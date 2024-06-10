Могильные сосны, Кравцовские водопады и дикие пляжи

Посетить самые популярные места полуострова Гамова
За один день вы осмотрите максимально возможное количество достопримечательностей полуострова! При этом не почувствуете дискомфорта от толпы людей, которые приезжают на больших автобусах, ведь мы с вами отправимся в путешествие в мини-группе! Кравцовские водопады, замок Янковского, заброшенные бассейны, мыс Теляковского с могильными соснами, «приморский баунти» — всё это ждёт вас в программе!
Могильные сосны, Кравцовские водопады и дикие пляжи
Могильные сосны, Кравцовские водопады и дикие пляжи
Могильные сосны, Кравцовские водопады и дикие пляжи
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Кравцовские водопады. По экотропе мы пройдём до первых двух водопадов (высотой 6 и 7 метров). Вы узнаете историю их образования, возраст, насладитесь природой и шумом воды
  • Смотровая площадка бухты Витязь. Отсюда вы увидите главную сопку полуострова — гору Туманная высотой 500 метров, плавно уходящую в Японское море. А также посмотрите на заброшенные бассейны для тренировки млекопитающих
  • Мореферма (по желанию). Вы сможете купить свежих гребешков или трепанга — краснокнижное беспозвоночное животное, которое содержит в себе почти всю таблицу Менделеева
  • Замок Янковского. Вы узнаете, кто это такой, и немного полазаете по этому заброшенному строению
  • Бухта и мыс Теляковского. Визитная карточка всего полуострова. Именно здесь растут те самые могильные сосны, внесённые в Красную книгу. Мы отправимся в мини-путешествие (около 1,5 км в обе стороны), преодолеем крутой спуск с канатами, брод и окажемся на острове
  • Остров «Томящегося сердца». Устроим пикник с шикарным видом на Японское море. Если позволит погода, можно будет искупаться и позагорать.
  • Бухта Астафьева. Финальная точка нашего маршрута. Это широкий песчаный пляж с белоснежным песком и изумрудной водой. «Приморский баунти» — так его называют местные жители.

Во время экскурсии вы узнаете любопытные факты о каждом месте на нашем пути, а также историю образования и освоения Приморского края и города Владивосток.

Кому подойдёт маршрут

Всем, кому интересно путешествовать по диким местам. Любителям природы и спортивным людям, не боящимся ходьбы по пересечённой местности. Пешая часть маршрута — 6 км (2 ч).

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на полноприводном пассажирском микроавтобусе Mitsubishi Delica D5. Есть детское кресло
  • Отдельно оплачивается вход на водопады (200 руб. /чел.) и в бухту Астафьева (200руб. /чел. в летнее время)
  • Можем провести экскурсию в индивидуальном формате, стоимость уточняйте в переписке
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Особенности формата

  • Можете взять с собой детей от 6 лет
  • По пути есть точки питания, но не очень хорошие. Поэтому рекомендуем брать с собой перекус
  • Маршрут можно скорректировать по вашему желанию

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в кинотеатр Уссури
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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