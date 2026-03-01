Вечерняя экскурсия по акватории Владивостока на катере

Великолепные виды на город в лучах закатного солнца, мосты и море — идеальный рецепт завершения вечера во Владивостоке! Вместе с нами вы отправитесь в романтическую 2-часовую поездку по проливу Босфор
Восточный и бухте Золотой Рог, посмотрите на мосты Золотой и Русский, набережную Цесаревича, символ нашего города — Токаревский маяк и многое другое. При благоприятной погоде завершим прогулку шикарным видом на город под лучами заходящего солнца.

4.9
518 отзывов
Описание экскурсии

Приглашаем вас на нашу романтическую вечернюю прогулку на закате! Что вас ожидает: Маяк на Токаревской кошке – бухта Золотой Рог – Золотой мост – набережная Цесаревича – Русский мост – Токаревская кошка ▫️Маяк на Токаревской кошке – один из символов Владивостока. Здесь, при ясной погоде, вы сможете насладиться завораживающим закатом, когда солнце медленно скрывается за горизонтом, окрашивая небо и море в теплые оттенки. ▫️ Золотой мост – пройдя под его величественными арками, мы окажемся у набережной Цесаревича, откуда открываются потрясающие виды на город. Вечерние огни больших кораблей, отражающиеся в воде, создают по-настоящему волшебную атмосферу. Незабываемое здание премиального отеля Vladivostok Grand Hotel & SPA и его утонченной набережной подарит Вам яркие впечатления. ▫️ Русский мост – на пути также можно увидеть один из самых впечатляющих мостов мира. Это путешествие оставит у вас незабываемые впечатления, наполненные красотой Владивостока с его лучшими морскими панорамами. Важная информация: Время отправления и возвращения меняются в зависимости от времени захода солнца. Пункт отправления и возврата: опора ЛЭП на Токаревской кошке. Проход под Русским мостом и фотосессия на носу катера на подходе к Русскому мосту доступны только на экскурсии со стоимостью 3 500 рублей. Если для Вас особенно важна солнечная погода, рекомендуем бронировать ближе к дате тура — так у вас будет возможность ориентироваться на прогноз и выбрать ясный день для идеального отдыха. Рекомендуем надевать удобную одежду и обувь, а также взять с собой фотоаппарат — виды будут потрясающими!

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Маяк на Токаревской кошке
  • Пролив Босфор Восточный
  • О. Русский
  • О. Елены
  • Бухта Золотой Рог
  • Русский мост
  • Морской торговый порт
  • Золотой мост
  • Набережная Цесаревича
  • Учебное парусное судно «Надежда» (если судно будет в порту)
Что включено
  • Уникальные тримараны с обходными палубами и посадкой с панорамным видом на море
  • Услуги гида-капитана
  • Теплые пледы и шапки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Токаревская кошка, лавочки за опорой ЛЭП на насыпной косе у маяка
Завершение: Токаревская кошка, лавочки за опорой ЛЭП
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Важная информация
  • Время отправления и возвращения меняются в зависимости от времени захода солнца
  • Пункт отправления и возврата: опора ЛЭП на Токаревской кошке
  • Проход под Русским мостом и фотосессия на носу катера на подходе к Русскому мосту доступны только на экскурсии со стоимостью 3 500 рублей
  • Если для Вас особенно важна солнечная погода, рекомендуем бронировать ближе к дате тура - так у вас будет возможность ориентироваться на прогноз и выбрать ясный день для идеального отдыха
  • Рекомендуем надевать удобную одежду и обувь, а также взять с собой фотоаппарат - виды будут потрясающими
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Основано на последних 30 из 518 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
491
4
18
3
5
2
1
1
3
Д
Наш капитан очень подробно рассказал нам про все корабли, пришвартованные в порту. Каждый можно было сфотографировать вблизи. Торопились на закат, но в последний момент солнце закрыло облаком. Несмотря на это виды очень красивые, экскурсией довольны.
А
Жаль что погода не дала полюбоваться закатом. Но подробнейшая инструкция от капитана сгладила это полностью
Е
Обожаю водные прогулки, и в отпуске во Владивостоке тоже решила прокатиться. Остались очень приятные впечатления-комфортно, интересно, много знаковых мест посмотрели, обсудили с гидом Павлом. Большое спасибо за экскурсию!
О
Прогулка на катере была замечательная, не смотря на холодную погоду, зато закат нам удалось увидеть во всей красе. Спасибо.
А
Экскурсия нам очень понравилась. Очень интересно и познавательно. Спасибо нашему водителю катера и гиду Артему!
О
Прекрасная экскурсия, познавательно даже для местных жителей. Спасибо Павлу большое
С
Приятная, познавательная прогулка, которая закончилась красивым закатом, бонусом наблюдали за котиком!!!
М
Отличная экскурсия. У нас был лучший капитан Павел, во время морской прогулки обеспечил нас интересным, познавательным рассказом, красивыми видами и заботливым отношением. Не подвела и погода. Рекомендуем!
Е
Л
Понравился закат и собака Нова🤩👏🏻! Просьба поменять микрофон и динамики на кораблике - большей частью не понятно, что говорит гид, дополнительно мешает фоновая музыка😔. Если бы не собака Нова - поставила бы 3 балла😅
М
Спасибо за удивительную экскурсию! Настоящее приключение
О
а
Очень атмосферная экскурсия на катере по заливам! Легко и интересно наш капитан Артем рассказал историю города, и мореходства. Посмотрели на прекрасный Владивосток с воды, восхитились его красотой и аутентичностью! Спасибо огромное!
Н
Экскурсия очень интересная, капитан рассказал про маяк, про работу порта, про мосты Владивостока, на каждого туриста надели жилет, провели инструктаж- что можно сделать в поездке, что запрещено. успели мы сфотографировать закат солнца. еще понравилось,что рассказывал про корабли,поездка увлекательная и познавательная,вы не пожалеете!
Е
Прекрасная прогулка по морскому заливу и бухте за закате солнца. Спасибо капитану катера Александру за интересный рассказ.

