Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Провести день со вкусом? Легко! Приглашаем вас совершить морское путешествие к островам: насладиться местной природой, посмотреть на лежбище очаровательных морским котиков и пообедать свежайшими морепродуктами с бокалом вина! 4 1 отзыв

Владислав Ваш гид во Владивостоке Задать вопрос Групповая экскурсия 10 900 ₽ за человека 4 1 отзыв 8 часов 1-13 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты:

Описание экскурсии Что вас ожидает: Хочется чего-то необычного? Ищете баланс между пешеходными прогулками на природе, обзорной экскурсией по островам и возможностью попробовать выловленные при вас морепродукты? Мы пройдём с вами по каналу острова Елены вдоль на острова Русский. посмотрим на гроты красных скал, высадимся на острове Шкота. Желающие смогут прогуляться до маяка с гидом, насладившись природными видами. Устали, пора подкрепиться? Для вас будет организован обед с живыми морепродуктами: гребешок и трепанг. И после этого мы наконец отправимся обратно, снова оглядев острова с воды, заглянем на лежбище морских котиков и сделаем остановку для фото.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Остров Шкота

Остров Русский

Морские тюлени (в большинстве случаев они отдыхают в море, но все же они дикие животные и могут быть в разных местах)

Токаревский маяк

Группа малых островов Клыкова, Малый, Наумова Что включено Услуги гида-экскурсовода

Морепродукты

Морская прогулка на катере Что не входит в цену Дополнительное питание вне программы Где начинаем и завершаем? Начало: Маяк Токаревского Завершение: Бухта Труда или токаревский маяк Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.