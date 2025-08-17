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Из Владивостока - на остров-призрак Аскольд (авто + катер)

Увидеть по пути Бакланий камень, острова Унковского, скальные мысы, маяки и морских котиков ларгу
Единственный обитатель острова Аскольд — смотритель маяка, а самые частые гости — ларги и сивучи. Сюда нет дороги по суше — только морем и только на катере.

На острове молчат заброшенные орудия и ветер рассказывает истории о золотоискателях и пропавших кладах.

Наша поездка на Аскольд — путешествие в сердце дикой природы, где прошлое ещё ощущается сквозь туман.
3.8
5 отзывов
Из Владивостока - на остров-призрак Аскольд (авто + катер)
Из Владивостока - на остров-призрак Аскольд (авто + катер)
Из Владивостока - на остров-призрак Аскольд (авто + катер)

Описание экскурсии

07:00 — выезд из Владивостока. Отправление с остановки «Луговая», далее — сбор участников по маршруту. В дороге предусмотрены санитарные остановки.

10:00 — прибытие в посёлок Дунай. Здесь начинается морская часть маршрута: пересаживаемся на открытые прогулочные катера. Во время движения перемещаться по катеру запрещено — ради вашей безопасности.

Катерная прогулка

  • Первой остановкой станет Бакланий камень — скальный островок с маячным знаком, который со всех сторон омывается проливом Аскольд
  • Далее поплывём к живописным островам Унковского, где можно увидеть тюленей-ларг. Это редкая возможность понаблюдать за морскими животными в естественной среде
  • Затем отправимся к острову Аскольд (путь займёт около 30 минут). Пирсов здесь нет, поэтому высадка и посадка осуществляется прямо в воду — удобная обувь обязательна!

Пешая прогулка по Аскольду

  • Пройдём по тропе до видовой точки, откуда открывается панорама с двумя маяками
  • По дороге — следы прошлого: заброшенная военная техника, полуразрушенные казармы, бирюзовое море и захватывающие виды
  • Обязательно заглянем на 180-мм башенную батарею №26 — впечатляющий памятник военной архитектуры

Продолжим путь вдоль побережья на катере. Нас ждут Юго-Восточная бухта, мыс Туманный, мыс Пальчатый и маяки на мысе Елагина. Здесь можно искупаться и перекусить на берегу — еду берите с собой.

16:30 — посадка на катер обратно
17:00 — возвращение в пос. Дунай и посадка в минивэн
21:00 — ориентировочное прибытие во Владивосток

Во время экскурсии вы узнаете:

• как был открыт остров Аскольд и чем он интересен
• кто такие хунхузы и как они ограбили казну
• как здесь добывали золото и искали клад, который так и не нашли

И многое-многое другое!

Организационные детали

  • Пожалуйста, сообщите данные всех участников для оформления страховки при бронировании: ФИО, дату рождения (день, месяц, год)
  • Поездка проходит на комфортабельном минивэне, затем — на маломерных открытых катерах. Соблюдаем технику безопасности и выдаём спасательные жилеты
  • Экскурсию проведёт гид из нашей команды

Важно!

  • На острове отсутствуют пирсы, поэтому высадка происходит в прибрежную полосу. При накате будет необходимо снять обувь — для этого лучше иметь сланцы
  • Компания оставляет за собой право изменить маршрут следования по острову: место высадки и посадки на катер и последовательность посещения объектов. Возможны пешие переходы от 2 км и более — всё зависит от погодных условий
  • Продолжительность пешей прогулки по острову варьируется от 5 до 15 км и зависит от направления ветра. При желании вы можете отказаться от похода и провести время на отдыхе в удобной бухте, наслаждаясь морем и живописными видами в ожидании основной группы.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник8900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От остановки «Луговая» или удобной для вас точки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 580 туристов
Я профессионально занимаюсь туризмом по Приморскому краю уже 30 лет. За это время сплотила великолепную команду гидов, экскурсоводов и проводников. Все они являются членами РГО. Мы покажем вам Приморье, и
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вы обязательно полюбите наш край, очаруетесь его девственной природой, необузданным и таким ласковым морем, рассветами и закатами. Мы покажем вам острова и заповедники, город и горы, тайгу и сакуру. Ждём вас!

