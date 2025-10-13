читать дальше

или ждать опоздавших. Все проходит в своем, комфортном режиме! В июне мы были на экскурсии в этих местах, в групповом формате, и решили вернуться в индивидуальном т. к. много осталось неохваченного. На этот день передавали дождь, но мы с мамой все равно решили поехать, и остались очень довольны поездкой! Дождь, сильный ветер нам был не помеха, а в радость т. к. на локациях были одни, что позволило фотографироваться и насладиться видами спокойно, без спешки и ожидания очереди, чтобы сфотографироваться. Моя мама танцевала на локациях от радости и счастья, спасибо Алине огромное за то, что подарила нам прекрасные эмоции! Несмотря на дождь, сильный ветер Алина показала лучшие локации для фото и провела прекрасные фотосессии! Я местный житель, люблю путешествовать. Думала, что меня нельзя уже удивить, но я ошиблась. Алина открыла несколько, новых для нас локаций, родник с очень вкусной водой, за что отдельное спасибо! С путешествия привезли огромное количество фотографий! Алина прекрасный гид!!! Грамотный, внимательный, заботливый, веселый. Организация экскурсии прошла отлично, выше всех похвал!!! Подбираю, под свой формат, следующие экскурсии с Алиной. Спасибо огромное, однозначно рекомендую!!!