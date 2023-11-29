На джипе к полуострову Гамова

Групповая экскурсия во Владивостоке

Пешая экскурсия из Владивостока: Открытие чарующих пейзажей полуострова Гамова

Юг Приморья ждет вас! Мы отправимся в заповедник — на полуостров Гамова.

Здесь можно увидеть бескрайние просторы, окунуться в приятно ласкающую морскую воду и отведать морепродуктов В бухте Теляковского вам откроются чарующие пейзажи краснокнижных сосен, скалистых обрывов и бирюзового моря. Также мы дойдем до красивого островка Томящегося сердца.
На джипе к полуострову Гамова
На джипе к полуострову Гамова
На джипе к полуострову Гамова
На джипе к полуострову Гамова
На джипе к полуострову Гамова
На джипе к полуострову Гамова
На джипе к полуострову Гамова
На джипе к полуострову Гамова
На джипе к полуострову Гамова
На джипе к полуострову Гамова
Ближайшие даты:
29
ноя
30
ноя
1
дек
2
дек
3
дек
4
дек

Что вас ожидает:

  • Полуостров Гамова
  • Бухты Теляковского, Астафьева, Витязь

Описание

По прилету во Владивосток первым делом, несомненно, хочется побывать на море — увидеть эти бескрайние просторы, окунуться в приятно ласкающую морскую воду и отведать морепродуктов. Я очень люблю Приморье, и готов разделить эту любовь с вами!

Что вас ждет

Мы отправимся на юг Приморья в заповедник — на полуостров Гамова. Туда, где море приветливо сверкает изумрудными красками и растут редкие японские сосны, занесенные в Красную книгу РФ. Мы посетим бухту Теляковского, остров Томящегося сердца и один из лучших пляжей Приморского края с белым песком и чистейшей лазурной водой в бухте Астафьева. Важно знать• Пожалуйста, надевайте удобную обувь и возьмите с собой сланцы, полотенце, купальник, крем от загара, головной убор, а также воду и перекус.
  • Экскурсия рассчитана на 12 часов и более. Из них больше половину времени мы проведем в машине (3-4 часа в одну сторону).
  • Маяк Гамова на данный период времени закрыт.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Услуги фотографа
Что не входит
  • Перекус, дегустация гребешков
  • Съемка с квадрокоптера (сообщите заранее, если хотите заказать данную услугу)
Место начала и завершения?
Ваш отель / апартаменты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте удобную обувь и возьмите с собой сланцы, полотенце, купальник, крем от загара, головной убор, а также воду и перекус.
  • Экскурсия рассчитана на весь день
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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