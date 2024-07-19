читать дальше подготовиться 2. Не страшно если что-то забыли - у Романа точно есть то, что вы забыли 3. Маршрут с Романом комфортный. Если есть проблемы с ходьбой лучше взять палки Ну и чуть не забыла. Антон и его чудо машина зверь. Отдельное спасибо за поездку

Однозначно это одно из лучших путешествий. По порядку 1. Роман за день заботливо напоминает о том что надо взять и как