра и подъём на вершину (1300 м). Желающие могут остаться отдыхать в бухте

15:00 — Начало спуска

16:00 — Выезд во Владивосток с остановкой на перевале Серебряный, откуда открывается вид на Сихотэ-Алинский хребет

21:00 — Возвращение в город

Организационные детали