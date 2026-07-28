Владивосток — город на Дальнем Востоке на берегу моря. Здесь интересно не только в самом городе, но и за его пределами. У нас будет восемь часов, чтобы познакомиться с городом и посетить все его красоты.
Мы прогуляемся по мысу Тобизина, насладимся обедом из свежих морепродуктов и прокатимся на сапах в бухте Труда!
Мы прогуляемся по мысу Тобизина, насладимся обедом из свежих морепродуктов и прокатимся на сапах в бухте Труда!
Описание экскурсии
Наш план приключения
Приглашаем вас в увлекательное путешествие, полное ярких впечатлений! Вот что ждет нас во время этой незабываемой экскурсии:
- Поездка по двум величественным подвесным мостам к острову Русский;
- Прогулка к мысу Тобизина, где вам встретятся дружелюбные лисы. Не забудьте взять с собой сосиски, чтобы покормить их! Прогулка займет всего 2 часа в обе стороны;
- Увлекательная экскурсия на мореферме, где вы сможете узнать много нового о морских обитателях. За дополнительную плату доступен обед из морепродуктов;
- Каякинг на сапах в живописной бухте Труда к острову Папенбергу;
- Возвращение обратно на центральную площадь, где можно поделиться впечатлениями от приключений.
Важно!
Экскурсия проводится в купальный сезон. Обратите внимание, что если на экскурсию записан только один человек, стоимость составит 8000 рублей.
Не упустите возможность насладиться красивыми пейзажами и провести время на свежем воздухе! Это отличный шанс сблизиться с природой и получить яркие эмоции!
Ежедневно в любое время по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центр Владивостока
- Мыс Тобизина
- Мореферма
- Остров Папенберг
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Обед и дегустация
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центральная площадь, Владивосток
Завершение: Центральная площадь, Владивосток (по договоренности)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в любое время по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 83 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Отличная экскурсия. Экскурсовод Евгения молодец, пытается угадать все желания. Успехов ей)))
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Ю
Прекрасная экскурсия!
Прошли по всем пунктам, как и было заявлено!
1) Мыс Тобизина - это наипрекраснейшее место! Природа Приморского края - это богатейшая кладовая нашей страны!
Мы ходили пешком по всему мысу, но
Прошли по всем пунктам, как и было заявлено!
1) Мыс Тобизина - это наипрекраснейшее место! Природа Приморского края - это богатейшая кладовая нашей страны!
Мы ходили пешком по всему мысу, но
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L
Была на этой экскурсии 6 июля. Это был самый солнечный день за моё недельное пребывание во Владивостоке. Невероятное синее море, красивейшие виды. Для меня маршрут был совершенно несложный (но у
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Ю
У меня была индивидуальная экскурсия (гид Павел и автомобиль были только для меня) и это было великолепно: меня забрали в удобном месте, я узнала многое об этом крае, мне сделали
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Ю
У меня была индивидуальная экскурсия (гид Павел и автомобиль были только для меня) и это было великолепно: меня забрали в удобном месте, я узнала многое об этом крае, мне сделали
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П
Идеальный день просмотра достопримечательностей острова Русский и Владивостока. Забронировала экскурсию поздним вечером накануне, Евгения сразу же подтвердила бронь. В день экскурсии было 2 человека, Павел забрал нас из отеля. Поехали
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