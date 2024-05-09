Полуостров Гамова и остров Томящегося сердца

Пешая экскурсия из Владивостока: Открытие чарующих пейзажей полуострова Гамова
Юг Приморья ждет вас! Мы отправимся в заповедник — на полуостров Гамова.

Здесь можно увидеть бескрайние просторы, окунуться в приятно ласкающую морскую воду и отведать морепродуктов В бухте Теляковского вам откроются чарующие пейзажи краснокнижных сосен, скалистых обрывов и бирюзового моря. Также мы дойдем до красивого островка Томящегося сердца.
5
3 отзыва
Полуостров Гамова и остров Томящегося сердца
Полуостров Гамова и остров Томящегося сердца
Полуостров Гамова и остров Томящегося сердца

Описание экскурсии

По прилету во Владивосток первым делом, несомненно, хочется побывать на море — увидеть эти бескрайние просторы, окунуться в приятно ласкающую морскую воду и отведать морепродуктов. Я очень люблю Приморье, и готов разделить эту любовь с вами!

Что вас ждет

Мы отправимся на юг Приморья в заповедник — на полуостров Гамова. Туда, где море приветливо сверкает изумрудными красками и растут редкие японские сосны, занесенные в Красную книгу РФ. Мы посетим бухту Теляковского, остров Томящегося сердца и один из лучших пляжей Приморского края с белым песком и чистейшей лазурной водой в бухте Астафьева. Важно знать• Пожалуйста, надевайте удобную обувь и возьмите с собой сланцы, полотенце, купальник, крем от загара, головной убор, а также воду и перекус (или можем купить по пути).
Экскурсия рассчитана на 12 часов и более. Из них больше половину времени мы проведем в машине (3-4 часа в одну сторону).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Полуостров Гамова
  • Остров Томящегося сердца
  • Бухта Теляковского
  • Бухта Астафьева
  • Бухта Витязь
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Фотосъемка на телефон также возможно на зеркальный фотоаппарат и квадрокоптер за доп. плату
Что не входит в цену
  • Перекус, дегустация гребешков
  • Съемка с квадрокоптера (сообщите заранее, если хотите заказать данную услугу)
  • Профессиональная фотосъемка (при необходимости сообщите)
Место начала и завершения?
Ваш отель / апартаменты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
Потрясающие места, которые необходимо увидеть своими глазами. Посетили бухту Теляковского с островом Томящегося сердца, бухту Астафьева, бухту Витязь. Дополнительно заехали на мыс Парящей черепахи, здесь своя неповторимая атмосфера, обрывистые скалы
читать дальшеуменьшить

поражают воображение.
Благодаря тому что выехали рано, успели застать бухту Теляковского абсолютно пустой от туристов.
Александр опытный внимательный гид, по дороге рассказывал истории о Приморье и рекомендовал места к посещению.
Поездка оставила массу приятных впечатлений. Рекомендую!

Вам был полезен этот отзыв?
Н
Очень интересная и красивая экскурсия,наш гид Максим провез и провел по удивительным местам,показал красоты, дал нам время на купание. Максим прекрасный водитель, вез и водил нас бережно и аккуратно. Спасибо ему большое,мы получили огромное удовольствие от этой поездки.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Экскурсия очень понравилась, впечатлений море. С нами был гид Евгений, ему большое спасибо за интересные рассказы, заботу и безопасность. Рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Владивостока

Похожие экскурсии на «Полуостров Гамова и остров Томящегося сердца»

Из Владивостока - на юг Приморья
На машине
12 часов
29 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Владивостока - на юг Приморья
Откройте для себя красоту южного Приморья: бухты, пляжи и заповедные парки в одной увлекательной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 02:30
22 авг в 00:00
от 37 500 ₽ за всё до 3 чел.
Заповедное Приморье: полуостров Гамова + Кравцовские водопады
На машине
12 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Заповедное Приморье: полуостров Гамова + Кравцовские водопады
Откройте для себя удивительные бухты и водопады Приморья. Уникальная природа, редкие животные и незабываемые виды ждут вас на этом маршруте
Начало: Центр
Завтра в 08:00
27 авг в 08:00
от 37 000 ₽ за всё до 4 чел.
Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
На машине
На микроавтобусе
13 часов
100 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Полуостров Гамова: бухта Теляковского и остров Томящегося сердца
В группе до 7 человек отправимся в Хасанский район, где вы увидите редких дальневосточных леопардов и насладитесь красотами бухты Теляковского
Начало: На Светланской улице
Расписание: ежедневно в 07:00
22 авг в 07:00
28 авг в 07:00
10 000 ₽ за человека
Поездка на полуостров Гамова
На машине
12 часов
133 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Поездка на полуостров Гамова
Присоединяйтесь к увлекательной поездке на полуостров Гамова. Живописные тропы, белоснежные пляжи и теплое море ждут вас
Начало: Кинотеатр Уссури
23 авг в 07:30
24 авг в 07:30
от 35 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Владивостоке
-15%
40 500 ₽
34 425 ₽ за экскурсию