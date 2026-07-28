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Мыс Тобизина: мореферма с дегустацией и катание на сапах

Индивидуальная экскурсия на SUP-прогулках по острову Русский из Владивостока
Владивосток — город на Дальнем Востоке на берегу моря. Здесь интересно не только в самом городе, но и за его пределами. У нас будет восемь часов, чтобы познакомиться с городом и посетить все его красоты.

Мы прогуляемся по мысу Тобизина, насладимся обедом из свежих морепродуктов и прокатимся на сапах в бухте Труда!
4.9
83 отзыва
Мыс Тобизина: мореферма с дегустацией и катание на сапах
Мыс Тобизина: мореферма с дегустацией и катание на сапах
Мыс Тобизина: мореферма с дегустацией и катание на сапах

Описание экскурсии

Наш план приключения

Приглашаем вас в увлекательное путешествие, полное ярких впечатлений! Вот что ждет нас во время этой незабываемой экскурсии:

  • Поездка по двум величественным подвесным мостам к острову Русский;
  • Прогулка к мысу Тобизина, где вам встретятся дружелюбные лисы. Не забудьте взять с собой сосиски, чтобы покормить их! Прогулка займет всего 2 часа в обе стороны;
  • Увлекательная экскурсия на мореферме, где вы сможете узнать много нового о морских обитателях. За дополнительную плату доступен обед из морепродуктов;
  • Каякинг на сапах в живописной бухте Труда к острову Папенбергу;
  • Возвращение обратно на центральную площадь, где можно поделиться впечатлениями от приключений.

Важно!

Экскурсия проводится в купальный сезон. Обратите внимание, что если на экскурсию записан только один человек, стоимость составит 8000 рублей.

Не упустите возможность насладиться красивыми пейзажами и провести время на свежем воздухе! Это отличный шанс сблизиться с природой и получить яркие эмоции!

Ежедневно в любое время по договоренности

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Центр Владивостока
  • Мыс Тобизина
  • Мореферма
  • Остров Папенберг
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Обед и дегустация
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центральная площадь, Владивосток
Завершение: Центральная площадь, Владивосток (по договоренности)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в любое время по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 83 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
80
4
1
3
2
2
1
О
Отличная экскурсия. Экскурсовод Евгения молодец, пытается угадать все желания. Успехов ей)))
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Ю
Прекрасная экскурсия!
Прошли по всем пунктам, как и было заявлено!
1) Мыс Тобизина - это наипрекраснейшее место! Природа Приморского края - это богатейшая кладовая нашей страны!
Мы ходили пешком по всему мысу, но
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эта прогулка запомнится нам на всю жизнь! Сделали миллион фотографий! 🥰🥰🥰 2) Мореферма! Лекция была откровенно скучна, на которой все маленькие гости уснули 🤣 Это мелочи 😉 Но, основная часть, ради которой мы приехали, дегустация, конечно, затмила всё и всех!
Мы испробовали всё! Наисвежайшие морепродукты! Наши рецепторы захлестнуло бурей вкусов и радости 😋 устрицы 🦪 - это любовь 🥰 3) Катание на сапах! Это был замечательный эксперимент! Сложно, но возможно! Поверьте, даже в первый раз вы встанете!
А если нет, то гид Павел, цитирую: «Он-то поставит»!
Шквал эмоций! Вернемся домой и будем прокачивать свои скиллы!

P.S. За всё это оргомную благодарность хотим выразить Павлу! Это компетентный гид, знающий свое дело! Это прекрасный человек, с которым ты можешь поговорить на любые темы, задать миллион вопросов, которые тебя волновали😅 Благодарим 😇 на связи 🤙

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L
Была на этой экскурсии 6 июля. Это был самый солнечный день за моё недельное пребывание во Владивостоке. Невероятное синее море, красивейшие виды. Для меня маршрут был совершенно несложный (но у
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меня есть некоторая подготовка). Посетили устричную ферму и послушали интересный рассказ про выращивание устриц, гребешков и трепанга. В кафе при ферме можно заказать вкусные свежие устрицы и гребешки. А потом катались на sup и купались в спокойной бухте Труда. Но из-за шторма, который был накануне, вода была несколько мутная и затонувшие корабли не увидели. Но это нисколько не испортило впечатление от поездки. Спасибо Павлу за комфортный, насыщенный день.

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Ю
У меня была индивидуальная экскурсия (гид Павел и автомобиль были только для меня) и это было великолепно: меня забрали в удобном месте, я узнала многое об этом крае, мне сделали
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много фотографий на память. Для любителей экстрима на мысе есть место для прыжка со скалы, на мореферме вкуснейшие уха и паста, затем была прогулка до острова на сапе. Экскурсия заняла весь день, в течение которого все было устроено так, чтобы вам было комфортно и безопасно. Спасибо за полученные впечатления. Рекомендую

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Ю
У меня была индивидуальная экскурсия (гид Павел и автомобиль были только для меня) и это было великолепно: меня забрали в удобном месте, я узнала многое об этом крае, мне сделали
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много фотографий на память. Для любителей экстрима на мысе есть место для прыжка со скалы, на мореферме вкуснейшие уха и паста, затем была прогулка до острова на сапе. Экскурсия заняла весь день, в течение которого все было устроено так, чтобы вам было комфортно и безопасно. Спасибо за полученные впечатления. Рекомендую

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П
Идеальный день просмотра достопримечательностей острова Русский и Владивостока. Забронировала экскурсию поздним вечером накануне, Евгения сразу же подтвердила бронь. В день экскурсии было 2 человека, Павел забрал нас из отеля. Поехали
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на мыс Тобизина, встретили по дороге лисёнка. Заехали на мореферму, искупались в бухте Новика, бонусом посетили 2 обзорные площадки на сопках.
Все пожелания были учтены, созданы комфортные условия и приятная атмосфера,куча фотографий и восхитительные воспоминания.

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