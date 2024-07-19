Экскурсии по заповедникам из Владивостока

Найдено 3 экскурсии в категории «Заповедники» во Владивостоке, цены от 5 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Владивостока - в морской заповедник у мыса Сосновый
На машине
1 отзыв
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Владивостока - в морской заповедник у мыса Сосновый
Насладиться первозданной природой, чистейшим морем и свежим воздухом
«К тому же, мыс находится на охраняемой территории Дальневосточного морского биосферного заповедника»
7 авг в 07:30
8 авг в 07:30
30 000 за всё до 7 чел.
Морской заповедник Гамова
Пешая
Джиппинг
На автобусе
26 отзывов
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Морской заповедник Гамова
Начало: Ул. Луговая 21 а
Расписание: Каждый день 7;00
5 авг в 07:00
6 авг в 07:00
5 900 за человека
Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
На машине
13 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
Отправиться в отдалённый район Приморского края за полной перезагрузкой души и тела (в мини-группе)
Начало: У кинотеатра «Уссури»
«Также на побережье расположено озеро Заря, где обитают единственные в мире пресноводные моллюски — эндемики Лазовского заповедника»
Расписание: ежедневно в 04:30
7 авг в 04:30
11 авг в 04:30
10 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    19 июля 2024
    Из Владивостока - в морской заповедник у мыса Сосновый
    Однозначно это одно из лучших путешествий. По порядку 1. Роман за день заботливо напоминает о том что надо взять и как
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    подготовиться 2. Не страшно если что-то забыли - у Романа точно есть то, что вы забыли 3. Маршрут с Романом комфортный. Если есть проблемы с ходьбой лучше взять палки Ну и чуть не забыла. Антон и его чудо машина зверь. Отдельное спасибо за поездку

  • Е
    Елена
    22 августа 2023
    Морской заповедник Гамова
    Безусловно, красивая природа, тем более, что с погодой повезло. Дорога по бухтам тяжелая, но водитель Денис молодой ас, легко преодолевал
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    все неровности земной поверхности. Не хватило если не экскурсии как таковой, то хотя бы путевой информации по локациям - куда приехали, что смотреть, через сколько сбор. А вообще было бы неплохо что-то типа аудиогида организовать

  • М
    Мария
    18 июля 2022
    Кравцовские водопады и заповедник «Земля леопарда»
    Спасибо, что показали нам красивые места Владивостока и окрестностей! Трип на водопады был хорош и увлекателен, наши навыки скалолазания были очень к месту там) Тропа леопарда была интересно. Мы хорошо провели день. Спасибо вам!

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Заповедники»

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  1. Из Владивостока - в морской заповедник у мыса Сосновый
  2. Морской заповедник Гамова
  3. Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
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  1. Остров русский
  2. Мыс Тобизина
  3. Самое главное
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Полуостров Гамова
  7. Бухта Теляковского
  8. Набережная
  9. Приморский Сафари-парк
  10. Сафари-парк
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в августе 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Заповедники" можно забронировать 3 экскурсии от 5 900 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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