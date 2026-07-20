Когда день медленно переходит в вечер, Владивосток становится особенно красивым.
Море отражает закатные оттенки неба, мосты загораются огнями, а город постепенно превращается в сияющую панораму у бухты. Тёплый плед, приятная музыка, шум волн и виды на город сделают прогулку расслабляющей и комфортной.
Море отражает закатные оттенки неба, мосты загораются огнями, а город постепенно превращается в сияющую панораму у бухты. Тёплый плед, приятная музыка, шум волн и виды на город сделают прогулку расслабляющей и комфортной.
Описание экскурсии
Владивосток с воды
Вечером город раскрывается совсем иначе: силуэты зданий, портовые огни, морская гладь и мягкие оттенки заката создают особую атмосферу.
Два вантовых моста с воды
Вы увидите Золотой и Русский мосты. Высокие пилоны, линии вант и городские огни образуют красивую картинку. Если маршрут и погода позволят, катер пройдёт под мостами.
Закат, музыка и отдых на воде
Если не будет облаков, вы увидите, как солнце опускается к горизонту, окрашивая небо и воду в мягкие золотистые и розовые оттенки.
Организационные детали
- Идём на комфортабельном катере. На борту: пледы и спасательные жилеты
- Перед выходом проводим инструктаж по технике безопасности
- Маршрут может корректироваться в зависимости от погоды, состояния моря и решения капитана
- В случае непогоды предложим перенести или отменить прогулку
- С вами будет капитан из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|9999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На мысе Токаревского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 7155 туристов
Мы занимались индивидуальными экскурсиями более 20 лет. И решили, что хотим дать большему количеству людей возможность увидеть прекрасный Владивосток нашими глазами, познакомить с ним и влюбить в него так, как
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