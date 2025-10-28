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Мыс Гамова, остров Томящегося Сердца и бухта Теляковского

Индивидуальная экскурсия по Мысу Гамова и бухте Теляховского из Владивостока
Предлагаем вам посетить сердце юга Приморского края — прогуляться к лазурной воде, гротам, реликтовым соснам на краю обрывов, увидеть знаменитый заброшенный замок Янковского и военные океанариумы для морских животных.
5
4 отзыва
Мыс Гамова, остров Томящегося Сердца и бухта Теляковского
Мыс Гамова, остров Томящегося Сердца и бухта Теляковского
Мыс Гамова, остров Томящегося Сердца и бухта Теляковского

Описание экскурсии

Сердце юга Приморского края Бухта Теляковского — заповедное место, изумрудные воды, красивейшие виды. Остров Томящегося Сердца — незабываемая природа, живописные сосны на фоне скал и бирюзового моря. Мыс Гамова — потрясающее место, настоящая находка для любителей природы. Все эти места уникальны и вы можете увидеть их своими глазами. Так чего же вы ждете? Маршрут лично для Вас Профессиональный гид максимально корректно подстроит маршрут под ваши пожелания, а транспортное сопровождение поможет удобным и комфортным способом добраться до нужной точки назначения.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Хасанский район:
  • Бухта Андреевка
  • Бухта Витязь
  • Бухта Теляковского
  • Остров Томящегося сердца
Что включено
  • Транспортное сопровождение
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Питание
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Центральная площадь г. Владивосток
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Ю
Долгая дорога до места, но водитель, он же гид Евгений, просто мастер своего дела, и весь путь было комфортно и нескучно. Само место - сказочное и какое-то нереальное, вода волшебного цвета, сосны невероятных форм. Если не боитесь долгой дороги, обязательно поезжайте, не пожалеете.
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П
Остались в диком восторге от экскурсии! Потрясающие виды, восхитительная вода в море. Чудесный и внимательный гид Павел. При бронировании Евгения оперативно отвечала на все наши вопросы. Но дорога до места назначения долгая и тяжёлая (часть пути по бездорожью).
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П
Остались в диком восторге от экскурсии! Потрясающие виды, восхитительная вода в море. Чудесный и внимательный гид Павел. При бронировании Евгения оперативно отвечала на все наши вопросы. Но дорога до места назначения долгая и тяжёлая (часть пути по бездорожью).
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M
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