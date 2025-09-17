Провести день со вкусом? Легко! Приглашаем вас совершить морское путешествие к островам: насладиться местной природой, посмотреть на лежбище очаровательных морским котиков и пообедать свежайшими морепродуктами с бокалом вина!
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Хочется чего-то необычного? Ищете баланс между пешеходными прогулками на природе, обзорной экскурсией по островам и возможностью попробовать выловленные при вас морепродукты? Мы пройдём с вами по каналу острова Елены вдоль на острова Русский. посмотрим на гроты красных скал, высадимся на острове Шкота. Желающие смогут прогуляться до маяка с гидом, насладившись природными видами. Устали, пора подкрепиться? Для вас будет организован обед с живыми морепродуктами: гребешок и трепанг. И после этого мы наконец отправимся обратно, снова оглядев острова с воды, заглянем на лежбище морских котиков и сделаем остановку для фото.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Шкота
- Остров Русский
- Морские тюлени (в большинстве случаев они отдыхают в море, но все же они дикие животные и могут быть в разных местах)
- Токаревский маяк
- Группа малых островов Клыкова, Малый, Наумова
Что включено
- Услуги гида-экскурсовода
- Морепродукты
- Морская прогулка на катере
Что не входит в цену
- Дополнительное питание вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Маяк Токаревского
Завершение: Бухта Труда или токаревский маяк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Все было замечательно. Но отсутствие туалета на катере и на месте стоянки -крайне неудобный момент.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Владивостока
Похожие экскурсии на «Гастротур на островах и морские тюлени»
Групповая
до 13 чел.
Лучший выборМорское путешествие по островам Японского моря
Розовые пещеры, морские котики и вкусный перекус - групповая поездка с остановкой на о. Шкота
Начало: На ул. Набережная 13
Расписание: ежедневно в 07:00
19 авг в 07:30
20 авг в 07:30
8900 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
Затерянные острова и лежбище морских львов: фотоприключение на катере
Провести день на просторах Японского моря, увидеть морских животных и исследовать секретные места
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 65 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
На катере - к острову Аскольд (из Владивостока)
Посетить живописный старинный остров, искупаться и понаблюдать за морскими тюленями
Начало: У вашего отеля в пределах центра города или другой...
Завтра в 08:00
19 авг в 08:00
от 59 900 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 25 чел.
Лучший выборМорское приключение, морские котики и морепродукты во Владивостоке
Начало: Маяк Токаревского, г. Владивосток
Расписание: Ежедневно в 8:00
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
8950 ₽ за человека
10 900 ₽ за человека