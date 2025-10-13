За один день мы побываем в самых популярных местах южной части Приморья. Вы прогуляетесь до Кравцовских водопадов по экотропе среди леса. Побываете в приморской Исландии и полюбуетесь невероятными панорамами. И узнаете неожиданные факты из истории этих мест.
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
- Кравцовский водопад — каскад, вдоль которого проходит живописная экотропа
- Село Андреевка — самое популярное место для летнего отдыха среди жителей Хабаровского края и Амурской области
- Смотровая площадка, откуда открывается вид на бухту Витязь, мыс Гамова и самый южный остров России
- Замок Янковский. Полюбуемся архитектурой и погрузимся в историю края
- Бухта Витязь — тихая и песчаная
- Мыс Теляковского и остров Томящегося сердца — заповедные территории с бирюзовой водой, краснокнижными соснами и побережьем, усеянным морскими ежиками
- Мыс Парящей черепахи — обрывистые скалы, уходящие в тёмно-зелёное море. Это место называют приморской Исландией
- Качели мечты — локация, с которой открывается вид на порт Славянка, а при хорошей видимости — и на Владивосток
Данная программа не подразумевает долгих историй с фамилиями и датами. Она больше про природу, флору и фауну Приморского края, про заповедники и интересные факты.
Примерный тайминг
8:00 — выезд из Владивостока
9:30 — прибытие на Кравцовские водопады
12:00 — посещение мыса Теляковского с купанием в летнее время
16:00 — мыс Парящей черепахи
21:00 — прибытие в город
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Honda CR-V. Дорога в одну сторону занимает 4 часа
- Программа подойдёт взрослым и детям с 7 лет. Ходить будем мало, но к качелям предстоит небольшой подъём по тропинке, это самая сложная часть маршрута
- Возьмите с собой воду и перекус. Также можем заехать в кафе по пути — оплачивается отдельно
- По желанию можно добавить к программе прогулку на катере к мысу Теляковского вдоль кварцевых скал и лежбища морских котиков — 2500 ₽
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 581 туриста
Я Алина, живу во Владивостоке с рождения. За последние 3 года объездила большую часть Приморского края и хочу, чтобы вы тоже могли насладится природой нашего региона. Я с вами, чтобы показать красивые места, рассказать интересные истории и сделать фотографии на долгую память.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
13 окт 2025
11.10.2025 посетили индивидуальную экскурсию «Юг Приморского края за один день». Сказать, что я в восторге, это ничего не сказать! В отличие от групповой экскурсии, не нужно торопиться ни за кем
Д
Денис
14 июл 2025
Шикарная экскурсия в сопровождении отличного гида Алины. Экскурсия проходит по потрясающим локациям юга Приморского края. Раннее начало экскурсии оправдано длинной дорогой и большим количеством локаций. Обязательно берите катер из Андреевки.
О
Ольга
11 июн 2025
Большое спасибо Алине за прекрасную организацию поездки. Было очень интересно, места невероятно красивые!
Входит в следующие категории Владивостока
Похожие экскурсии из Владивостока
Индивидуальная
до 3 чел.
Приморский сафари-парк, водопады, бухты и мысы
Погрузитесь в природу Приморья: сафари-парк с дикими животными, водопад Горбатый и живописные бухты ждут вас в этом уникальном туре
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
17 999 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Кравцовские водопады + бассейн
Увлекательная поездка к Кравцовским водопадам и тёплому бассейну в Уссурийске. Природа, отдых и экзотические растения ждут вас
Начало: Возле кинотеатра «Уссури»
11 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
14 500 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Групповая поездка на полуостров Брюса с осмотром маяка Буссе
Авто-пешеходная экскурсия по Приморскому краю: мыс Брюса, Кравцовские водопады, парк-музей Земля леопарда и китайская кухня. Впечатления на весь день
Начало: У кинотеатра Уссури
11 ноя в 07:30
12 ноя в 07:30
25 000 ₽ за всё до 3 чел.