Мыс парящей черепахи, «Белый лев», Кравцовские водопады

Владивосток: Индивидуальная экскурсия к уникальной флоре Приморского края

5
1 отзыв
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Мы отправимся на юг Приморского края, чтобы увидеть самые живописные места: загадочный маяк на мысе Брюса и обрывистые скалы берега Парящей черепахи.

После заглянем в реабилитационный центр для медведей «Белый лев», в котором также содержатся дикие кошки и другие животные. Поездка займёт целый день, и по итогу вам обеспечены красивейшие фотографии и множество эмоций.
Мыс парящей черепахи, «Белый лев», Кравцовские водопады
Мыс парящей черепахи, «Белый лев», Кравцовские водопады
Мыс парящей черепахи, «Белый лев», Кравцовские водопады
Мыс парящей черепахи, «Белый лев», Кравцовские водопады
Мыс парящей черепахи, «Белый лев», Кравцовские водопады
Мыс парящей черепахи, «Белый лев», Кравцовские водопады
Мыс парящей черепахи, «Белый лев», Кравцовские водопады
Ближайшие даты:
10
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Что вас ожидает:

  • Парк диких животных «Белый лев»
  • Кравцовские водопады
  • Мыс Парящей черепахи
  • Мыс Брюса
  • Экотропа «Земля леопарда»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

По местам южного Приморья Сокращенный и упрощенный тур по югу Приморья — ничем не хуже длительного. Уникальный парк диких кошек и «Земля леопарда». В программе:

  • Посещение парка с дикими животными «Белый лев». Центр реабилитации медведей, однако на их территории множество диких кошек и других животных.
  • Кравцовские водопады — уютная экотропа посреди леса.
  • Мыс Парящей черепахи – отвесные скалы, головокружительный пейзаж, здесь точно стоит побывать, чтобы почувствовать море! Летом возможно купание.
  • Мыс Брюса — пешая прогулка к столбчатому мысу, за которым прячется дом маячника.
  • Знакомство с уникальной флорой Приморского края на экотропе «Земли леопарда».
  • Весёлые и не очень истории о больших кошках. Важная информация Экскурсия проводится для группы 1-4 человек, но за дополнительную стоимость можно организовать транспорт для большего количества участников.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Билеты в парки животных и на экотропы оплачиваются отдельно
  • Питание
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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11 июня 2023
Прекрасная Мария и прекрасный Марс! Спасибо вам обоим большое за поездку! Приезжайте в Воронеж с ответным визитом 🤗 Гида этого очень советую - ненавязчиво, при этом все пожелания учтены, можно задать любой вопрос! Всё отлично 👍

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