По прилету во Владивосток первым делом, несомненно, хочется побывать на море — увидеть эти бескрайние просторы, окунуться в приятно ласкающую морскую воду и отведать морепродуктов. Я очень люблю Приморье, и готов разделить эту любовь с вами!

Что вас ждет

Мы отправимся на юг Приморья в заповедник — на полуостров Гамова. Туда, где море приветливо сверкает изумрудными красками и растут редкие японские сосны, занесенные в Красную книгу РФ. Мы посетим бухту Теляковского, остров Томящегося сердца и один из лучших пляжей Приморского края с белым песком и чистейшей лазурной водой в бухте Астафьева. Важно знать• Пожалуйста, надевайте удобную обувь и возьмите с собой сланцы, полотенце, купальник, крем от загара, головной убор, а также воду и перекус (или можем купить по пути).

Экскурсия рассчитана на 12 часов и более. Из них больше половину времени мы проведем в машине (3-4 часа в одну сторону).