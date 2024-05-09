Юг Приморья ждет вас! Мы отправимся в заповедник — на полуостров Гамова.
Здесь можно увидеть бескрайние просторы, окунуться в приятно ласкающую морскую воду и отведать морепродуктов В бухте Теляковского вам откроются чарующие пейзажи краснокнижных сосен, скалистых обрывов и бирюзового моря. Также мы дойдем до красивого островка Томящегося сердца.
Здесь можно увидеть бескрайние просторы, окунуться в приятно ласкающую морскую воду и отведать морепродуктов В бухте Теляковского вам откроются чарующие пейзажи краснокнижных сосен, скалистых обрывов и бирюзового моря. Также мы дойдем до красивого островка Томящегося сердца.
Описание экскурсии
По прилету во Владивосток первым делом, несомненно, хочется побывать на море — увидеть эти бескрайние просторы, окунуться в приятно ласкающую морскую воду и отведать морепродуктов. Я очень люблю Приморье, и готов разделить эту любовь с вами!
Что вас ждет
Мы отправимся на юг Приморья в заповедник — на полуостров Гамова. Туда, где море приветливо сверкает изумрудными красками и растут редкие японские сосны, занесенные в Красную книгу РФ. Мы посетим бухту Теляковского, остров Томящегося сердца и один из лучших пляжей Приморского края с белым песком и чистейшей лазурной водой в бухте Астафьева. Важно знать• Пожалуйста, надевайте удобную обувь и возьмите с собой сланцы, полотенце, купальник, крем от загара, головной убор, а также воду и перекус (или можем купить по пути).
Экскурсия рассчитана на 12 часов и более. Из них больше половину времени мы проведем в машине (3-4 часа в одну сторону).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Полуостров Гамова
- Остров Томящегося сердца
- Бухта Теляковского
- Бухта Астафьева
- Бухта Витязь
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Фотосъемка на телефон также возможно на зеркальный фотоаппарат и квадрокоптер за доп. плату
Что не входит в цену
- Перекус, дегустация гребешков
- Съемка с квадрокоптера (сообщите заранее, если хотите заказать данную услугу)
- Профессиональная фотосъемка (при необходимости сообщите)
Место начала и завершения?
Ваш отель / апартаменты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Потрясающие места, которые необходимо увидеть своими глазами. Посетили бухту Теляковского с островом Томящегося сердца, бухту Астафьева, бухту Витязь. Дополнительно заехали на мыс Парящей черепахи, здесь своя неповторимая атмосфера, обрывистые скалы
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Н
Очень интересная и красивая экскурсия,наш гид Максим провез и провел по удивительным местам,показал красоты, дал нам время на купание. Максим прекрасный водитель, вез и водил нас бережно и аккуратно. Спасибо ему большое,мы получили огромное удовольствие от этой поездки.
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Ю
Экскурсия очень понравилась, впечатлений море. С нами был гид Евгений, ему большое спасибо за интересные рассказы, заботу и безопасность. Рекомендуем!
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