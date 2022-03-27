На краю земли, где платья сопок уходят в море

Владивосток - город-порт на Дальнем Востоке России со своей неповторимой историей

Индивидуальная
Владивосток — город-порт на Дальнем Востоке России со своей неповторимой историей.

Я хотела бы показать город каким его знаю я.
На краю земли, где платья сопок уходят в море
На краю земли, где платья сопок уходят в море
На краю земли, где платья сопок уходят в море
На краю земли, где платья сопок уходят в море
На краю земли, где платья сопок уходят в море
На краю земли, где платья сопок уходят в море
На краю земли, где платья сопок уходят в море

Что вы можете увидеть 🤩

  • маяк Токаревского
  • сопки Крестовая и Тигровая
  • Фуникулер
  • исторический центр Владивостока
  • мост через бухту Золотой рог и
  • мост через пролив Босфор Восточный
  • о. Русский с его мысам и бухтами
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Что вас ожидает:

    Многоликий Владивосток
    Владивосток – город-порт на Дальнем Востоке России со своей неповторимой историей.
    Мы начнем нашу экскурсию с одной из самых туристических достопримечательностей Владивостока – маяка Токаревского в районе, который носит название Эгершельд. Прогуляемся по Токаревской кошке к самому маяку и я расскажу о том, как появился небольшой форпост на Дальнем Востоке России.
    Поднимемся на сопку Крестовую и полюбуемся открывшимися видами на Русский мост и остров Русский, на Бухту Золотой рог и Золотой мост, на торговый порт и вокзал.
    Прогуляемся по историческому центру города, зайдем в кварталы китайской “миллионки” и просто в уютные дворики.
    Посетим еще одну сопку – Тигровую, с которой открывается вид на пеструю архитектуру Владивостока.
    По желанию прокатимся на фуникулере, который был построен в рамках проекта «Большой Владивосток». Который к слову так и не был завершен, но построить фуникулёр и несколько зданий всё-таки успели, об это я также расскажу на экскурсии.
    Не обойдется экскурсия без поездки по двум самым узнаваемым мостам: Золотому и Русскому.
    По желанию и возможности посетим интересные места на острове Русском: лабиринты острова, о которых поется в песне Марлинов, форты, зайдет под Русский мост, доедем до мыса Ахлестышева и Вятлина.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспорт
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Место встречи по договоренности с гидом
    Завершение: Место окончания по договоренности
    Когда и сколько длится
    Когда: По выходным в 11:00
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Важная информация
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    По выходным в 11:00

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