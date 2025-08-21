Экскурсия на ферму альпак из Владивостока предлагает уникальную возможность провести время в окружении природы и милых животных.
Гости узнают об истории освоения Владивостока, посетят вольер с альпаками, где смогут покормить и погладить животных. Особое внимание уделяется фокусу «поцелуй с альпакой». После прогулки предусмотрен пикник с морепродуктами и кондитерскими изделиями. Путешествие осуществляется на комфортабельных автомобилях Honda, с возможностью взять детей
5 причин купить эту экскурсию
- 🦙 Общение с альпаками
- 🌊 Пикник с видом на море
- 🚗 Комфортный транспорт
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
- 🌿 Природные пейзажи
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Де-Фриз
- Мосты Владивостока
Описание экскурсии
По пути к альпакам мы поговорим о полуострове с необычным названием Де-фриз, мостах Владивостока, истории освоения города.
На ферме вы посетите вольер, потрогаете и покормите животных, прогуляетесь по территории. Гид расскажет о появлении альпак в Приморье, их содержании, образе жизни, особенностях поведения. Объяснит, что такое «поцелуй с альпакой» и как его сделать.
А после вас ждёт пикник в живописном месте, который уже включён в стоимость.
Организационные детали
- Поедем на 6-местном Honda Freed или 4-местном Honda CRV. Есть два бустера для детей
- Вход на ферму оплачивается дополнительно — 1200 ₽ для взрослых, 800 ₽ — для детей до 14 лет. Дети до 3 лет проходят бесплатно
- Пикник включён в стоимость. В составе: напитки холодные/горячие (в зависимости от погоды), закуски с морепродуктами, кондитерские изделия от местной фабрики
- Питание для маленьких детей родители обеспечивают самостоятельно, так как у них могут быть специфические предпочтения, о которых гид не знает
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 74 туристов
Привет, я Мария! С 2015 года занимаюсь туризмом по Приморскому краю и путешествую с зенненхундом по кличке Марс. Я и члены моей команды уверены, что Приморский край — один из самых красивых уголков России. Хотим убедить в этом и вас!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алена
21 авг 2025
Посетили замечательную экскурсию на ферму альпак, и хочу поделиться своими впечатлениями!
Ферма оставила самые тёплые воспоминания. Территория ухоженная и чистая, животные содержатся в отличных условиях. Помимо альпак, на ферме живут пони,
В
Владимир
19 июн 2025
Рекомендую данную поездку
Входит в следующие категории Владивостока
