Мы отправимся на юг Приморского края, чтобы увидеть самые живописные места: загадочный маяк на мысе Брюса и обрывистые скалы берега Парящей черепахи.
После заглянем в реабилитационный центр для медведей «Белый лев», в котором также содержатся дикие кошки и другие животные. Поездка займёт целый день, и по итогу вам обеспечены красивейшие фотографии и множество эмоций.
После заглянем в реабилитационный центр для медведей «Белый лев», в котором также содержатся дикие кошки и другие животные. Поездка займёт целый день, и по итогу вам обеспечены красивейшие фотографии и множество эмоций.
Описание экскурсии
По местам южного Приморья Сокращенный и упрощенный тур по югу Приморья — ничем не хуже длительного. Уникальный парк диких кошек и «Земля леопарда». В программе:
- Посещение парка с дикими животными «Белый лев». Центр реабилитации медведей, однако на их территории множество диких кошек и других животных.
- Кравцовские водопады — уютная экотропа посреди леса.
- Мыс Парящей черепахи – отвесные скалы, головокружительный пейзаж, здесь точно стоит побывать, чтобы почувствовать море! Летом возможно купание.
- Мыс Брюса — пешая прогулка к столбчатому мысу, за которым прячется дом маячника.
- Знакомство с уникальной флорой Приморского края на экотропе «Земли леопарда».
- Весёлые и не очень истории о больших кошках. Важная информация Экскурсия проводится для группы 1-4 человек, но за дополнительную стоимость можно организовать транспорт для большего количества участников.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк диких животных «Белый лев»
- Кравцовские водопады
- Мыс Парящей черепахи
- Мыс Брюса
- Экотропа «Земля леопарда»
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Билеты в парки животных и на экотропы оплачиваются отдельно
- Питание
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
O
Получилась прекрасная поездка. Утром правда случился туман, но к вечеру он рассеялся. И гид любезно согласился подняться на вершину смотровой площадки ещё раз. Эмоции переполняют…
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А
Очень классная экскурсия от Кости, который не только отлично водит машину по неровностям Приморья, но и успевает рассказывать интересные истории, а также знакомить с интересными местами Владивостока. Мы посетили Кравцовские водопады, Парк Белого Льва, мыс Брюса и мыс парящей черепахи, а Костя сделал нам отличные фотографии на память. Однозначно рекомендуем и данную экскурсию и гида.
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И
Мы увидели прекрасных животных, которые в любви и заботе восстанавливаются в условиях, максимально приближенных к природе. Звери выглядят счастливыми и здоровыми. Удобная инфраструктура, приветливый персонал, сувениры. Безупречно.
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Н
Прекрасная Мария и прекрасный Марс! Спасибо вам обоим большое за поездку! Приезжайте в Воронеж с ответным визитом 🤗 Гида этого очень советую - ненавязчиво, при этом все пожелания учтены, можно задать любой вопрос! Всё отлично 👍
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