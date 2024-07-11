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о маршруте и Владивостоке в целом, мы не были «предоставлены сами себе», что для меня было большим плюсом. Группа была небольшая, комфортная. Около маяка была остановка, чтобы покупаться. Хочу отметить, что не пришлось самостоятельно надувать сапы (был такой опыт в другом городе, на жаре может быть тяжело). После экскурсии угостил сладостями и вкусным чаем 🥰 Всем очень довольна, большое спасибо Виктору!