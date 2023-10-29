Необитаемый остров Шкота

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Хотите почувствовать себя героями приключенческого сериала о необитаемом острове? Во Владивостоке есть уникальное место — остров Шкота. Суровая природа диких пляжей, заброшенные казармы, острые скалы. И главное — никого вокруг, только вы и невероятные пейзажи Приморья.
Необитаемый остров Шкота
Необитаемый остров Шкота
Необитаемый остров Шкота
Необитаемый остров Шкота
Необитаемый остров Шкота
Необитаемый остров Шкота
Ближайшие даты:
29
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
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Что вас ожидает:

  • Заброшенный маяк на живописном мысе
  • Видовая площадка над пляжем красных скал
  • Залив Петра Великого
  • Уникальные представители приморской флоры и фауны
  • Скалистое побережье острова с захватывающими видами
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Тайны необитаемого островаНастоящий off-road на пути к загадочному острову, переход через затопленную косу, шикарные виды на заброшенный маяк и пляж с красными скалами. А если повезет с погодой, нас ждет обзор всех островов Залива Петра Великого.
На экскурсии мы: • прогуляемся по лесу мимо заброшенных казарм;
  • познакомимся с местной природой;
  • устроим экстремальный спуск на дикий пляж;
  • посетим знаменитую скалу-арку, старый маяк и другие яркие достопримечательности.
  • Важная информация • В летний период с собой лучше иметь закрытые тапочки или аквашузы.
  • В межсезонье гиды предоставляют высокие сапоги для перехода по воде.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Питание
  • Сапоги для перехода косы
  • Экскурсионное сопровождение
  • Въезд на частную территорию базы
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
Оговаривается индивидуально
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • В летний период с собой лучше иметь закрытые тапочки или аквашузы. В зимнее время коса открыта. В межсезонье гиды предоставляют высокие сапоги для перехода по воде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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