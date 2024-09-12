На моторной лодке мы прокатимся под самым большим вантовым мостом в мире, увидим с воды остров Русский и насладимся видами бескрайнего Японского моря.
Высадимся на секретном пляже и, если повезет с погодой, искупаемся в чистейшей воде — летом она прогревается до 27 градусов. Я не дам вам заскучать и поделюсь интересными рассказами о Приморском крае.
Высадимся на секретном пляже и, если повезет с погодой, искупаемся в чистейшей воде — летом она прогревается до 27 градусов. Я не дам вам заскучать и поделюсь интересными рассказами о Приморском крае.
Описание экскурсии
С ветерком по Японскому морю!
Морское путешествие позволит вам насладиться кристально чистой водой,
красочными пейзажами и безграничными просторами моря. По пути вы увидите одни из главных достопримечательностей Владивостока: мост на остров Русский, маяк Токаревского и пролив Босфор Восточный. После мы отправимся в закрытую бухту Новик, где можно устроить пикник на маленьком необитаемом острове Папенберга. Этот необычный по своей форме остров со стороны напоминает кита, неспешно плывущего в водах Тихого океана.
Организационные детали
- Трансфер включен в стоимость
- Примерная продолжительность морской прогулки — 2 часа
- Дети на борт допускаются с 16 лет
- Еда и напитки оплачиваются отдельно
- С собой возьмите коралловые тапочки (или неопреновые носки, сланцы), воду и купальные принадлежности
- При желании мы можем взять для вас маску для занятия снорклингом (сообщите об этом заранее)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1133 туристов
Привет, меня зовут Алексей. Я очень люблю путешествовать: пешком, на автомобиле и велосипеде. Встречать закаты и рассветы, устраивать пикники и ночевать в красивых местах. Я и мои коллеги с радостью покажем вам любимый Приморский край и расскажем о нём много интересного!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Отличное путешествие! Алексей молодец!!!!
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Была в июле 2022. Экскурсия очень понравилась, рекомендую.
Красивые виды. Обязательно намажтесь солнцезащитные кремом, солнце на воде очень злое.
Красивые виды. Обязательно намажтесь солнцезащитные кремом, солнце на воде очень злое.
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У
Спасибо Алексею, это было превосходно!!!
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