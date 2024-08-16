Что нужно знать:

Прогулки проходят с мая по октябрь, ежедневно, при подходящих погодных условиях! Варианты маршрутов мы также выбираем в зависимости от погоды, учитывая высоту волн и силу ветра. Но, в любом случае, будет красиво и увлекательно!

Участие в нашей морской прогулке не требует специальных навыков и дополнительной спортивной подготовки. Физическая нагрузка средней степени, вы сами выбираете подходящий для вас темп. Управлять водным велосипедом достаточно легко и комфортно, также с него можно прыгать в воду.

В случае непогоды (дождь, сильный ветер), забронированную прогулку можно перенести или отменить.

Все точки старта находятся в 10-20 минутах (без учета пробок) езды от центра города, добраться можно на такси, общественном транспорте, либо на личном авто.

После бронирования и за день до прогулки мы свяжемся в вами и пришлем подробную информацию о месте старта.

Участвовать может любой желающий с 12 лет. 1 человек — 1 велосипед. Ограничение по весу — 100 кг.

Для прогулки подойдёт любая спортивная одежда по погоде. Стоит взять с собой головной убор, солнцезащитные очки, средства СПФ, купальники, полотенце.

Также вам необходимо взять обувь, которую можно намочить: подойдут резиновые тапочки, кроксы, аква-тапки либо просто кроссовки, но и босиком тоже вполне комфортно! Варианты маршрутов (из них мы выберем один, исходя из погодных условий):.

Также вам необходимо взять обувь, которую можно намочить: подойдут резиновые тапочки, кроксы, аква-тапки либо просто кроссовки, но и босиком тоже вполне комфортно! Варианты маршрутов (из них мы выберем один, исходя из погодных условий):.

• Также вам необходимо взять обувь, которую можно намочить: подойдут резиновые тапочки, кроксы, аква-тапки либо просто кроссовки, но и босиком тоже вполне комфортно! Варианты маршрутов (из них мы выберем один, исходя из погодных условий):

Маяк Басаргина. Увидим маяк закрытого типа, до которого невозможно добраться по суше, красивые скалы и птичий базар.

Русский мост. Вы сможете рассмотреть с воды и пройти под вторым по высоте вантовым мостом в мире, так же по пути будут живописные скалы.

Остров Елены. В начале насладимся видами Владивостока и Токаревского маяка, а затем скальной частью острова Елены с небольшим птичьим базаром.

Мыс Тобизина. Маршрут с очень красивыми скалами, голубой чистейшей водой и огромным гротом.

Бухты Новик и Труда. Сфотографируемся на фоне яхт в местной Марине, осмотрим с воды несколько больших кораблей и изучим необитаемый островок Папенберг.

Бухта Парис, острый камень — живописное место с аутентичным скалистым островком посередине. Также зайдем в бухту Балка полюбуемся красивыми скалами и необычным цветом воды.

Бухта Парис, Океанариум. Пройдем вдоль красивых скал, изучим две небольшие бухты и даже увидим отпечаток аммонита, которому несколько миллионов лет, и, конечно, увидим с воды Владивостокский океанариум.

• Бухта Щитовая. Живописный маршрут с красивыми скалами, гротами и кекурами. Важная информация: