Мы обогнём остров Русский, заглянем в скрытый грот, зайдём на морскую ферму, а потом остановимся в одной из бухт, чтобы прогуляться и ощутить спокойствие.
Описание экскурсии
Остров Русский с воды
Крупнейший в архипелаге Императрицы Евгении и одно из самых живописных мест Приморья. Наше судно пройдёт вдоль обрывистых мысов, отвесно уходящих в море. Вы увидите каменные арки и глубокие гроты.
Грот полуострова Тобизина
Он скрыт в скалах и виден только с воды. С борта вы рассмотрите скальные формы, созданные ветром, волнами и временем.
Остров Шкота
Небольшой кусочек суши в заливе Петра Великого. Он известен уютными пляжами, красноватой галькой, лесными тропами и спокойной атмосферой. Зелёные склоны, береговая линия и море вокруг создают красивый фон для фотографий.
Морская ферма в бухте Воевода
Здесь выращивают гребешков, мидий, устриц и дальневосточного трепанга — одного из самых популярных морских деликатесов Приморья. При желании вы сможете посетить экскурсию:
- Вам покажут основной цех по культивированию гидробионтов и бассейны, где морские обитатели растут перед тем, как попасть в естественную среду
- Вы услышите, как выращивают моллюсков
- Увидите и подержите в руках живых трепангов, гребешков и других морских обитателей
- Закажете комплексный обед (по желанию). В меню может входить: живой гребешок, устрица с лимоном, уха «Рыбацкая», пятиминутка из трепанга, плов с морепродуктами, мидии в чесночном соусе, чай с лимоном. Список блюд может меняться
Отдых в одной из бухт острова Русский
Можно отдохнуть на берегу, подышать морским воздухом, погулять у воды, поискать красивые камушки и просто насладиться тишиной вдали от города. А в летний период — искупаться. Вода бывает удивительно прозрачной, а у берега иногда можно увидеть морских звёзд и других обитателей прибрежной зоны.
Организационные детали
- Идём на катере или шхуне. На борту: пледы и спасательные жилеты. Перед выходом проводим инструктаж по технике безопасности
- Посадка и высадка осуществляется по трапу. Пожалуйста, учитывайте это при планировании поездки
- Время отдыха на берегу, последовательность остановок и возможность купания зависят от погоды и состояния моря
- В случае непогоды предложим перенести или отменить прогулку
- Дети до 10 лет допускаются на борт только в сопровождении родителей
- С вами будет гид-проводник из нашей команды
- Экскурсия по морской ферме — 500 ₽ за чел.
- Обед — 1400 ₽ за чел.
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|9999 ₽