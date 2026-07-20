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Катерная прогулка вокруг острова Русский на весь день

Увидеть полуостров Тобизина, пролив Старка, Амурский и Уссурийский заливы (во Владивостоке)
Представьте: вы на борту катера, солёный ветер треплет волосы, а шум волн заглушает мысли в голове. Вокруг — отвесные скалы, гроты, каменные арки и дикие бухты, которые не разглядеть с суши.

Мы обогнём остров Русский, заглянем в скрытый грот, зайдём на морскую ферму, а потом остановимся в одной из бухт, чтобы прогуляться и ощутить спокойствие.
Катерная прогулка вокруг острова Русский на весь день
Катерная прогулка вокруг острова Русский на весь день
Катерная прогулка вокруг острова Русский на весь день

Описание экскурсии

Остров Русский с воды

Крупнейший в архипелаге Императрицы Евгении и одно из самых живописных мест Приморья. Наше судно пройдёт вдоль обрывистых мысов, отвесно уходящих в море. Вы увидите каменные арки и глубокие гроты.

Грот полуострова Тобизина

Он скрыт в скалах и виден только с воды. С борта вы рассмотрите скальные формы, созданные ветром, волнами и временем.

Остров Шкота

Небольшой кусочек суши в заливе Петра Великого. Он известен уютными пляжами, красноватой галькой, лесными тропами и спокойной атмосферой. Зелёные склоны, береговая линия и море вокруг создают красивый фон для фотографий.

Морская ферма в бухте Воевода

Здесь выращивают гребешков, мидий, устриц и дальневосточного трепанга — одного из самых популярных морских деликатесов Приморья. При желании вы сможете посетить экскурсию:

  • Вам покажут основной цех по культивированию гидробионтов и бассейны, где морские обитатели растут перед тем, как попасть в естественную среду
  • Вы услышите, как выращивают моллюсков
  • Увидите и подержите в руках живых трепангов, гребешков и других морских обитателей
  • Закажете комплексный обед (по желанию). В меню может входить: живой гребешок, устрица с лимоном, уха «Рыбацкая», пятиминутка из трепанга, плов с морепродуктами, мидии в чесночном соусе, чай с лимоном. Список блюд может меняться

Отдых в одной из бухт острова Русский

Можно отдохнуть на берегу, подышать морским воздухом, погулять у воды, поискать красивые камушки и просто насладиться тишиной вдали от города. А в летний период — искупаться. Вода бывает удивительно прозрачной, а у берега иногда можно увидеть морских звёзд и других обитателей прибрежной зоны.

Организационные детали

  • Идём на катере или шхуне. На борту: пледы и спасательные жилеты. Перед выходом проводим инструктаж по технике безопасности
  • Посадка и высадка осуществляется по трапу. Пожалуйста, учитывайте это при планировании поездки
  • Время отдыха на берегу, последовательность остановок и возможность купания зависят от погоды и состояния моря
  • В случае непогоды предложим перенести или отменить прогулку
  • Дети до 10 лет допускаются на борт только в сопровождении родителей
  • С вами будет гид-проводник из нашей команды
Дополнительно оплачиваются
  • Экскурсия по морской ферме — 500 ₽ за чел.
  • Обед — 1400 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет9999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На мысе Токаревского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 7155 туристов
Мы занимались индивидуальными экскурсиями более 20 лет. И решили, что хотим дать большему количеству людей возможность увидеть прекрасный Владивосток нашими глазами, познакомить с ним и влюбить в него так, как
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любим его мы. Если вы провели во Владивостоке хотя бы один день с нами, значит, ещё не раз вернетесь сюда. А мы вас с радостью встретим снова, потому что воспринимаем гостей как друзей. И нам всегда есть чем вас удивить!

Входит в следующие категории Владивостока

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