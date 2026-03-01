Восточный и бухте Золотой Рог, посмотрите на мосты Золотой и Русский, набережную Цесаревича, символ нашего города — Токаревский маяк и многое другое. При благоприятной погоде завершим прогулку шикарным видом на город под лучами заходящего солнца. Великолепные виды на город в лучах закатного солнца, мосты и море — идеальный рецепт завершения вечера во Владивостоке! Вместе с нами вы отправитесь в романтическую 2-часовую поездку по проливу Босфор 4.9 518 отзывов

Групповая экскурсия 3500 ₽ за человека 4.9 518 отзывов 2 часа 1-13 человек На катере

Описание экскурсии Приглашаем вас на нашу романтическую вечернюю прогулку на закате! Что вас ожидает: Маяк на Токаревской кошке – бухта Золотой Рог – Золотой мост – набережная Цесаревича – Русский мост – Токаревская кошка ▫️Маяк на Токаревской кошке – один из символов Владивостока. Здесь, при ясной погоде, вы сможете насладиться завораживающим закатом, когда солнце медленно скрывается за горизонтом, окрашивая небо и море в теплые оттенки. ▫️ Золотой мост – пройдя под его величественными арками, мы окажемся у набережной Цесаревича, откуда открываются потрясающие виды на город. Вечерние огни больших кораблей, отражающиеся в воде, создают по-настоящему волшебную атмосферу. Незабываемое здание премиального отеля Vladivostok Grand Hotel & SPA и его утонченной набережной подарит Вам яркие впечатления. ▫️ Русский мост – на пути также можно увидеть один из самых впечатляющих мостов мира. Это путешествие оставит у вас незабываемые впечатления, наполненные красотой Владивостока с его лучшими морскими панорамами. Важная информация: Время отправления и возвращения меняются в зависимости от времени захода солнца. Пункт отправления и возврата: опора ЛЭП на Токаревской кошке. Проход под Русским мостом и фотосессия на носу катера на подходе к Русскому мосту доступны только на экскурсии со стоимостью 3 500 рублей. Если для Вас особенно важна солнечная погода, рекомендуем бронировать ближе к дате тура — так у вас будет возможность ориентироваться на прогноз и выбрать ясный день для идеального отдыха. Рекомендуем надевать удобную одежду и обувь, а также взять с собой фотоаппарат — виды будут потрясающими!

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Маяк на Токаревской кошке

Пролив Босфор Восточный

О. Русский

О. Елены

Бухта Золотой Рог

Русский мост

Морской торговый порт

Золотой мост

Набережная Цесаревича

Учебное парусное судно «Надежда» (если судно будет в порту) Что включено Уникальные тримараны с обходными палубами и посадкой с панорамным видом на море

Услуги гида-капитана

Теплые пледы и шапки Где начинаем и завершаем? Начало: Токаревская кошка, лавочки за опорой ЛЭП на насыпной косе у маяка Завершение: Токаревская кошка, лавочки за опорой ЛЭП Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек. Важная информация Время отправления и возвращения меняются в зависимости от времени захода солнца

Рекомендуем надевать удобную одежду и обувь, а также взять с собой фотоаппарат - виды будут потрясающими Нужно оплачивать всё сразу? Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.