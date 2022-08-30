Приглашаем на экскурсию в райский уголок Приморья.
Наш маршрут начнется с бухты Триозерье (Приморское Бали), бухта знаменита своим белым песком и ярко бирюзово-голубым морем, красивым побережьем и классными фотозонами.
Далее отправимся в Бухту Ежовая, вы увидите знаменитый кекур Самурай, с видовых площадок полюбуетесь на всю бухту целиком, получите массу впечатлений и красивых фотокарточек.
Наш маршрут начнется с бухты Триозерье (Приморское Бали), бухта знаменита своим белым песком и ярко бирюзово-голубым морем, красивым побережьем и классными фотозонами.
Далее отправимся в Бухту Ежовая, вы увидите знаменитый кекур Самурай, с видовых площадок полюбуетесь на всю бухту целиком, получите массу впечатлений и красивых фотокарточек.
Описание экскурсииНаходка — маленькая часть Приморского края Наше индивидуальное путешествие начнется с переезда в г. Находка — около 190 км. от Владивостока, по дороге Вы можете посмотреть на маленькую часть Приморского края, узнаете какие населенные пункты самые развивающиеся и многочисленные. Наш основной маршрут начнется с бухты Триозерье, далее отправимся в путешествие к самой живописной бухте — Ежовой, в весенне-летний период место идеально для купания и отдыха на пляже. Организационные детали:
- По желанию можно заехать по дороге в магазин или остановиться около пит-стопа.
- Маршрут может меняться в зависимости от пожеланий и времени, еще возможен заезд в другие бухты.
Суббота и воскресенье, в 7.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Находка
- Бухта Ежовая
- Бухта Триозерье
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида-проводника
- Небольшой перекус и чай
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Центральная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота и воскресенье, в 7.00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Вам был полезен этот отзыв?
А
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Владивостока
Похожие экскурсии на «Путешествие к райским побережьям Приморья из Владивостока»
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Владивостока - к побережью Находки
Познакомиться с историей и природными достопримечательностями города-порта
11 авг в 07:00
12 авг в 07:00
от 33 750 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Побережье Японского моря и Штыковские пруды - из Владивостока
Прогулка по бухтам с чёрным песком и стеклом, купание в Японском море и посещение арт-парка с озером лотосов. Идеально для семейного отдыха
Начало: На Светланской улице
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00 и 09:30
13 авг в 08:30
14 авг в 08:30
6500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Окуневая, Ежовая, Триозёрье: из Владивостока - в райский уголок Приморья
Прогуляться по белоснежному песку, увидеть кекуры и насладиться пейзажами уединённых бухт
Завтра в 07:00
12 авг в 07:00
от 34 275 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Владивостока - на юг Приморья
Откройте для себя красоту южного Приморья: бухты, пляжи и заповедные парки в одной увлекательной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 03:30
11 авг в 00:30
от 37 500 ₽ за всё до 3 чел.
29 900 ₽ за экскурсию