07:00 — выезд из Владивостока. Отправление с остановки «Луговая», далее — сбор участников по маршруту. В дороге предусмотрены санитарные остановки.
10:00 — прибытие в посёлок Дунай. Здесь начинается морская часть маршрута: пересаживаемся на открытые прогулочные катера. Во время движения перемещаться по катеру запрещено — ради вашей безопасности.
Катерная прогулка
Первой остановкой станет Бакланий камень — скальный островок с маячным знаком, который со всех сторон омывается проливом Аскольд
Далее поплывём к живописным островам Унковского, где можно увидеть тюленей-ларг. Это редкая возможность понаблюдать за морскими животными в естественной среде
Затем отправимся к острову Аскольд (путь займёт около 30 минут). Пирсов здесь нет, поэтому высадка и посадка осуществляется прямо в воду — удобная обувь обязательна!
Пешая прогулка по Аскольду
Пройдём по тропе до видовой точки, откуда открывается панорама с двумя маяками
По дороге — следы прошлого: заброшенная военная техника, полуразрушенные казармы, бирюзовое море и захватывающие виды
Обязательно заглянем на 180-мм башенную батарею №26 — впечатляющий памятник военной архитектуры
Продолжим путь вдоль побережья на катере. Нас ждут Юго-Восточная бухта, мыс Туманный, мыс Пальчатый и маяки на мысе Елагина. Здесь можно искупаться и перекусить на берегу — еду берите с собой.
16:30 — посадка на катер обратно 17:00 — возвращение в пос. Дунай и посадка в минивэн 21:00 — ориентировочное прибытие во Владивосток
Во время экскурсии вы узнаете:
• как был открыт остров Аскольд и чем он интересен • кто такие хунхузы и как они ограбили казну • как здесь добывали золото и искали клад, который так и не нашли
И многое-многое другое!
Организационные детали
Пожалуйста, сообщите данные всех участников для оформления страховки при бронировании: ФИО, дату рождения (день, месяц, год)
Поездка проходит на комфортабельном минивэне, затем — на маломерных открытых катерах. Соблюдаем технику безопасности и выдаём спасательные жилеты
Экскурсию проведёт гид из нашей команды
Важно!
На острове отсутствуют пирсы, поэтому высадка происходит в прибрежную полосу. При накате будет необходимо снять обувь — для этого лучше иметь сланцы
Компания оставляет за собой право изменить маршрут следования по острову: место высадки и посадки на катер и последовательность посещения объектов. Возможны пешие переходы от 2 км и более — всё зависит от погодных условий
Продолжительность пешей прогулки по острову варьируется от 5 до 15 км и зависит от направления ветра. При желании вы можете отказаться от похода и провести время на отдыхе в удобной бухте, наслаждаясь морем и живописными видами в ожидании основной группы.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
8900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От остановки «Луговая» или удобной для вас точки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 580 туристов
Я профессионально занимаюсь туризмом по Приморскому краю уже 30 лет. За это время сплотила великолепную команду гидов, экскурсоводов и проводников. Все они являются членами РГО. Мы покажем вам Приморье, и читать дальшеуменьшить
вы обязательно полюбите наш край, очаруетесь его девственной природой, необузданным и таким ласковым морем, рассветами и закатами. Мы покажем вам острова и заповедники, город и горы, тайгу и сакуру. Ждём вас!
Отзывы и рейтинг
3.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
2
3
–
2
–
1
1
П
Полина
Это было потрясающе. Побывать на Аскольде стоило всех затрат и усилий. Но такое путешествие не для физически неподготовленных, будет тяжело, однако это того стоит
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Анастасия
На Аскольд не получилось попасть, но не менее интересно погуляли по острову Путятина) цель выполнена: сивучей и ларги увидели в живую) Душевная компания и организаторы
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А
Александра
Гиды отработали на отлично! Вопрос только в организации. Заявлена мини-группа, фактически почти 30 человек. Как объяснил организатор: всё зависит от сезона. При высоком сезоне мини-групп нет. При бронировании экскурсии рекомендую уточнить этот момент.
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Анастасия
Все классно с точки зрения орг деталей, гиды, автобус - ко всему этому нет нареканий. Для меня маршрут оказался тяжёлым. Но виды - прекрасные, вода чистейшая. Олеся и Александр супер молодцы.
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О
Оксана
Если честно, то это была полная жуть. Я умею отличать приключения от опасности, так вот это было очень опасно, гид и водитель катера прохлопали момент откалывания, и наш катер попал читать дальшеуменьшить
в штор и заливало волной бесконечное количество раз. Меня лично накрывало волной несколько десятков (!)раз, испугались все. Большая благодарность катеру (второму, из нашей группы) который пришёл на помощь, иначе я не знаю, чем бы это все закончилось
Наталья
Ответ организатора:
Добрый вечер!
Примите наши искренние извинения за доставленные неудобства из‑за погодных условий. Просим учитывать, что остров находится в открытом море, и читать дальшеуменьшить
погода там может меняться крайне быстро.
К сожалению, в тот день неожиданно возник шквалистый ветер, которого не предсказывали прогнозы, и он мгновенно разогнал волну. Мы обычно отменяем туры при волне более 0,3 метра и ветре свыше 5 м/с. В этот день все показатели были в пределах нормы, но, как и бывает в море, сюрпризы случаются.
Поэтому мы настоятельно рекомендуем всем пассажирам надевать спасательные жилеты - это обязательная мера безопасности. Капитаны действовали в данной ситуации строго по протоколу, чтобы обеспечить безопасность всех гостей.
Мы понимаем, что море и его стихия могут создавать неприятные моменты, и очень сожалеем, что ваш опыт оказался не совсем комфортным. Ваш отзыв поможет нам ещё внимательнее подходить к безопасности и информированию гостей о возможных погодных особенностях.
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