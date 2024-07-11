2 часа
Водная прогулка
САП-прогулка по бухтам Владивостока и острова Русский
Начало: Одна из бухт Владивостока
Расписание: Ежедневно в 09.00 (Возможны перенос и отмена по погодным условиям)
28 июл в 09:00
29 июл в 09:00
2 700₽ за человека
скидка
5%
8 часов
Водная прогулка
Индивидуальное гастрономическое путешествие к морским котикам и островам Японского моря на катере
Начало: Ул. Катерная, 2В
Завтра в 09:00
28 июл в 09:00
7900075 050₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Водная прогулка
Морская прогулка на водном велосипеде
Начало: Остров Русский
Расписание: Каждый день, при подходящих погодных условиях!
28 июл в 10:00
29 июл в 10:00
3 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья11 июля 2024Отличная прогулка! Мы плавали по бухте Труда до острова Папенберг и обратно. Виктор объяснил все нюансы управления сапом, подсказывал, как и
- ЕЕвгения11 июля 2024Отличная прогулка вместе с детьми, бухта тихая и спокойная. Огомное спасибо Виктору за интересное путешествие👍🏻
- ООльга5 июля 2024Плыли к маяку Басаргина, место очень красивое. Виктор провел грамотный инструктаж, дал непромокаемую сумку, сделал нам фотографии. Подплывал и рассказывал
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Бухта Парис»
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