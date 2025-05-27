Экскурсии с элементами квеста во Владивостоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Квесты» во Владивостоке, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Квест-экскурсия по Владивостоку
Пешая
2 часа
15 отзывов
Квест
до 5 чел.
В тренде
Квест-экскурсия по Владивостоку
Погрузитесь в историю Владивостока через увлекательный квест. Пройдите по центральным улицам, решая задания и открывая новые факты о городе
Начало: На Корабельной набережной
«В нашем квесте мы решили объединить эти сущности»
Сегодня в 16:30
Завтра в 11:00
500 ₽ за всё до 5 чел.
Квест-экскурсия без гида «Сокровища Владивостока»
Пешая
2 часа
3 отзыва
Квест
до 5 чел.
Квест-экскурсия без гида «Сокровища Владивостока»
Отыскать нечто ценное в центре города и прикоснуться к его прошлому
Начало: На Набережной улице
«Квест самостоятельный — с вами будет чат-бот с вопросами и аудиогидом»
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
1000 ₽ за всё до 5 чел.
Квест-экскурсия по Владивостоку в мини-группе
Пешая
2 часа
Квест
до 10 чел.
Квест-экскурсия по Владивостоку в мини-группе
Исследовать город в игровой форме с маршрутом и заданиями в смартфоне
Начало: На Корабельной набережной
«В нашем квесте мы решили объединить эти сущности»
Расписание: в понедельник, среду, четверг и пятницу в 14:00
Завтра в 14:00
6 июн в 14:00
900 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    27 мая 2025
    Квест-экскурсия без гида «Сокровища Владивостока»
    Очень интересное времяпрепровождение, раньше не бывал на подобных мероприятиях. Классно, что одновременно гуляешь по городу, узнаёшь какие-то интересные факты, а
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    ещё и выполняешь задания. В общем изучение города и прогулки становятся намного интереснее) Если хотите приятно провести время с семьёй или друзьями, то обязательно попробуйте!

  • Н
    Наталия
    25 февраля 2025
    Квест-экскурсия по Владивостоку
    Прекрасная задумка!!! Для всех возрастов. Мне 39, дочке 11- вместе искали ответы. Не осилили весь (приступая к нему, уже подуставшие
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    были). Благодаря этому квесту, не только узнали что-то новое, но и он нас завел в те места, куда мы сами, может и не зашли)))) С другой стороны посмотрели на город (мы тут впервые). Большое спасибо организаторам! Придумывайте больше квестов!

  • А
    Алиса
    9 января 2025
    Квест-экскурсия по Владивостоку
    Прикольный квест для интровертов. Ходишь сам с собой, рассматриваешь асфальт, стены, памятники. Не заметили, как весь центр обошли.
    Прикольный квест для интровертов. Ходишь сам с собой, рассматриваешь асфальт, стены, памятники. Не заметили, как весь центр обошлиПрикольный квест для интровертов. Ходишь сам с собой, рассматриваешь асфальт, стены, памятники. Не заметили, как весь центр обошли

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Квесты»

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  2. Мыс Тобизина
  3. Самое главное
  4. Остров Шкота
  5. Бухта Теляковского
  6. Набережная
  7. Полуостров Гамова
  8. Остров Аскольд
  9. Кравцовские водопады
  10. Сафари-парк
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2025
Сейчас во Владивостоке в категории "Квесты" можно забронировать 3 экскурсии от 500 до 1000. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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