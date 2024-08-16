Морская прогулка на водном велосипеде

Мы отправимся исследовать одну из красивых бухт акватории Владивостока на самом необычном плавательном средстве — водном велосипеде! Вас ждет активный отдых, живописные пейзажи и незабываемые впечатления!
5
3 отзыва
Морская прогулка на водном велосипеде
Морская прогулка на водном велосипеде
Морская прогулка на водном велосипеде
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 13:00, 16:00

Описание водной прогулки

Что нужно знать:

  • Прогулки проходят с мая по октябрь, ежедневно, при подходящих погодных условиях! Варианты маршрутов мы также выбираем в зависимости от погоды, учитывая высоту волн и силу ветра. Но, в любом случае, будет красиво и увлекательно!
  • Участие в нашей морской прогулке не требует специальных навыков и дополнительной спортивной подготовки. Физическая нагрузка средней степени, вы сами выбираете подходящий для вас темп. Управлять водным велосипедом достаточно легко и комфортно, также с него можно прыгать в воду.
  • В случае непогоды (дождь, сильный ветер), забронированную прогулку можно перенести или отменить.
  • Все точки старта находятся в 10-20 минутах (без учета пробок) езды от центра города, добраться можно на такси, общественном транспорте, либо на личном авто.
  • После бронирования и за день до прогулки мы свяжемся в вами и пришлем подробную информацию о месте старта.
  • Участвовать может любой желающий с 12 лет. 1 человек — 1 велосипед. Ограничение по весу — 100 кг.
  • Для прогулки подойдёт любая спортивная одежда по погоде. Стоит взять с собой головной убор, солнцезащитные очки, средства СПФ, купальники, полотенце.
Также вам необходимо взять обувь, которую можно намочить: подойдут резиновые тапочки, кроксы, аква-тапки либо просто кроссовки, но и босиком тоже вполне комфортно! Варианты маршрутов (из них мы выберем один, исходя из погодных условий):.
Также вам необходимо взять обувь, которую можно намочить: подойдут резиновые тапочки, кроксы, аква-тапки либо просто кроссовки, но и босиком тоже вполне комфортно! Варианты маршрутов (из них мы выберем один, исходя из погодных условий):.
• Также вам необходимо взять обувь, которую можно намочить: подойдут резиновые тапочки, кроксы, аква-тапки либо просто кроссовки, но и босиком тоже вполне комфортно! Варианты маршрутов (из них мы выберем один, исходя из погодных условий):
  • Маяк Басаргина. Увидим маяк закрытого типа, до которого невозможно добраться по суше, красивые скалы и птичий базар.
  • Русский мост. Вы сможете рассмотреть с воды и пройти под вторым по высоте вантовым мостом в мире, так же по пути будут живописные скалы.
  • Остров Елены. В начале насладимся видами Владивостока и Токаревского маяка, а затем скальной частью острова Елены с небольшим птичьим базаром.
  • Мыс Тобизина. Маршрут с очень красивыми скалами, голубой чистейшей водой и огромным гротом.
  • Бухты Новик и Труда. Сфотографируемся на фоне яхт в местной Марине, осмотрим с воды несколько больших кораблей и изучим необитаемый островок Папенберг.
  • Бухта Парис, острый камень — живописное место с аутентичным скалистым островком посередине. Также зайдем в бухту Балка полюбуемся красивыми скалами и необычным цветом воды.
  • Бухта Парис, Океанариум. Пройдем вдоль красивых скал, изучим две небольшие бухты и даже увидим отпечаток аммонита, которому несколько миллионов лет, и, конечно, увидим с воды Владивостокский океанариум.

• Бухта Щитовая. Живописный маршрут с красивыми скалами, гротами и кекурами. Важная информация:

  • Обратите внимание! В связи с тем, что техника доставляется и собирается индивидуально для каждого гостя, накануне прогулки мы просим внести дополнительную предоплату, чтобы быть уверенными в вашем присутствии!
  • К прогулке не допускаются люди в алкогольном и наркотическом опьянении! Также мы не рекомендуем употреблять алкоголь накануне прогулки. Курение сигарет на велосипеде также запрещено, вы можете сделать это высадившись на берег.
  • Перед выходом в море мы проведём 10-минутный инструктаж, выдадим спасательные жилеты и настроим сидение под ваш рост. Водный велосипед значительно устойчивее сап-досок и байдарок, перевернуться на нём практически невозможно.
  • Прогулки проходят в разных локациях согласно погодным условиям. Как правило, расписание известно на 3–4 дня вперёд. При дожде и сильном ветре прогулка может быть перенесена или отменена.
  • Во время прогулки вас будет сопровождать опытный инструктор, он же сделает для вас классные фото и видео. Продолжительность — 2–2,5 часа. Также мы выделим время для купания и отдыха!

Каждый день, при подходящих погодных условиях!

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Варианты маршрутов (из них мы выберем один, исходя из погодных условий):
  • Маяк Басаргина
  • Русский мост
  • Остров Елены
  • Мыс Тобизина
  • Бухты Новик и Труда
  • Бухта Парис
  • Океанариум
  • Бухта Щитовая
Что включено
  • Услуги инструктора
  • Прогулка на водном велосипеде
  • Фото и видео съемка
Что не входит в цену
  • Трансфер до/от места проведения
Место начала и завершения?
Остров Русский
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, при подходящих погодных условиях!
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Обратите внимание! В связи с тем, что техника доставляется и собирается индивидуально для каждого гостя, накануне прогулки мы просим внести дополнительную предоплату, чтобы быть уверенными в вашем присутствии
  • К прогулке не допускаются люди в алкогольном и наркотическом опьянении! Также мы не рекомендуем употреблять алкоголь накануне прогулки
  • Курение сигарет на велосипеде также запрещено, вы можете сделать это высадившись на берег
  • В случае неподходящих погодных условий прогулка может быть перенесена или отменена с возвратом предоплаты
  • Если вы опоздали более чем на 15-20 мин до времени старта или не явились на прогулку, предоплата не возвращается
  • Если у вас возникли какие-либо дополнительные вопросы, мы с радостью ответим на них! Учитывайте что мы находимся во Владивостоке (+7 часов к МСК времени)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
16 авг 2024
Все понравилось, когда нибудь прокачусь ещё☺️☺️☺️
Е
15 авг 2024
Н
4 авг 2024
Будучи ещё дома, я заранее мечтала покататься на водном велосипеде. Но вот, когда я прилетела во Владивосток, на этом сайте заказала эту прогулку. Я очень боюсь воды, но милая девушка
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Евгения смогла вселить в меня увереность и у неё это получилось. Сбылась моя мечта. 🙏Красивая природа, чистая вода, хорошая компания. Дмитрий умничка вёл видео съемку и фото. Меня очень впечатлило. Всё было круто 👍Спасибо Евгении и Дмитрию.

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