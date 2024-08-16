Мы отправимся исследовать одну из красивых бухт акватории Владивостока на самом необычном плавательном средстве — водном велосипеде! Вас ждет активный отдых, живописные пейзажи и незабываемые впечатления!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 13:00, 16:00
Описание водной прогулки
Что нужно знать:
- Прогулки проходят с мая по октябрь, ежедневно, при подходящих погодных условиях! Варианты маршрутов мы также выбираем в зависимости от погоды, учитывая высоту волн и силу ветра. Но, в любом случае, будет красиво и увлекательно!
- Участие в нашей морской прогулке не требует специальных навыков и дополнительной спортивной подготовки. Физическая нагрузка средней степени, вы сами выбираете подходящий для вас темп. Управлять водным велосипедом достаточно легко и комфортно, также с него можно прыгать в воду.
- В случае непогоды (дождь, сильный ветер), забронированную прогулку можно перенести или отменить.
- Все точки старта находятся в 10-20 минутах (без учета пробок) езды от центра города, добраться можно на такси, общественном транспорте, либо на личном авто.
- После бронирования и за день до прогулки мы свяжемся в вами и пришлем подробную информацию о месте старта.
- Участвовать может любой желающий с 12 лет. 1 человек — 1 велосипед. Ограничение по весу — 100 кг.
- Для прогулки подойдёт любая спортивная одежда по погоде. Стоит взять с собой головной убор, солнцезащитные очки, средства СПФ, купальники, полотенце.
Также вам необходимо взять обувь, которую можно намочить: подойдут резиновые тапочки, кроксы, аква-тапки либо просто кроссовки, но и босиком тоже вполне комфортно! Варианты маршрутов (из них мы выберем один, исходя из погодных условий):.
Также вам необходимо взять обувь, которую можно намочить: подойдут резиновые тапочки, кроксы, аква-тапки либо просто кроссовки, но и босиком тоже вполне комфортно! Варианты маршрутов (из них мы выберем один, исходя из погодных условий):.
• Также вам необходимо взять обувь, которую можно намочить: подойдут резиновые тапочки, кроксы, аква-тапки либо просто кроссовки, но и босиком тоже вполне комфортно! Варианты маршрутов (из них мы выберем один, исходя из погодных условий):
- Маяк Басаргина. Увидим маяк закрытого типа, до которого невозможно добраться по суше, красивые скалы и птичий базар.
- Русский мост. Вы сможете рассмотреть с воды и пройти под вторым по высоте вантовым мостом в мире, так же по пути будут живописные скалы.
- Остров Елены. В начале насладимся видами Владивостока и Токаревского маяка, а затем скальной частью острова Елены с небольшим птичьим базаром.
- Мыс Тобизина. Маршрут с очень красивыми скалами, голубой чистейшей водой и огромным гротом.
- Бухты Новик и Труда. Сфотографируемся на фоне яхт в местной Марине, осмотрим с воды несколько больших кораблей и изучим необитаемый островок Папенберг.
- Бухта Парис, острый камень — живописное место с аутентичным скалистым островком посередине. Также зайдем в бухту Балка полюбуемся красивыми скалами и необычным цветом воды.
- Бухта Парис, Океанариум. Пройдем вдоль красивых скал, изучим две небольшие бухты и даже увидим отпечаток аммонита, которому несколько миллионов лет, и, конечно, увидим с воды Владивостокский океанариум.
• Бухта Щитовая. Живописный маршрут с красивыми скалами, гротами и кекурами. Важная информация:
- Обратите внимание! В связи с тем, что техника доставляется и собирается индивидуально для каждого гостя, накануне прогулки мы просим внести дополнительную предоплату, чтобы быть уверенными в вашем присутствии!
- К прогулке не допускаются люди в алкогольном и наркотическом опьянении! Также мы не рекомендуем употреблять алкоголь накануне прогулки. Курение сигарет на велосипеде также запрещено, вы можете сделать это высадившись на берег.
- Перед выходом в море мы проведём 10-минутный инструктаж, выдадим спасательные жилеты и настроим сидение под ваш рост. Водный велосипед значительно устойчивее сап-досок и байдарок, перевернуться на нём практически невозможно.
- Прогулки проходят в разных локациях согласно погодным условиям. Как правило, расписание известно на 3–4 дня вперёд. При дожде и сильном ветре прогулка может быть перенесена или отменена.
- Во время прогулки вас будет сопровождать опытный инструктор, он же сделает для вас классные фото и видео. Продолжительность — 2–2,5 часа. Также мы выделим время для купания и отдыха!
Каждый день, при подходящих погодных условиях!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Варианты маршрутов (из них мы выберем один, исходя из погодных условий):
- Маяк Басаргина
- Русский мост
- Остров Елены
- Мыс Тобизина
- Бухты Новик и Труда
- Бухта Парис
- Океанариум
- Бухта Щитовая
Что включено
- Услуги инструктора
- Прогулка на водном велосипеде
- Фото и видео съемка
Что не входит в цену
- Трансфер до/от места проведения
Место начала и завершения?
Остров Русский
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, при подходящих погодных условиях!
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Обратите внимание! В связи с тем, что техника доставляется и собирается индивидуально для каждого гостя, накануне прогулки мы просим внести дополнительную предоплату, чтобы быть уверенными в вашем присутствии
- К прогулке не допускаются люди в алкогольном и наркотическом опьянении! Также мы не рекомендуем употреблять алкоголь накануне прогулки
- Курение сигарет на велосипеде также запрещено, вы можете сделать это высадившись на берег
- В случае неподходящих погодных условий прогулка может быть перенесена или отменена с возвратом предоплаты
- Если вы опоздали более чем на 15-20 мин до времени старта или не явились на прогулку, предоплата не возвращается
- Если у вас возникли какие-либо дополнительные вопросы, мы с радостью ответим на них! Учитывайте что мы находимся во Владивостоке (+7 часов к МСК времени)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
16 авг 2024
Все понравилось, когда нибудь прокачусь ещё☺️☺️☺️
Е
Евгений
15 авг 2024
Н
Наталья
4 авг 2024
Будучи ещё дома, я заранее мечтала покататься на водном велосипеде. Но вот, когда я прилетела во Владивосток, на этом сайте заказала эту прогулку. Я очень боюсь воды, но милая девушка
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