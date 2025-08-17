Единственный обитатель острова Аскольд — смотритель маяка, а самые частые гости — ларги и сивучи. Сюда нет дороги по суше — только морем и только на катере. На острове молчат заброшенные орудия и ветер рассказывает истории о золотоискателях и пропавших кладах. Наша поездка на Аскольд — путешествие в сердце дикой природы, где прошлое ещё ощущается сквозь туман.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

07:00 — выезд из Владивостока. Отправление с остановки «Луговая», далее — сбор участников по маршруту. В дороге предусмотрены санитарные остановки.

10:00 — прибытие в посёлок Дунай. Здесь начинается морская часть маршрута: пересаживаемся на открытые прогулочные катера. Во время движения перемещаться по катеру запрещено — ради вашей безопасности.

Катерная прогулка

Первой остановкой станет Бакланий камень — скальный островок с маячным знаком, который со всех сторон омывается проливом Аскольд

Далее поплывём к живописным островам Унковского, где можно увидеть тюленей-ларг. Это редкая возможность понаблюдать за морскими животными в естественной среде

Затем отправимся к острову Аскольд (путь займёт около 30 минут). Пирсов здесь нет, поэтому высадка и посадка осуществляется прямо в воду — удобная обувь обязательна!

Пешая прогулка по Аскольду

Пройдём по тропе до видовой точки, откуда открывается панорама с двумя маяками

По дороге — следы прошлого: заброшенная военная техника, полуразрушенные казармы, бирюзовое море и захватывающие виды

Обязательно заглянем на 180-мм башенную батарею №26 — впечатляющий памятник военной архитектуры

Продолжим путь вдоль побережья на катере. Нас ждут Юго-Восточная бухта, мыс Туманный, мыс Пальчатый и маяки на мысе Елагина. Здесь можно искупаться и перекусить на берегу — еду берите с собой.

16:30 — посадка на катер обратно

17:00 — возвращение в пос. Дунай и посадка в минивэн

21:00 — ориентировочное прибытие во Владивосток

Во время экскурсии вы узнаете:

• как был открыт остров Аскольд и чем он интересен

• кто такие хунхузы и как они ограбили казну

• как здесь добывали золото и искали клад, который так и не нашли

И многое-многое другое!

Организационные детали

Пожалуйста, сообщите данные всех участников для оформления страховки при бронировании: ФИО, дату рождения (день, месяц, год)

Поездка проходит на комфортабельном минивэне, затем — на маломерных открытых катерах. Соблюдаем технику безопасности и выдаём спасательные жилеты

Экскурсию проведёт гид из нашей команды

Важно!