Эта программа охватывает ключевые места в окрестностях города и подходит для любой погоды.
Остров Русский с его обрывистыми берегами, мыс Тобизина, уходящий далеко в море, мосты — Золотой и Русский, легендарные пляжи Стекляшка и Шамора — столько локаций удобнее всего посетить в составе уютной мини-группы, не думая об организационных моментах.
Остров Русский с его обрывистыми берегами, мыс Тобизина, уходящий далеко в море, мосты — Золотой и Русский, легендарные пляжи Стекляшка и Шамора — столько локаций удобнее всего посетить в составе уютной мини-группы, не думая об организационных моментах.
Описание экскурсии
- Прокатимся по двум мостам Золотой и Русский
- Посетим военные сооружения на острове Русский
- Сделаем фото на память, как на двухтысячной купюре
- Побываем на безумно живописных скалах мыса Тобизина
- Отдохнём на пляжах Стекляшка и Шамора — здесь можно искупаться
Бонус: мы подготовили для вас вкусный сюрприз с видом на море!
Организационные детали
- Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации
- Мы путешествуем на микроавтобусе Toyota Town Ace Noah
ежедневно в 10:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У кинотеатра «Уссури»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 1572 туристов
Мы команда сопровождающих в поездках по Приморскому краю. Проводим программы на автомобиле и автобусе, а также джип-туры с максимальной заброской к месту. Посоветуем хорошую кухню, места для досуга и, конечно же, достопримечательности. Также возможен выход в море на катере с осмотром бухт — любой отдых на ваш вкус!Задать вопрос
Похожие экскурсии из Владивостока
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборВладивосток, остров Русский и мыс Тобизина
Погрузитесь в атмосферу Владивостока: от старинного маяка до современных мостов. Экскурсия откроет самые живописные уголки и исторические тайны
Начало: Отель туристов
26 апр в 08:00
27 апр в 08:00
15 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательная прогулка по Владивостоку
Индивидуальная экскурсия для тех, кто хочет за короткое время увидеть Владивосток и остров Русский. Узнайте город и его главные достопримечательности
Начало: По месту вашего проживания в пределах города
Завтра в 08:00
26 апр в 17:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторический Владивосток и бухта Стеклянная
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владивостока: от исторических памятников до живописных пейзажей острова Русский
Завтра в 08:00
26 апр в 08:00
11 250 ₽
12 500 ₽ за всё до 4 чел.