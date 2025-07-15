Мыс Сосновый — очень красивое место! Он находится на территории Дальневосточного морского биосферного заповедника.
Здесь есть кекуры Бакланьи, нетронутая природа, реликтовые сосны, фотогеничные скалы, бирюзовое прозрачное море, тропа через раскидистую бухту Льва, чайки и бакланы.
Здесь есть кекуры Бакланьи, нетронутая природа, реликтовые сосны, фотогеничные скалы, бирюзовое прозрачное море, тропа через раскидистую бухту Льва, чайки и бакланы.
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсии
Вас ждет сказочная экскурсия: не нужно ничего рассказывать — достаточно взглянуть на фото! Вас ждет самое топовое, на мой взгляд, по красоте место в Приморье и единственный в России морской заповедник. Конечно, как и во все лучшие места Приморского края, чтобы добраться сюда, придется постараться… Наш транспорт как раз для этого подходит. Каждый раз, приезжая сюда, хочется остаться и наслаждаться видами, купаться и загорать (в сезон и погоду) бесконечно!
Бухта Льва
Бухта Льва, длиной свыше 1 км, раскинулась под красивой одноименной горой, подобной которой нет на десятки километров вокруг. Вблизи бухты расположена старая советская батарея на 4 пушки. С ее командного пункта открывается вид на бухту Матросова, а по пути на кекуры Бакланьи можно увидеть бухту Горшкова.
по воскресениям и в любые дни по заказу
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Владивосток, Площадь борцов, Луговая
Когда и сколько длится?
Когда: по воскресениям и в любые дни по заказу
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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