За один день вы осмотрите максимально возможное количество достопримечательностей полуострова! При этом не почувствуете дискомфорта от толпы людей, которые приезжают на больших автобусах, ведь мы с вами отправимся в путешествие в мини-группе! Кравцовские водопады, замок Янковского, заброшенные бассейны, мыс Теляковского с могильными соснами, «приморский баунти» — всё это ждёт вас в программе!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Кравцовские водопады. По экотропе мы пройдём до первых двух водопадов (высотой 6 и 7 метров). Вы узнаете историю их образования, возраст, насладитесь природой и шумом воды
- Смотровая площадка бухты Витязь. Отсюда вы увидите главную сопку полуострова — гору Туманная высотой 500 метров, плавно уходящую в Японское море. А также посмотрите на заброшенные бассейны для тренировки млекопитающих
- Мореферма (по желанию). Вы сможете купить свежих гребешков или трепанга — краснокнижное беспозвоночное животное, которое содержит в себе почти всю таблицу Менделеева
- Замок Янковского. Вы узнаете, кто это такой, и немного полазаете по этому заброшенному строению
- Бухта и мыс Теляковского. Визитная карточка всего полуострова. Именно здесь растут те самые могильные сосны, внесённые в Красную книгу. Мы отправимся в мини-путешествие (около 1,5 км в обе стороны), преодолеем крутой спуск с канатами, брод и окажемся на острове
- Остров «Томящегося сердца». Устроим пикник с шикарным видом на Японское море. Если позволит погода, можно будет искупаться и позагорать.
- Бухта Астафьева. Финальная точка нашего маршрута. Это широкий песчаный пляж с белоснежным песком и изумрудной водой. «Приморский баунти» — так его называют местные жители.
Во время экскурсии вы узнаете любопытные факты о каждом месте на нашем пути, а также историю образования и освоения Приморского края и города Владивосток.
Кому подойдёт маршрут
Всем, кому интересно путешествовать по диким местам. Любителям природы и спортивным людям, не боящимся ходьбы по пересечённой местности. Пешая часть маршрута — 6 км (2 ч).
Организационные детали
- Экскурсия проходит на полноприводном пассажирском микроавтобусе Mitsubishi Delica D5. Есть детское кресло
- Отдельно оплачивается вход на водопады (200 руб. /чел.) и в бухту Астафьева (200руб. /чел. в летнее время)
- Можем провести экскурсию в индивидуальном формате, стоимость уточняйте в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Особенности формата
- Можете взять с собой детей от 6 лет
- По пути есть точки питания, но не очень хорошие. Поэтому рекомендуем брать с собой перекус
- Маршрут можно скорректировать по вашему желанию
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в кинотеатр Уссури
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 381 туриста
Всем привет! Меня зовут Андрей, за многолетний опыт работы в туризме я собрал целую команду гидов-энтузиастов, прекрасно знающих наш родной город и край. Мы с радостью поделимся секретами и лайфхакамиЗадать вопрос
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