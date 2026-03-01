Великолепные виды на город в лучах закатного солнца, мосты и море — идеальный рецепт завершения вечера во Владивостоке! Вместе с нами вы отправитесь в романтическую 2-часовую поездку по проливу Босфор
Описание экскурсииПриглашаем вас на нашу романтическую вечернюю прогулку на закате! Что вас ожидает: Маяк на Токаревской кошке – бухта Золотой Рог – Золотой мост – набережная Цесаревича – Русский мост – Токаревская кошка ▫️Маяк на Токаревской кошке – один из символов Владивостока. Здесь, при ясной погоде, вы сможете насладиться завораживающим закатом, когда солнце медленно скрывается за горизонтом, окрашивая небо и море в теплые оттенки. ▫️ Золотой мост – пройдя под его величественными арками, мы окажемся у набережной Цесаревича, откуда открываются потрясающие виды на город. Вечерние огни больших кораблей, отражающиеся в воде, создают по-настоящему волшебную атмосферу. Незабываемое здание премиального отеля Vladivostok Grand Hotel & SPA и его утонченной набережной подарит Вам яркие впечатления. ▫️ Русский мост – на пути также можно увидеть один из самых впечатляющих мостов мира. Это путешествие оставит у вас незабываемые впечатления, наполненные красотой Владивостока с его лучшими морскими панорамами. Важная информация: Время отправления и возвращения меняются в зависимости от времени захода солнца. Пункт отправления и возврата: опора ЛЭП на Токаревской кошке. Проход под Русским мостом и фотосессия на носу катера на подходе к Русскому мосту доступны только на экскурсии со стоимостью 3 500 рублей. Если для Вас особенно важна солнечная погода, рекомендуем бронировать ближе к дате тура — так у вас будет возможность ориентироваться на прогноз и выбрать ясный день для идеального отдыха. Рекомендуем надевать удобную одежду и обувь, а также взять с собой фотоаппарат — виды будут потрясающими!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Маяк на Токаревской кошке
- Пролив Босфор Восточный
- О. Русский
- О. Елены
- Бухта Золотой Рог
- Русский мост
- Морской торговый порт
- Золотой мост
- Набережная Цесаревича
- Учебное парусное судно «Надежда» (если судно будет в порту)
Что включено
- Уникальные тримараны с обходными палубами и посадкой с панорамным видом на море
- Услуги гида-капитана
- Теплые пледы и шапки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Токаревская кошка, лавочки за опорой ЛЭП на насыпной косе у маяка
Завершение: Токаревская кошка, лавочки за опорой ЛЭП
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Важная информация
- Время отправления и возвращения меняются в зависимости от времени захода солнца
- Пункт отправления и возврата: опора ЛЭП на Токаревской кошке
- Проход под Русским мостом и фотосессия на носу катера на подходе к Русскому мосту доступны только на экскурсии со стоимостью 3 500 рублей
- Если для Вас особенно важна солнечная погода, рекомендуем бронировать ближе к дате тура - так у вас будет возможность ориентироваться на прогноз и выбрать ясный день для идеального отдыха
- Рекомендуем надевать удобную одежду и обувь, а также взять с собой фотоаппарат - виды будут потрясающими
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
4.9
Основано на последних 30 из 518 отзывов
Д
Наш капитан очень подробно рассказал нам про все корабли, пришвартованные в порту. Каждый можно было сфотографировать вблизи. Торопились на закат, но в последний момент солнце закрыло облаком. Несмотря на это виды очень красивые, экскурсией довольны.
А
Жаль что погода не дала полюбоваться закатом. Но подробнейшая инструкция от капитана сгладила это полностью
Е
Обожаю водные прогулки, и в отпуске во Владивостоке тоже решила прокатиться. Остались очень приятные впечатления-комфортно, интересно, много знаковых мест посмотрели, обсудили с гидом Павлом. Большое спасибо за экскурсию!
О
Прогулка на катере была замечательная, не смотря на холодную погоду, зато закат нам удалось увидеть во всей красе. Спасибо.
А
Экскурсия нам очень понравилась. Очень интересно и познавательно. Спасибо нашему водителю катера и гиду Артему!
О
Прекрасная экскурсия, познавательно даже для местных жителей. Спасибо Павлу большое
С
Приятная, познавательная прогулка, которая закончилась красивым закатом, бонусом наблюдали за котиком!!!
М
Отличная экскурсия. У нас был лучший капитан Павел, во время морской прогулки обеспечил нас интересным, познавательным рассказом, красивыми видами и заботливым отношением. Не подвела и погода. Рекомендуем!
Е
Л
Понравился закат и собака Нова🤩👏🏻! Просьба поменять микрофон и динамики на кораблике - большей частью не понятно, что говорит гид, дополнительно мешает фоновая музыка😔. Если бы не собака Нова - поставила бы 3 балла😅
М
Спасибо за удивительную экскурсию! Настоящее приключение
О
а
Очень атмосферная экскурсия на катере по заливам! Легко и интересно наш капитан Артем рассказал историю города, и мореходства. Посмотрели на прекрасный Владивосток с воды, восхитились его красотой и аутентичностью! Спасибо огромное!
Н
Экскурсия очень интересная, капитан рассказал про маяк, про работу порта, про мосты Владивостока, на каждого туриста надели жилет, провели инструктаж- что можно сделать в поездке, что запрещено. успели мы сфотографировать закат солнца. еще понравилось,что рассказывал про корабли,поездка увлекательная и познавательная,вы не пожалеете!
Е
Прекрасная прогулка по морскому заливу и бухте за закате солнца. Спасибо капитану катера Александру за интересный рассказ.
