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Вас ждёт насыщенное путешествие! На комфортабельном катере мы пройдём мимо известных локаций и маленьких необитаемых островов архипелага Императрицы Евгении. Вы увидите лежбища тюленей и самую большую колонию птиц в окрестностях. Полюбуетесь красными скалами и отдохнёте на уютном пляже. И конечно, сделаете красочные фото на память об этом дне.