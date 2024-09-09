Вас ждёт насыщенное путешествие! На комфортабельном катере мы пройдём мимо известных локаций и маленьких необитаемых островов архипелага Императрицы Евгении. Вы увидите лежбища тюленей и самую большую колонию птиц в окрестностях. Полюбуетесь красными скалами и отдохнёте на уютном пляже. И конечно, сделаете красочные фото на память об этом дне.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание водной прогулки
- Мы пройдём мимо острова Русский.
- Понаблюдаем за тюленями островов Пахтусова, Сергеева и Моисеева.
- Отдохнём на пляже маленького и уютного острова Желтухина.
- Пройдём вокруг острова Карамзина, где посмотрим на многочисленную колонию птиц.
- Высадимся на Рикорда — самом большом из необитаемых островов.
- Со стороны Уссурийского залива полюбуемся мысом Тобизина и островами Рейнеке, Клыкова, Скрыплёва и красными скалами острова Шкота.
- Сделаем остановку для снимков у фотогеничной достопримечательности — Токаревского маяка.
Организационные детали
- Прогулка проходит на быстроходных катерах Yamaha FR 27 и Yamaha PC30. На борту есть пледы и спасательные жилеты.
- Время и программа путешествия могут меняться в зависимости от погодных условий.
- Вода входит в стоимость экскурсии. Обед (по желанию) оплачивается самостоятельно.
- Протяжённость пешего маршрута по островам (по желанию) — около 4 км, набор высоты — 100 м.
- С вами будет один из гидов нашей команды и капитан.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|7 000 ₽
|Дети до 7 лет
|6 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Катерная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — Организатор во Владивостоке
Провёл экскурсии для 144 туристов
Привет всем! Мы официальная туристическая компания во Владивостоке. Организуем экскурсии на катерах и внедорожниках в удалённые уголки Приморского края. В наших маршрутах: горы, водопады, моря и острова. Ждём вас!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Ринат
9 сен 2024
Было все интересно. Посмотрели красивые места. Отдохнули, позагарали. Узнали многое о природе, животном мире Приморья, а так же об истории края. Остались довольны. Рекомендуем.
В
Владислав
29 авг 2024
Было очень круто! И погуляли, и узнали об интересных местах и покупались. Спасибо!
Входит в следующие категории Владивостока
Похожие экскурсии из Владивостока
10 часов
Водная прогулка
Морское приключение во Владивостоке
Погрузитесь в мир морских приключений: мыс Тобизина, маяк Шкота и свежие морепродукты. Отличный отдых для всей семьи! (130 symbols)
Начало: На ул. Катерной, 6в
Завтра в 09:00
27 окт в 09:00
6 300₽ за человека
3 часа
Водная прогулка
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
Погрузитесь в увлекательное морское путешествие по бухтам и островам Владивостока на скоростном катере
Начало: На ул. Катерная 6В
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
28 000₽ за всё до 10 чел.
12 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Погрузитесь в мир первозданной природы и тайных артефактов Владивостока. Легендарные острова, морские львы и незабываемые закаты ждут вас
Завтра в 08:00
27 окт в 08:00
60 000₽ за всё до 4 чел.