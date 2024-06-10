За один день вы осмотрите максимально возможное количество достопримечательностей полуострова! При этом не почувствуете дискомфорта от толпы людей, которые приезжают на больших автобусах, ведь мы с вами отправимся в путешествие в мини-группе! Кравцовские водопады, замок Янковского, заброшенные бассейны, мыс Теляковского с могильными соснами, «приморский баунти» — всё это ждёт вас в программе!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

за 1-4 человека или 4990 руб. за человека, если вас больше

от 21 340 ₽ за 1-4 человека или 4990 руб. за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Кравцовские водопады . По экотропе мы пройдём до первых двух водопадов (высотой 6 и 7 метров). Вы узнаете историю их образования, возраст, насладитесь природой и шумом воды

. По экотропе мы пройдём до первых двух водопадов (высотой 6 и 7 метров). Вы узнаете историю их образования, возраст, насладитесь природой и шумом воды Смотровая площадка бухты Витязь . Отсюда вы увидите главную сопку полуострова — гору Туманная высотой 500 метров, плавно уходящую в Японское море. А также посмотрите на заброшенные бассейны для тренировки млекопитающих

. Отсюда вы увидите главную сопку полуострова — гору Туманная высотой 500 метров, плавно уходящую в Японское море. А также посмотрите на заброшенные бассейны для тренировки млекопитающих Мореферма (по желанию) . Вы сможете купить свежих гребешков или трепанга — краснокнижное беспозвоночное животное, которое содержит в себе почти всю таблицу Менделеева

. Вы сможете купить свежих гребешков или трепанга — краснокнижное беспозвоночное животное, которое содержит в себе почти всю таблицу Менделеева Замок Янковского . Вы узнаете, кто это такой, и немного полазаете по этому заброшенному строению

. Вы узнаете, кто это такой, и немного полазаете по этому заброшенному строению Бухта и мыс Теляковского . Визитная карточка всего полуострова. Именно здесь растут те самые могильные сосны, внесённые в Красную книгу. Мы отправимся в мини-путешествие (около 1,5 км в обе стороны), преодолеем крутой спуск с канатами, брод и окажемся на острове

. Визитная карточка всего полуострова. Именно здесь растут те самые могильные сосны, внесённые в Красную книгу. Мы отправимся в мини-путешествие (около 1,5 км в обе стороны), преодолеем крутой спуск с канатами, брод и окажемся на острове Остров «Томящегося сердца» . Устроим пикник с шикарным видом на Японское море. Если позволит погода, можно будет искупаться и позагорать.

. Устроим пикник с шикарным видом на Японское море. Если позволит погода, можно будет искупаться и позагорать. Бухта Астафьева. Финальная точка нашего маршрута. Это широкий песчаный пляж с белоснежным песком и изумрудной водой. «Приморский баунти» — так его называют местные жители.

Во время экскурсии вы узнаете любопытные факты о каждом месте на нашем пути, а также историю образования и освоения Приморского края и города Владивосток.

Кому подойдёт маршрут

Всем, кому интересно путешествовать по диким местам. Любителям природы и спортивным людям, не боящимся ходьбы по пересечённой местности. Пешая часть маршрута — 6 км (2 ч).

Организационные детали

Экскурсия проходит на полноприводном пассажирском микроавтобусе Mitsubishi Delica D5. Есть детское кресло

Отдельно оплачивается вход на водопады (200 руб. /чел.) и в бухту Астафьева (200руб. /чел. в летнее время)

Можем провести экскурсию в индивидуальном формате, стоимость уточняйте в переписке

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Особенности формата