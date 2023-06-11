Владивосток: Индивидуальная экскурсия к уникальной флоре Приморского края
Мы отправимся на юг Приморского края, чтобы увидеть самые живописные места: загадочный маяк на мысе Брюса и обрывистые скалы берега Парящей черепахи.
После заглянем в реабилитационный центр для медведей «Белый лев», в котором также содержатся дикие кошки и другие животные. Поездка займёт целый день, и по итогу вам обеспечены красивейшие фотографии и множество эмоций.
После заглянем в реабилитационный центр для медведей «Белый лев», в котором также содержатся дикие кошки и другие животные. Поездка займёт целый день, и по итогу вам обеспечены красивейшие фотографии и множество эмоций.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Парк диких животных «Белый лев»
- Кравцовские водопады
- Мыс Парящей черепахи
- Мыс Брюса
- Экотропа «Земля леопарда»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
По местам южного Приморья Сокращенный и упрощенный тур по югу Приморья — ничем не хуже длительного. Уникальный парк диких кошек и «Земля леопарда». В программе:
- Посещение парка с дикими животными «Белый лев». Центр реабилитации медведей, однако на их территории множество диких кошек и других животных.
- Кравцовские водопады — уютная экотропа посреди леса.
- Мыс Парящей черепахи – отвесные скалы, головокружительный пейзаж, здесь точно стоит побывать, чтобы почувствовать море! Летом возможно купание.
- Мыс Брюса — пешая прогулка к столбчатому мысу, за которым прячется дом маячника.
- Знакомство с уникальной флорой Приморского края на экотропе «Земли леопарда».
- Весёлые и не очень истории о больших кошках. Важная информация Экскурсия проводится для группы 1-4 человек, но за дополнительную стоимость можно организовать транспорт для большего количества участников.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Билеты в парки животных и на экотропы оплачиваются отдельно
- Питание
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
11 июня 2023
Прекрасная Мария и прекрасный Марс! Спасибо вам обоим большое за поездку! Приезжайте в Воронеж с ответным визитом 🤗 Гида этого очень советую - ненавязчиво, при этом все пожелания учтены, можно задать любой вопрос! Всё отлично 👍
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