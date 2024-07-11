Бухта Парис – экскурсии во Владивостоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Бухта Парис» во Владивостоке, цены от 2 700 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
САП-прогулка по бухтам Владивостока и острова Русский
SUP-прогулки
8 отзывов
2 часа
Водная прогулка
САП-прогулка по бухтам Владивостока и острова Русский
Начало: Одна из бухт Владивостока
Расписание: Ежедневно в 09.00 (Возможны перенос и отмена по погодным условиям)
28 июл в 09:00
29 июл в 09:00
2 700 за человека
Индивидуальное гастрономическое путешествие к морским котикам и островам Японского моря на катере
На катере
скидка
5%
8 часов
Водная прогулка
Индивидуальное гастрономическое путешествие к морским котикам и островам Японского моря на катере
Начало: Ул. Катерная, 2В
Завтра в 09:00
28 июл в 09:00
7900075 050 за всё до 10 чел.
Морская прогулка на водном велосипеде
SUP-прогулки
На велосипеде
2 часа
Водная прогулка
Морская прогулка на водном велосипеде
Начало: Остров Русский
Расписание: Каждый день, при подходящих погодных условиях!
28 июл в 10:00
29 июл в 10:00
3 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    11 июля 2024
    САП-прогулка по бухтам Владивостока и острова Русский
    Отличная прогулка! Мы плавали по бухте Труда до острова Папенберг и обратно. Виктор объяснил все нюансы управления сапом, подсказывал, как и
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    куда грести, если не удавалось справиться с ветром самостоятельно. Угостил чаем с халвой на острове))) Отвечал на наши вопросы по истории места. Я в восторге от прогулки, мужу тоже очень понравилось. Однозначно всем рекомендую Виктора!!!!

  • Е
    Евгения
    11 июля 2024
    САП-прогулка по бухтам Владивостока и острова Русский
    Отличная прогулка вместе с детьми, бухта тихая и спокойная. Огомное спасибо Виктору за интересное путешествие👍🏻
  • О
    Ольга
    5 июля 2024
    САП-прогулка по бухтам Владивостока и острова Русский
    Плыли к маяку Басаргина, место очень красивое. Виктор провел грамотный инструктаж, дал непромокаемую сумку, сделал нам фотографии. Подплывал и рассказывал
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    о маршруте и Владивостоке в целом, мы не были «предоставлены сами себе», что для меня было большим плюсом. Группа была небольшая, комфортная. Около маяка была остановка, чтобы покупаться. Хочу отметить, что не пришлось самостоятельно надувать сапы (был такой опыт в другом городе, на жаре может быть тяжело). После экскурсии угостил сладостями и вкусным чаем 🥰 Всем очень довольна, большое спасибо Виктору!

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Бухта Парис»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. САП-прогулка по бухтам Владивостока и острова Русский
  2. Индивидуальное гастрономическое путешествие к морским котикам и островам Японского моря на катере
  3. Морская прогулка на водном велосипеде
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Остров русский
  2. Мыс Тобизина
  3. Самое главное
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Полуостров Гамова
  7. Бухта Теляковского
  8. Набережная
  9. Приморский Сафари-парк
  10. Сафари-парк
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июле 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Бухта Парис" можно забронировать 3 экскурсии от 2 700 до 75 050 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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