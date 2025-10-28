Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Предлагаем вам посетить сердце юга Приморского края — прогуляться к лазурной воде, гротам, реликтовым соснам на краю обрывов, увидеть знаменитый заброшенный замок Янковского и военные океанариумы для морских животных. 5 4 отзыва

Евгения Ваш гид во Владивостоке Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 28 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 4 отзыва 12 часов 1-4 человека Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Сердце юга Приморского края Бухта Теляковского — заповедное место, изумрудные воды, красивейшие виды. Остров Томящегося Сердца — незабываемая природа, живописные сосны на фоне скал и бирюзового моря. Мыс Гамова — потрясающее место, настоящая находка для любителей природы. Все эти места уникальны и вы можете увидеть их своими глазами. Так чего же вы ждете? Маршрут лично для Вас Профессиональный гид максимально корректно подстроит маршрут под ваши пожелания, а транспортное сопровождение поможет удобным и комфортным способом добраться до нужной точки назначения.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Хасанский район:

Бухта Андреевка

Бухта Витязь

Бухта Теляковского

Остров Томящегося сердца Что включено Транспортное сопровождение

Услуги гида Что не входит в цену Питание

Личные расходы Место начала и завершения? Центральная площадь г. Владивосток Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.