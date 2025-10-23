Это увлекательный квест для детей и взрослых, где каждый становится исследователем.
Вместе вы пройдёте по центру города — от Корабельной набережной до ГУМа, услышите малоизвестные факты, разгадаете загадки и получите призы. Это отличный способ провести время с семьёй, узнать о прошлом Владивостока и хорошо повеселиться!
Описание квеста
- Квест начнётся на Корабельной набережной — там, где зародился порт Владивосток
- Затем мы отправимся на главную улицу города, где и происходили важные исторические события
- Финальная точка — атмосферный старый дворик ГУМа
Будет интересно всем:
- Для детей — весёлые задания и призы за правильные ответы
- Для взрослых — удивительные факты о городе, ведь многие тайны старого Владивостока известны не всем
Организационные детали
Квест-экскурсия рассчитана на участников от 8 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Корабельной набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мария — ваш гид во Владивостоке
Провела экскурсии для 26 туристов
Меня зовут Мария. Я — аккредитованный гид-экскурсовод по Владивостоку. Очень люблю этот город, есть в нём такое, что отличает его от всех других городов России. Я стараюсь передать атмосферу старого Владивостока, желание открывать новое и интересное, ведь экскурсия — это маленькое путешествие во времени, а Владивосток просто создан для путешествий, настолько богатая и уникальная у него история.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
23 окт 2025
Были на экскурсии семьей(я,муж, дочь 7 дет).
Дочке понравилось, нам тоже. Экскурсия прекрасная, много интересного узнали о городе. Всем советую экскурсовода
Входит в следующие категории Владивостока
