Вас ждет сказочная экскурсия: не нужно ничего рассказывать — достаточно взглянуть на фото! Вас ждет самое топовое, на мой взгляд, по красоте место в Приморье и единственный в России морской заповедник. Конечно, как и во все лучшие места Приморского края, чтобы добраться сюда, придется постараться… Наш транспорт как раз для этого подходит. Каждый раз, приезжая сюда, хочется остаться и наслаждаться видами, купаться и загорать (в сезон и погоду) бесконечно!

Бухта Льва

Бухта Льва, длиной свыше 1 км, раскинулась под красивой одноименной горой, подобной которой нет на десятки километров вокруг. Вблизи бухты расположена старая советская батарея на 4 пушки. С ее командного пункта открывается вид на бухту Матросова, а по пути на кекуры Бакланьи можно увидеть бухту Горшкова.