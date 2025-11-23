Мобильный квест «Тайны Миллионки» - по старому Владивостоку без гида

Вы пройдёте по самому загадочному кварталу Владивостока и доберётесь до сопки в центре города. На каждом этапе квеста — задания, связанные с памятниками, архитектурными деталями и историческими событиями. Вас ждут вопросы, загадки и маршрут, отмеченный на карте в смартфоне.

Описание квеста

Маршрут

Ваше путешествие начинается у стадиона «Динамо», затем вы пройдёте через узкие переулки Миллионки и завершите квест на обзорной площадке в центре города.

Задания

В пути вы разгадаете наши загадки и узнаете, кто жил в этих домах сто лет назад, откуда пошло название «Миллионка» и какие известные личности бывали здесь в начале 20 века.

Время

Прохождение занимает около 1,5 часов. Квест можно пройти в любое время — даже ночью.

Организационные детали