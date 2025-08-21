Экскурсия на ферму альпак из Владивостока предлагает уникальную возможность провести время в окружении природы и милых животных. Гости узнают об истории освоения Владивостока, посетят вольер с альпаками, где смогут покормить и погладить животных. Особое внимание уделяется фокусу «поцелуй с альпакой». После прогулки предусмотрен пикник с морепродуктами и кондитерскими изделиями. Путешествие осуществляется на комфортабельных автомобилях Honda, с возможностью взять детей

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

По пути к альпакам мы поговорим о полуострове с необычным названием Де-фриз, мостах Владивостока, истории освоения города.

На ферме вы посетите вольер, потрогаете и покормите животных, прогуляетесь по территории. Гид расскажет о появлении альпак в Приморье, их содержании, образе жизни, особенностях поведения. Объяснит, что такое «поцелуй с альпакой» и как его сделать.

А после вас ждёт пикник в живописном месте, который уже включён в стоимость.

Организационные детали