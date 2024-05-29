1 чел.
По популярности
Групповая
13 часов
Нацпарк «Земля леопарда» и п-ов Гамова (автобус + катер)
Начало: Остановка Луговая возле ТЦ Луговая
Расписание: по пятницам в 07:00
14 июня в 07:00
21 июня в 07:00
6 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Изумрудное море, пляж и краснокнижные японские сосны
Начало: Улица Светланская, 27
Расписание: ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
5 100₽ за человека
Мини-группа
14 часов
Тур на полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
Начало: Владивосток, ул. Светланская, 31, кинотеатр Уссури
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 990₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
На джипе к полуострову Гамова и острову Томящегося сердца
Начало: Ваш отель / апартаменты
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
25 900₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
11 часов
Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
Начало: Кинотеатр «Уссури»
Расписание: Ежедневно в 7.20
Завтра в 07:20
10 июня в 07:20
5 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Всё самое интересное на юге Приморья
Начало: Я заберу вас от ваших апартаментов или отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
28 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Владивостока к острову Томящего сердца
Начало: В любом месте города
Расписание: Ежедневно в 8:00
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
27 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
15 часов
Райские закоулки Приморья: Полуостров Гамова
Начало: Ул. Трамвайная, 16, ст5
Расписание: Каждый день в 6:30
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
34 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина29 мая 2024Экскурсия получилась замечательная, гид Юлия просто чудесная девушка, отличный водитель, чуткая и внимательная, очень интересно рассказывает, с ней дорога показалась совсем не утомительной. Однозначно рекомендую 👍👍👍
- ММарина24 мая 2024Марина,Комсомольск на Амуре 21.05.2024 Супер! Сколько же нереально красивых мест мы увидели! Спасибо за замечательную поездку! Олегу Юрьевичу отдельный респект! С
- ВВалерия9 мая 2024Потрясающие места, которые необходимо увидеть своими глазами. Посетили бухту Теляковского с островом Томящегося сердца, бухту Астафьева, бухту Витязь. Дополнительно заехали
- ММарина4 мая 2024Организация туров у них просто великолепна. Я уже не раз с ними ездила. Их рассказы о местной истории так увлекательны,
- ЕЕлена10 марта 2024Поездка на Землю леопарда и к трем границам была великолепна. Ирина все подробно объясняла и проявляла внимание к каждому участнику.
- ЕЕлена13 октября 2023Красивые места, уютные пляжи и бухточки. Искупались, нагулялись и отлично провели время! Спасибо гиду-водителю Олегу за прекрасный день!
- ААлёна5 октября 2023Это было потрясающее приключение! Невозможно передать словами все испытанные эмоции, это нужно видеть и чувствовать! Михаил мастер своего дела и многое знает
- ССветлана30 сентября 2023Поездка была прекрасной, места там однозначно стоит посетить,но для экскурсии на один день очень мало! Получается всё скомкано, погулять там времени нет совсем, но на машине доводзят максимально близко ко всем фото точкам, кроме самого маяка Гамова)
- Андрей1 июля 2023Было потрясающе! Масса впечатлений. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Остров Томящегося сердца»
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