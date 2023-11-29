Пешая экскурсия из Владивостока: Открытие чарующих пейзажей полуострова Гамова
Юг Приморья ждет вас! Мы отправимся в заповедник — на полуостров Гамова.
Здесь можно увидеть бескрайние просторы, окунуться в приятно ласкающую морскую воду и отведать морепродуктов В бухте Теляковского вам откроются чарующие пейзажи краснокнижных сосен, скалистых обрывов и бирюзового моря. Также мы дойдем до красивого островка Томящегося сердца.
Здесь можно увидеть бескрайние просторы, окунуться в приятно ласкающую морскую воду и отведать морепродуктов В бухте Теляковского вам откроются чарующие пейзажи краснокнижных сосен, скалистых обрывов и бирюзового моря. Также мы дойдем до красивого островка Томящегося сердца.
Ближайшие даты:
29
ноя
ноя
30
ноя
ноя
1
дек
дек
2
дек
дек
3
дек
дек
4
дек
дек
Что вас ожидает:
- Полуостров Гамова
- Бухты Теляковского, Астафьева, Витязь
Описание
По прилету во Владивосток первым делом, несомненно, хочется побывать на море — увидеть эти бескрайние просторы, окунуться в приятно ласкающую морскую воду и отведать морепродуктов. Я очень люблю Приморье, и готов разделить эту любовь с вами!
Что вас ждет
Мы отправимся на юг Приморья в заповедник — на полуостров Гамова. Туда, где море приветливо сверкает изумрудными красками и растут редкие японские сосны, занесенные в Красную книгу РФ. Мы посетим бухту Теляковского, остров Томящегося сердца и один из лучших пляжей Приморского края с белым песком и чистейшей лазурной водой в бухте Астафьева. Важно знать• Пожалуйста, надевайте удобную обувь и возьмите с собой сланцы, полотенце, купальник, крем от загара, головной убор, а также воду и перекус.
- Экскурсия рассчитана на 12 часов и более. Из них больше половину времени мы проведем в машине (3-4 часа в одну сторону).
- Маяк Гамова на данный период времени закрыт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Услуги фотографа
- Что не входит
- Перекус, дегустация гребешков
- Съемка с квадрокоптера (сообщите заранее, если хотите заказать данную услугу)
- Место начала и завершения?
- Ваш отель / апартаменты
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста, надевайте удобную обувь и возьмите с собой сланцы, полотенце, купальник, крем от загара, головной убор, а также воду и перекус.
- Экскурсия рассчитана на весь день
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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