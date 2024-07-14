Изучаем Владивосток на велосипеде

Найдено 3 экскурсии в категории «На велосипеде» во Владивостоке, цены от 3 600 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Морская прогулка на водном велосипеде в мини-группе
На велосипеде
40 отзывов
2.5 часа
Водная прогулка
Водная прогулка на велосипеде во Владивостоке: незабываемые виды и купание
Исследуйте одну из бухт Владивостока на водном велосипеде! Лёгкая кардионагрузка, живописные виды и экологичность - всё это ждёт вас на прогулке
Начало: В районе острова Русский
«Водный велосипед значительно устойчивее сап-досок и байдарок, перевернуться на нём практически невозможно»
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Завтра в 10:00
20 июля в 10:00
3 800 за человека
Обзорная экскурсия на велосипедах
На велосипеде
скидка
5%
3 часа
Индивидуальная
Обзорная экскурсия на велосипедах
Начало: Ул. Толстого, д. 52
«С удовольствием организую вам легкую физическую активность и проведу тур по городу на очень качественных дорогих велосипедах по максимально безопасному маршруту»
Завтра в 09:00
20 июля в 09:00
62005 890 за человека
Морская прогулка на водном велосипеде
SUP-прогулки
На велосипеде
2 часа
Водная прогулка
Морская прогулка на водном велосипеде
Начало: Остров Русский
«Управлять водным велосипедом достаточно легко и комфортно, также с него можно прыгать в воду»
Расписание: Каждый день, при подходящих погодных условиях!
Завтра в 16:00
20 июля в 10:00
3 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «На велосипеде»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Морская прогулка на водном велосипеде в мини-группе
  2. Обзорная экскурсия на велосипедах
  3. Морская прогулка на водном велосипеде
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Остров русский
  2. Мыс Тобизина
  3. Самое главное
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Полуостров Гамова
  7. Бухта Теляковского
  8. Набережная
  9. Приморский Сафари-парк
  10. Сафари-парк
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июле 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "На велосипеде" можно забронировать 3 экскурсии от 3 600 до 5 890 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию во Владивостоке на 2024 год на велосипеде, 40 ⭐ отзывов, цены от 3600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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