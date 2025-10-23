Мария — ваш гид во Владивостоке

Провела экскурсии для 26 туристов

Меня зовут Мария. Я — аккредитованный гид-экскурсовод по Владивостоку. Очень люблю этот город, есть в нём такое, что отличает его от всех других городов России. Я стараюсь передать атмосферу старого Владивостока, желание открывать новое и интересное, ведь экскурсия — это маленькое путешествие во времени, а Владивосток просто создан для путешествий, настолько богатая и уникальная у него история.