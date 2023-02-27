читать дальше путешествие по Приморскому краю. Посетили такие места, как: бухта "Стеклянная", озеро с замёрзшими кувшинками, Сафари парк, Майхинское хозяйство. Воспоминания остались хорошими благодаря богатым знаниям гида, его желанию показать, как можно больше красивых мест по пути следования. Ну и приятным бонусом была фотосессия от Евгении.

Компания Владтурс. В назначенном месте нас встретила приятная, улыбчивая гид Евгения. После чего мы разместились в комфортном автомобиле и отправились в