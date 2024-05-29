Остров Томящегося сердца – экскурсии во Владивостоке

Найдено 8 экскурсий в категории «Остров Томящегося сердца» во Владивостоке, цены от 5 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нацпарк «Земля леопарда» и п-ов Гамова (автобус + катер)
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
13 часов
7 отзывов
Нацпарк «Земля леопарда» и п-ов Гамова (автобус + катер)
Начало: Остановка Луговая возле ТЦ Луговая
Расписание: по пятницам в 07:00
14 июня в 07:00
21 июня в 07:00
6 500 за человека
Изумрудное море, пляж и краснокнижные японские сосны
Мини-группа
12 часов
15 отзывов
Изумрудное море, пляж и краснокнижные японские сосны
Начало: Улица Светланская, 27
Расписание: ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
5 100 за человека
Тур на полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
Мини-группа
14 часов
1 отзыв
Тур на полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
Начало: Владивосток, ул. Светланская, 31, кинотеатр Уссури
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 990 за человека
На джипе к полуострову Гамова и острову Томящегося сердца
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
На джипе к полуострову Гамова и острову Томящегося сердца
Начало: Ваш отель / апартаменты
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
25 900 за всё до 3 чел.
Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
11 часов
14 отзывов
Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
Начало: Кинотеатр «Уссури»
Расписание: Ежедневно в 7.20
Завтра в 07:20
10 июня в 07:20
5 700 за человека
Всё самое интересное на юге Приморья
Индивидуальная
12 часов
Всё самое интересное на юге Приморья
Начало: Я заберу вас от ваших апартаментов или отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
28 000 за всё до 4 чел.
Из Владивостока к острову Томящего сердца
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Из Владивостока к острову Томящего сердца
Начало: В любом месте города
Расписание: Ежедневно в 8:00
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
27 000 за всё до 4 чел.
Райские закоулки Приморья: Полуостров Гамова
🚶 Пешая
Индивидуальная
15 часов
Райские закоулки Приморья: Полуостров Гамова
Начало: Ул. Трамвайная, 16, ст5
Расписание: Каждый день в 6:30
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
34 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Изумрудное море, пляж и краснокнижные японские сосны
    Экскурсия получилась замечательная, гид Юлия просто чудесная девушка, отличный водитель, чуткая и внимательная, очень интересно рассказывает, с ней дорога показалась совсем не утомительной. Однозначно рекомендую 👍👍👍
  • М
    Марина
    24 мая 2024
    Изумрудное море, пляж и краснокнижные японские сосны
    Марина,Комсомольск на Амуре 21.05.2024 Супер! Сколько же нереально красивых мест мы увидели! Спасибо за замечательную поездку! Олегу Юрьевичу отдельный респект! С
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    шутками,песнями,а главное профессионально провез нас по таким сложным дорогам, рассказал столько интересного про Владивосток и места,которые проезжали, а панорама вечернего города в подарок это неожиданный сюрприз 😍 Замечательный день в прекрасной компании!

  • В
    Валерия
    9 мая 2024
    На джипе к полуострову Гамова и острову Томящегося сердца
    Потрясающие места, которые необходимо увидеть своими глазами. Посетили бухту Теляковского с островом Томящегося сердца, бухту Астафьева, бухту Витязь. Дополнительно заехали
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    на мыс Парящей черепахи, здесь своя неповторимая атмосфера, обрывистые скалы поражают воображение. Благодаря тому что выехали рано, успели застать бухту Теляковского абсолютно пустой от туристов. Александр опытный внимательный гид, по дороге рассказывал истории о Приморье и рекомендовал места к посещению. Поездка оставила массу приятных впечатлений. Рекомендую!

  • М
    Марина
    4 мая 2024
    Нацпарк «Земля леопарда» и п-ов Гамова (автобус + катер)
    Организация туров у них просто великолепна. Я уже не раз с ними ездила. Их рассказы о местной истории так увлекательны,
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    они умеют подавать материал очень интересно. И во время маршрута вы всегда будете под присмотром (их страховка и помощь всегда под рукой). Кроме того, у них хороший и комфортный транспорт. .

  • Е
    Елена
    10 марта 2024
    Нацпарк «Земля леопарда» и п-ов Гамова (автобус + катер)
    Поездка на Землю леопарда и к трем границам была великолепна. Ирина все подробно объясняла и проявляла внимание к каждому участнику.
  • Е
    Елена
    13 октября 2023
    Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
    Красивые места, уютные пляжи и бухточки. Искупались, нагулялись и отлично провели время! Спасибо гиду-водителю Олегу за прекрасный день!
  • А
    Алёна
    5 октября 2023
    Тур на полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
    Это было потрясающее приключение! Невозможно передать словами все испытанные эмоции, это нужно видеть и чувствовать! Михаил мастер своего дела и многое знает
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    о своём крае, в дороге не заскучать совсем) Вышла не экскурсия, а маленькое путешествие по красотам Приморья. Поездка понравилась от и до, будьте готовы к умеренной физ нагрузке, чтобы полюбоваться всем местом полностью)

  • С
    Светлана
    30 сентября 2023
    Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
    Поездка была прекрасной, места там однозначно стоит посетить,но для экскурсии на один день очень мало! Получается всё скомкано, погулять там времени нет совсем, но на машине доводзят максимально близко ко всем фото точкам, кроме самого маяка Гамова)
  • ​Андрей
    1 июля 2023
    Нацпарк «Земля леопарда» и п-ов Гамова (автобус + катер)
    Было потрясающе! Масса впечатлений. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Остров Томящегося сердца»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Нацпарк «Земля леопарда» и п-ов Гамова (автобус + катер)
  2. Изумрудное море, пляж и краснокнижные японские сосны
  3. Тур на полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
  4. На джипе к полуострову Гамова и острову Томящегося сердца
  5. Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Остров Томящегося сердца" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 5 100 до 34 000. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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