Когда день медленно переходит в вечер, Владивосток становится особенно красивым. Море отражает закатные оттенки неба, мосты загораются огнями, а город постепенно превращается в сияющую панораму у бухты. Тёплый плед, приятная музыка, шум волн и виды на город сделают прогулку расслабляющей и комфортной.

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Описание экскурсии

Владивосток с воды

Вечером город раскрывается совсем иначе: силуэты зданий, портовые огни, морская гладь и мягкие оттенки заката создают особую атмосферу.

Два вантовых моста с воды

Вы увидите Золотой и Русский мосты. Высокие пилоны, линии вант и городские огни образуют красивую картинку. Если маршрут и погода позволят, катер пройдёт под мостами.

Закат, музыка и отдых на воде

Если не будет облаков, вы увидите, как солнце опускается к горизонту, окрашивая небо и воду в мягкие золотистые и розовые оттенки.

Организационные детали