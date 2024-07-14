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Водная прогулка
Водная прогулка на велосипеде во Владивостоке: незабываемые виды и купание
Исследуйте одну из бухт Владивостока на водном велосипеде! Лёгкая кардионагрузка, живописные виды и экологичность - всё это ждёт вас на прогулке
Начало: В районе острова Русский
«Водный велосипед значительно устойчивее сап-досок и байдарок, перевернуться на нём практически невозможно»
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Завтра в 10:00
20 июля в 10:00
3 800₽ за человека
скидка
5%
3 часа
Индивидуальная
Обзорная экскурсия на велосипедах
Начало: Ул. Толстого, д. 52
«С удовольствием организую вам легкую физическую активность и проведу тур по городу на очень качественных дорогих велосипедах по максимально безопасному маршруту»
Завтра в 09:00
20 июля в 09:00
62005 890₽ за человека
2 часа
Водная прогулка
Морская прогулка на водном велосипеде
Начало: Остров Русский
«Управлять водным велосипедом достаточно легко и комфортно, также с него можно прыгать в воду»
Расписание: Каждый день, при подходящих погодных условиях!
Завтра в 16:00
20 июля в 10:00
3 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья14 июля 2024Очень понравилось! Отдельное спасибо за абсолютно все удачные фото в идеальном качестве:)
- ЕЕкатерина12 июля 2024Отличные впечатления от прогулки. Это что-то новекое. Понравилось даже вечно ворчащему подростку. Спастбо за организацию.
- ААнна22 июня 2024Незабываемые впечатления! Евгения и Дмитрий мастера своего дела, еще раз большое спасибо! Рекомендую 100%.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «На велосипеде»
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