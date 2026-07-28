Владивосток — город на Дальнем Востоке на берегу моря. Здесь интересно не только в самом городе, но и за его пределами. У нас будет восемь часов, чтобы познакомиться с городом и посетить все его красоты. Мы прогуляемся по мысу Тобизина, насладимся обедом из свежих морепродуктов и прокатимся на сапах в бухте Труда!

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Описание экскурсии

Наш план приключения

Приглашаем вас в увлекательное путешествие, полное ярких впечатлений! Вот что ждет нас во время этой незабываемой экскурсии:

Поездка по двум величественным подвесным мостам к острову Русский;

Прогулка к мысу Тобизина, где вам встретятся дружелюбные лисы. Не забудьте взять с собой сосиски, чтобы покормить их! Прогулка займет всего 2 часа в обе стороны;

Увлекательная экскурсия на мореферме, где вы сможете узнать много нового о морских обитателях. За дополнительную плату доступен обед из морепродуктов;

Каякинг на сапах в живописной бухте Труда к острову Папенбергу;

Возвращение обратно на центральную площадь, где можно поделиться впечатлениями от приключений.

Важно!

Экскурсия проводится в купальный сезон. Обратите внимание, что если на экскурсию записан только один человек, стоимость составит 8000 рублей.

Не упустите возможность насладиться красивыми пейзажами и провести время на свежем воздухе! Это отличный шанс сблизиться с природой и получить яркие эмоции!