Квест
до 5 чел.
В трендеКвест-экскурсия по Владивостоку
Погрузитесь в историю Владивостока через увлекательный квест. Пройдите по центральным улицам, решая задания и открывая новые факты о городе
Начало: На Корабельной набережной
«В нашем квесте мы решили объединить эти сущности»
Сегодня в 16:30
Завтра в 11:00
500 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 5 чел.
Квест-экскурсия без гида «Сокровища Владивостока»
Отыскать нечто ценное в центре города и прикоснуться к его прошлому
Начало: На Набережной улице
«Квест самостоятельный — с вами будет чат-бот с вопросами и аудиогидом»
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
1000 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 10 чел.
Квест-экскурсия по Владивостоку в мини-группе
Исследовать город в игровой форме с маршрутом и заданиями в смартфоне
Начало: На Корабельной набережной
«В нашем квесте мы решили объединить эти сущности»
Расписание: в понедельник, среду, четверг и пятницу в 14:00
Завтра в 14:00
6 июн в 14:00
900 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр27 мая 2025Очень интересное времяпрепровождение, раньше не бывал на подобных мероприятиях. Классно, что одновременно гуляешь по городу, узнаёшь какие-то интересные факты, а
- ННаталия25 февраля 2025Прекрасная задумка!!! Для всех возрастов. Мне 39, дочке 11- вместе искали ответы. Не осилили весь (приступая к нему, уже подуставшие
- ААлиса9 января 2025Прикольный квест для интровертов. Ходишь сам с собой, рассматриваешь асфальт, стены, памятники. Не заметили, как весь центр обошли.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Квесты»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2025
Сейчас во Владивостоке в категории "Квесты" можно забронировать 3 экскурсии от 500 до 1000. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию во Владивостоке на 2025 год по теме «Квесты», 18 ⭐ отзывов, цены от 500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август