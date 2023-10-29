Тайны необитаемого островаНастоящий off-road на пути к загадочному острову, переход через затопленную косу, шикарные виды на заброшенный маяк и пляж с красными скалами. А если повезет с погодой, нас ждет обзор всех островов Залива Петра Великого.

На экскурсии мы: • прогуляемся по лесу мимо заброшенных казарм;