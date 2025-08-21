Мои заказы

На ферму альпак - из Владивостока

Путешествие на ферму альпак подарит вам незабываемые эмоции и отдых от городской суеты. Общение с альпаками и пикник с видом на море ждут вас
Экскурсия на ферму альпак из Владивостока предлагает уникальную возможность провести время в окружении природы и милых животных.

Гости узнают об истории освоения Владивостока, посетят вольер с альпаками, где смогут покормить и погладить животных. Особое внимание уделяется фокусу «поцелуй с альпакой». После прогулки предусмотрен пикник с морепродуктами и кондитерскими изделиями. Путешествие осуществляется на комфортабельных автомобилях Honda, с возможностью взять детей
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🦙 Общение с альпаками
  • 🌊 Пикник с видом на море
  • 🚗 Комфортный транспорт
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей
  • 🌿 Природные пейзажи
На ферму альпак - из Владивостока© Мария
На ферму альпак - из Владивостока© Мария
На ферму альпак - из Владивостока© Мария
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Де-Фриз
  • Мосты Владивостока

Описание экскурсии

По пути к альпакам мы поговорим о полуострове с необычным названием Де-фриз, мостах Владивостока, истории освоения города.

На ферме вы посетите вольер, потрогаете и покормите животных, прогуляетесь по территории. Гид расскажет о появлении альпак в Приморье, их содержании, образе жизни, особенностях поведения. Объяснит, что такое «поцелуй с альпакой» и как его сделать.

А после вас ждёт пикник в живописном месте, который уже включён в стоимость.

Организационные детали

  • Поедем на 6-местном Honda Freed или 4-местном Honda CRV. Есть два бустера для детей
  • Вход на ферму оплачивается дополнительно — 1200 ₽ для взрослых, 800 ₽ — для детей до 14 лет. Дети до 3 лет проходят бесплатно
  • Пикник включён в стоимость. В составе: напитки холодные/горячие (в зависимости от погоды), закуски с морепродуктами, кондитерские изделия от местной фабрики
  • Питание для маленьких детей родители обеспечивают самостоятельно, так как у них могут быть специфические предпочтения, о которых гид не знает
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 74 туристов
Привет, я Мария! С 2015 года занимаюсь туризмом по Приморскому краю и путешествую с зенненхундом по кличке Марс. Я и члены моей команды уверены, что Приморский край — один из самых красивых уголков России. Хотим убедить в этом и вас!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
Алена
21 авг 2025
Посетили замечательную экскурсию на ферму альпак, и хочу поделиться своими впечатлениями!
Ферма оставила самые тёплые воспоминания. Территория ухоженная и чистая, животные содержатся в отличных условиях. Помимо альпак, на ферме живут пони,
читать дальше

кролики, котики, уткоутка,курочки и коза. Все вольеры просторные, видно, что о животных заботятся с любовью.
Общение с альпаками — это что-то невероятное! Возможность покормить и погладить этих удивительных созданий дарит массу положительных эмоций. Дети в восторге, взрослые тоже заряжаются позитивом.
Отдельно хочу отметить работу экскурсовода Марии. Её профессионализм и эрудиция впечатляют. По дороге на ферму она увлекательно рассказывала об истории мест, через которые мы проезжали. Мария легко находит общий язык как со взрослыми, так и с детьми, делает экскурсию интерактивной и познавательной.
Организация поездки на высшем уровне:
Пунктуальность и внимательность
Комфортный трансфер
Подробная информация о программе
Готовность ответить на все вопросы
Рекомендую эту экскурсию всем — и детям, и взрослым. Это отличный способ отдохнуть от городской суеты, получить заряд позитива и незабываемые впечатления. Спасибо Марии за прекрасно проведённое время!

Посетили замечательную экскурсию на ферму альпак, и хочу поделиться своими впечатлениями!Посетили замечательную экскурсию на ферму альпак, и хочу поделиться своими впечатлениями!Посетили замечательную экскурсию на ферму альпак, и хочу поделиться своими впечатлениями!Посетили замечательную экскурсию на ферму альпак, и хочу поделиться своими впечатлениями!Посетили замечательную экскурсию на ферму альпак, и хочу поделиться своими впечатлениями!Посетили замечательную экскурсию на ферму альпак, и хочу поделиться своими впечатлениями!Посетили замечательную экскурсию на ферму альпак, и хочу поделиться своими впечатлениями!Посетили замечательную экскурсию на ферму альпак, и хочу поделиться своими впечатлениями!Посетили замечательную экскурсию на ферму альпак, и хочу поделиться своими впечатлениями!Посетили замечательную экскурсию на ферму альпак, и хочу поделиться своими впечатлениями!
В
Владимир
19 июн 2025
Рекомендую данную поездку

Входит в следующие категории Владивостока

Похожие экскурсии из Владивостока

Из Владивостока - в заповедное Приморье
На машине
12 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Владивостока - в заповедное Приморье: индивидуальная экскурсия
Прикоснитесь к тайнам Кравцовских водопадов, узнайте о сокровищах Дальневосточного заповедника и насладитесь видами Японского моря в бухте Астафьева
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:00
38 000 ₽ за всё до 3 чел.
Из Владивостока - на юг Приморья
На машине
12 часов
29 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Владивостока - на юг Приморья
Откройте для себя красоту южного Приморья: бухты, пляжи и заповедные парки в одной увлекательной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 00:30
29 500 ₽ за всё до 3 чел.
Владивосток: природа, история, морепродукты
На машине
8 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Владивосток: природа, история, морепродукты
Уникальная экскурсия по Владивостоку: фуникулёр, смотровая площадка и пикник с морепродуктами на берегу моря
Начало: От вашего места жительства
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 500 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Владивостоке