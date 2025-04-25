Остров Русский, Стекляшка и Шамора + пикник

Побывать в главных природных местах Владивостока с максимальной заброской на машине
Эта программа охватывает ключевые места в окрестностях города и подходит для любой погоды.

Остров Русский с его обрывистыми берегами, мыс Тобизина, уходящий далеко в море, мосты — Золотой и Русский, легендарные пляжи Стекляшка и Шамора — столько локаций удобнее всего посетить в составе уютной мини-группы, не думая об организационных моментах.
Остров Русский, Стекляшка и Шамора + пикник
Остров Русский, Стекляшка и Шамора + пикник
Остров Русский, Стекляшка и Шамора + пикник
Ближайшие даты:
25
апр26
апр27
апр28
апр29
апр30
апр1
мая
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

  • Прокатимся по двум мостам Золотой и Русский
  • Посетим военные сооружения на острове Русский
  • Сделаем фото на память, как на двухтысячной купюре
  • Побываем на безумно живописных скалах мыса Тобизина
  • Отдохнём на пляжах Стекляшка и Шамора — здесь можно искупаться

Бонус: мы подготовили для вас вкусный сюрприз с видом на море!

Организационные детали

  • Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации
  • Мы путешествуем на микроавтобусе Toyota Town Ace Noah

ежедневно в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет8100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У кинотеатра «Уссури»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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