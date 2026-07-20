Представьте: вы на борту катера, солёный ветер треплет волосы, а шум волн заглушает мысли в голове. Вокруг — отвесные скалы, гроты, каменные арки и дикие бухты, которые не разглядеть с суши. Мы обогнём остров Русский, заглянем в скрытый грот, зайдём на морскую ферму, а потом остановимся в одной из бухт, чтобы прогуляться и ощутить спокойствие.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Остров Русский с воды

Крупнейший в архипелаге Императрицы Евгении и одно из самых живописных мест Приморья. Наше судно пройдёт вдоль обрывистых мысов, отвесно уходящих в море. Вы увидите каменные арки и глубокие гроты.

Грот полуострова Тобизина

Он скрыт в скалах и виден только с воды. С борта вы рассмотрите скальные формы, созданные ветром, волнами и временем.

Остров Шкота

Небольшой кусочек суши в заливе Петра Великого. Он известен уютными пляжами, красноватой галькой, лесными тропами и спокойной атмосферой. Зелёные склоны, береговая линия и море вокруг создают красивый фон для фотографий.

Морская ферма в бухте Воевода

Здесь выращивают гребешков, мидий, устриц и дальневосточного трепанга — одного из самых популярных морских деликатесов Приморья. При желании вы сможете посетить экскурсию:

Вам покажут основной цех по культивированию гидробионтов и бассейны, где морские обитатели растут перед тем, как попасть в естественную среду

Вы услышите, как выращивают моллюсков

Увидите и подержите в руках живых трепангов, гребешков и других морских обитателей

Закажете комплексный обед (по желанию). В меню может входить: живой гребешок, устрица с лимоном, уха «Рыбацкая», пятиминутка из трепанга, плов с морепродуктами, мидии в чесночном соусе, чай с лимоном. Список блюд может меняться

Отдых в одной из бухт острова Русский

Можно отдохнуть на берегу, подышать морским воздухом, погулять у воды, поискать красивые камушки и просто насладиться тишиной вдали от города. А в летний период — искупаться. Вода бывает удивительно прозрачной, а у берега иногда можно увидеть морских звёзд и других обитателей прибрежной зоны.

Организационные детали

Идём на катере или шхуне. На борту: пледы и спасательные жилеты. Перед выходом проводим инструктаж по технике безопасности

Посадка и высадка осуществляется по трапу. Пожалуйста, учитывайте это при планировании поездки

Время отдыха на берегу, последовательность остановок и возможность купания зависят от погоды и состояния моря

В случае непогоды предложим перенести или отменить прогулку

Дети до 10 лет допускаются на борт только в сопровождении родителей

С вами будет гид-проводник из нашей команды