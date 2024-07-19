12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Владивостока - в морской заповедник у мыса Сосновый
Насладиться первозданной природой, чистейшим морем и свежим воздухом
«К тому же, мыс находится на охраняемой территории Дальневосточного морского биосферного заповедника»
7 авг в 07:30
8 авг в 07:30
30 000₽ за всё до 7 чел.
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Морской заповедник Гамова
Начало: Ул. Луговая 21 а
Расписание: Каждый день 7;00
5 авг в 07:00
6 авг в 07:00
5 900₽ за человека
13 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
Отправиться в отдалённый район Приморского края за полной перезагрузкой души и тела (в мини-группе)
Начало: У кинотеатра «Уссури»
«Также на побережье расположено озеро Заря, где обитают единственные в мире пресноводные моллюски — эндемики Лазовского заповедника»
Расписание: ежедневно в 04:30
7 авг в 04:30
11 авг в 04:30
10 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения19 июля 2024Однозначно это одно из лучших путешествий. По порядку 1. Роман за день заботливо напоминает о том что надо взять и как
- ЕЕлена22 августа 2023Морской заповедник ГамоваБезусловно, красивая природа, тем более, что с погодой повезло. Дорога по бухтам тяжелая, но водитель Денис молодой ас, легко преодолевал
- ММария18 июля 2022Кравцовские водопады и заповедник «Земля леопарда»Спасибо, что показали нам красивые места Владивостока и окрестностей! Трип на водопады был хорош и увлекателен, наши навыки скалолазания были очень к месту там) Тропа леопарда была интересно. Мы хорошо провели день. Спасибо вам!
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Заповедники»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в августе 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Заповедники" можно забронировать 3 экскурсии от 5 900 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию во Владивостоке на 2024 год по теме «Заповедники», 27 ⭐ отзывов, цены от 5900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь