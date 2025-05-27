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были). Благодаря этому квесту, не только узнали что-то новое, но и он нас завел в те места, куда мы сами, может и не зашли)))) С другой стороны посмотрели на город (мы тут впервые). Большое спасибо организаторам! Придумывайте больше квестов!