Отзывы и рейтинг

3.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
2
3
2
1
1
П
Это было потрясающе. Побывать на Аскольде стоило всех затрат и усилий. Но такое путешествие не для физически неподготовленных, будет тяжело, однако это того стоит
Это было потрясающе. Побывать на Аскольде стоило всех затрат и усилий. Но такое путешествие не для
Это было потрясающе. Побывать на Аскольде стоило всех затрат и усилий. Но такое путешествие не для
Это было потрясающе. Побывать на Аскольде стоило всех затрат и усилий. Но такое путешествие не для
Это было потрясающе. Побывать на Аскольде стоило всех затрат и усилий. Но такое путешествие не для
Это было потрясающе. Побывать на Аскольде стоило всех затрат и усилий. Но такое путешествие не для
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Анастасия
На Аскольд не получилось попасть, но не менее интересно погуляли по острову Путятина) цель выполнена: сивучей и ларги увидели в живую)
Душевная компания и организаторы
На Аскольд не получилось попасть, но не менее интересно погуляли по острову Путятина) цель выполнена: сивучей и ларги увидели в живую)
На Аскольд не получилось попасть, но не менее интересно погуляли по острову Путятина) цель выполнена: сивучей и ларги увидели в живую)
На Аскольд не получилось попасть, но не менее интересно погуляли по острову Путятина) цель выполнена: сивучей и ларги увидели в живую)
На Аскольд не получилось попасть, но не менее интересно погуляли по острову Путятина) цель выполнена: сивучей и ларги увидели в живую)
На Аскольд не получилось попасть, но не менее интересно погуляли по острову Путятина) цель выполнена: сивучей и ларги увидели в живую)
На Аскольд не получилось попасть, но не менее интересно погуляли по острову Путятина) цель выполнена: сивучей и ларги увидели в живую)
На Аскольд не получилось попасть, но не менее интересно погуляли по острову Путятина) цель выполнена: сивучей и ларги увидели в живую)
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А
Гиды отработали на отлично!
Вопрос только в организации. Заявлена мини-группа, фактически почти 30 человек. Как объяснил организатор: всё зависит от сезона. При высоком сезоне мини-групп нет. При бронировании экскурсии рекомендую уточнить этот момент.
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Анастасия
Все классно с точки зрения орг деталей, гиды, автобус - ко всему этому нет нареканий. Для меня маршрут оказался тяжёлым. Но виды - прекрасные, вода чистейшая. Олеся и Александр супер молодцы.
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О
Если честно, то это была полная жуть. Я умею отличать приключения от опасности, так вот это было очень опасно, гид и водитель катера прохлопали момент откалывания, и наш катер попал
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в штор и заливало волной бесконечное количество раз. Меня лично накрывало волной несколько десятков (!)раз, испугались все. Большая благодарность катеру (второму, из нашей группы) который пришёл на помощь, иначе я не знаю, чем бы это все закончилось

Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Добрый вечер!

Примите наши искренние извинения за доставленные неудобства из‑за погодных условий. Просим учитывать, что остров находится в открытом море, и
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погода там может меняться крайне быстро.

К сожалению, в тот день неожиданно возник шквалистый ветер, которого не предсказывали прогнозы, и он мгновенно разогнал волну. Мы обычно отменяем туры при волне более 0,3 метра и ветре свыше 5 м/с. В этот день все показатели были в пределах нормы, но, как и бывает в море, сюрпризы случаются.

Поэтому мы настоятельно рекомендуем всем пассажирам надевать спасательные жилеты - это обязательная мера безопасности. Капитаны действовали в данной ситуации строго по протоколу, чтобы обеспечить безопасность всех гостей.

Мы понимаем, что море и его стихия могут создавать неприятные моменты, и очень сожалеем, что ваш опыт оказался не совсем комфортным. Ваш отзыв поможет нам ещё внимательнее подходить к безопасности и информированию гостей о возможных погодных особенностях.

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