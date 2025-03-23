Находка — самый южный город на востоке России, с трёх сторон омываемый водами Японского моря.
Вы оцените его главные достопримечательности и посетите местный музей с историческими артефактами разных эпох. Желающие смогут подняться на вершину горы Сестра в окрестностях города. Остальные гости в это время смогут отдохнуть и погулять в живописной бухте Лашкевича.
Вы оцените его главные достопримечательности и посетите местный музей с историческими артефактами разных эпох. Желающие смогут подняться на вершину горы Сестра в окрестностях города. Остальные гости в это время смогут отдохнуть и погулять в живописной бухте Лашкевича.
Описание экскурсии
06:30 — Выезд из Владивостока
09:30 — Обзорная экскурсия по Находке. Вы увидите: Каменную беседку, памятник Скорбящей матери, порт и набережную, горы Сестра и Брат, сопку Тобольская, храм Казанской иконы Божией Матери
11:30 — Городской музей, где вы сможете прикоснуться к истории города
13:30 — Переезд к горе Сестра и подъём на вершину (1300 м). Желающие могут остаться отдыхать в бухте
15:00 — Начало спуска
16:00 — Выезд во Владивосток с остановкой на перевале Серебряный, откуда открывается вид на Сихотэ-Алинский хребет
21:00 — Возвращение в город
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Toyota Hiace
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
- Экскурсия не предполагает остановки на обед. Необходимо взять с собой перекус на день
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
ОСТАНОВКА ФАБРИКА ЗАРЯ по направлению из города в 06:00 утра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор во Владивостоке
Провела экскурсии для 27 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Наталья. Я профессионально занимаюсь туризмом по Приморскому краю уже 30 лет. За это время сплотила великолепную команду гидов, экскурсоводов и проводников. Все они являются членамиЗадать вопрос
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