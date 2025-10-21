Приглашаем на насыщенную и при этом неутомительную прогулку по острову Русский — одному из самых живописных мест Приморья. Этот маршрут для тех, кто хочет поближе познакомиться с природой и историей Дальнего Востока. Поездка пройдёт на комфортабельном транспорте и с остановками для отдыха и фото.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Остров Русский — это не просто живописные пейзажи, а ещё и территория, где тесно переплелись военная история и нетронутая природа. Во время путешествия вы:
- Прогуляетесь по тропе к мысу Тобизина, откуда открываются захватывающие виды на Японское море
- Узнаете о становлении Владивостокской крепости и её роли в обороне региона
- Посетите форт Поспелова — один из сохранившихся фортов с уникальной архитектурой
- Сможете понаблюдать за морскими птицами и, возможно, морскими обитателями побережья
- Сделаете эффектные фотографии на фоне скал, волн и мостов
О чём расскажет гид
- История Владивостокской крепости и значение острова Русский в военной стратегии
- Форт Поспелова: устройство, история строительства, оборонительные задачи
- Природные особенности острова и побережья Японского моря
- Мыс Тобизина: скалы и их морские обитатели
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Honda Vezel или Suzuki Jimny
- Дополнительно оплачивается входной билет в форт Поспелова: 100 ₽ взрослый, 50 ₽ детский
- За день мы пройдём около 5 км, советуем предусмотреть удобную обувь
- Можем добавить в программу:
— Ворошиловскую батарею + 2000 ₽
— бухты Стеклянная и Шамора + 3000 ₽
— мореферму в бухте Воевода + 2000 ₽
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 130 туристов
Привет, дорогой путешественник! Добро пожаловать в удивительный Владивосток — жемчужину Приморского края! Меня зовут Евгения, и я с радостью проведу тебя по самым красивым и интересным местам нашего города, гдеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
21 окт 2025
Маршрут был перестроен под мои пожелания. Всё запланированное успели посмотреть, несмотря на дождливую погоду, всё прошло отлично. Спасибо)
Е
Ерофеев
16 окт 2025
Спасибо, всё было круто, обязательно обращусь ещё раз!
Регина
23 сен 2025
У меня был гид Мария. Замечательный человек. 🥰 Покатала везде, показала все. 😊 Все хорошо и четко рассказывает. Пообщались и на отвлеченные темы. Просто было приятно провести время. Я довольна как слон. 💜 Так еще и фотки красиво Мария делает 🤳📸
Л
Любовь
11 сен 2025
Елена-прекрасный рассказчик. На экскурсии с ней было комфортно. Вся экскурсия прошла с отличным настроением.
Дарья
28 авг 2025
Поездка прошла хорошо, все посмотрели, что было запланировано. Мария нас везде провела, не торопила. Я бы назвала поездку все таки выездом на природу с фотографом)
Входит в следующие категории Владивостока
Похожие экскурсии из Владивостока
Индивидуальная
до 6 чел.
Уникальная экскурсия по мысам острова Русский: история и природа
Погрузитесь в мир природных красот и исторических тайн острова Русский, посетив его знаменитые мысы на комфортабельном авто
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
9900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Мыс Тобизина и форты острова Русский
Откройте для себя величие Владивостока через исторические форты и живописные виды острова Русский. Уникальная природа и история ждут вас
15 ноя в 09:00
16 ноя в 09:30
14 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Остров Русский: форт Поспелова и мыс Тобизина
Остров Русский в Приморском крае - это богатая история и живописные пейзажи. Посетите форт Поспелова и мыс Тобизина, наслаждаясь видами и природой
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
10 800 ₽ за всё до 4 чел.