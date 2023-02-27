Индивидуальная
Дегустация приморского вина + релакс в японском море-бассейне с джакузи
Начало: Забираем в любом месте в пределах города
«Вино производится по авторским рецептам из местного таежного и садового сырья -дикого винограда, лимонника, кишмыша, крыжовника, смородины, вишни»
Расписание: В любое удобное время
Завтра в 09:00
14 июн в 09:00
5000 ₽ за человека
-
15%
Мини-группа
до 12 чел.
Сомелье на острове: золото заката, дегустация вин и фуршет у моря - из Владивостока
Не ужин, а тот самый момент, который вспоминают годами
Начало: У причала во Владивостоке
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 17:30
Завтра в 17:30
14 июн в 17:30
9265 ₽
10 900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Катание на хаски с дегустацией вин: эксклюзивный тур в Владивостоке
Исследуйте зимний Владивосток: уникальное катание на санях с хаски и дегустация местных вин
Начало: Согласуем с вами по телефону
Расписание: В любое удобное время
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- EELENA27 февраля 2023Компания Владтурс. В назначенном месте нас встретила приятная, улыбчивая гид Евгения. После чего мы разместились в комфортном автомобиле и отправились в
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Винные туры»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2025
Сейчас во Владивостоке в категории "Винные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 12 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию во Владивостоке на 2025 год по теме «Винные туры», 1 ⭐ отзыв, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август