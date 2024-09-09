Вокруг императорских островов на катере

Насладиться морскими пейзажами, понаблюдать за тюленями и сфотографироваться у Токаревского маяка
Вас ждёт насыщенное путешествие! На комфортабельном катере мы пройдём мимо известных локаций и маленьких необитаемых островов архипелага Императрицы Евгении. Вы увидите лежбища тюленей и самую большую колонию птиц в окрестностях. Полюбуетесь красными скалами и отдохнёте на уютном пляже. И конечно, сделаете красочные фото на память об этом дне.
5
2 отзыва
Вокруг императорских островов на катере
Вокруг императорских островов на катере
Вокруг императорских островов на катере
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание водной прогулки

  • Мы пройдём мимо острова Русский.
  • Понаблюдаем за тюленями островов Пахтусова, Сергеева и Моисеева.
  • Отдохнём на пляже маленького и уютного острова Желтухина.
  • Пройдём вокруг острова Карамзина, где посмотрим на многочисленную колонию птиц.
  • Высадимся на Рикорда — самом большом из необитаемых островов.
  • Со стороны Уссурийского залива полюбуемся мысом Тобизина и островами Рейнеке, Клыкова, Скрыплёва и красными скалами острова Шкота.
  • Сделаем остановку для снимков у фотогеничной достопримечательности — Токаревского маяка.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на быстроходных катерах Yamaha FR 27 и Yamaha PC30. На борту есть пледы и спасательные жилеты.
  • Время и программа путешествия могут меняться в зависимости от погодных условий.
  • Вода входит в стоимость экскурсии. Обед (по желанию) оплачивается самостоятельно.
  • Протяжённость пешего маршрута по островам (по желанию) — около 4 км, набор высоты — 100 м.
  • С вами будет один из гидов нашей команды и капитан.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный7 000 ₽
Дети до 7 лет6 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Катерная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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2
1
Р
9 сен 2024
Было все интересно. Посмотрели красивые места. Отдохнули, позагарали. Узнали многое о природе, животном мире Приморья, а так же об истории края. Остались довольны. Рекомендуем.
В
29 авг 2024
Было очень круто! И погуляли, и узнали об интересных местах и покупались. Спасибо!

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