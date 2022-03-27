Что вы можете увидеть 🤩

Что вас ожидает:

Многоликий Владивосток

Владивосток – город-порт на Дальнем Востоке России со своей неповторимой историей.

Мы начнем нашу экскурсию с одной из самых туристических достопримечательностей Владивостока – маяка Токаревского в районе, который носит название Эгершельд. Прогуляемся по Токаревской кошке к самому маяку и я расскажу о том, как появился небольшой форпост на Дальнем Востоке России.

Поднимемся на сопку Крестовую и полюбуемся открывшимися видами на Русский мост и остров Русский, на Бухту Золотой рог и Золотой мост, на торговый порт и вокзал.

Прогуляемся по историческому центру города, зайдем в кварталы китайской “миллионки” и просто в уютные дворики.

Посетим еще одну сопку – Тигровую, с которой открывается вид на пеструю архитектуру Владивостока.

По желанию прокатимся на фуникулере, который был построен в рамках проекта «Большой Владивосток». Который к слову так и не был завершен, но построить фуникулёр и несколько зданий всё-таки успели, об это я также расскажу на экскурсии.

Не обойдется экскурсия без поездки по двум самым узнаваемым мостам: Золотому и Русскому.

По желанию и возможности посетим интересные места на острове Русском: лабиринты острова, о которых поется в песне Марлинов, форты, зайдет под Русский мост, доедем до мыса Ахлестышева и Вятлина.

Важная информация: