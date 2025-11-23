Мобильный квест «Тайны Миллионки» - по старому Владивостоку без гида

Вы пройдёте по самому загадочному кварталу Владивостока и доберётесь до сопки в центре города.
На каждом этапе квеста — задания, связанные с памятниками, архитектурными деталями и историческими событиями. Вас ждут вопросы, загадки и маршрут, отмеченный на карте в смартфоне.
Описание квеста
Маршрут
Ваше путешествие начинается у стадиона «Динамо», затем вы пройдёте через узкие переулки Миллионки и завершите квест на обзорной площадке в центре города.
Задания
В пути вы разгадаете наши загадки и узнаете, кто жил в этих домах сто лет назад, откуда пошло название «Миллионка» и какие известные личности бывали здесь в начале 20 века.
Время
Прохождение занимает около 1,5 часов. Квест можно пройти в любое время — даже ночью.
Организационные детали
- Это квест для самостоятельного прохождения. Присутствие гида не предусмотрено
- После внесения предоплаты вы получите ссылку на чат-бот с квестом. Чат-бот попросит внести остаток суммы — и после полной оплаты вам откроется доступ (и останется навсегда)
- Квест подходит для путешественников и жителей города, в том числе для семей с детьми от 8 лет
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 100 туристов
Наша команда занимается квестами с начала 2000-х годов. Разработали и провели более 100 различных квестов по городу.
