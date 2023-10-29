Хотите почувствовать себя героями приключенческого сериала о необитаемом острове? Во Владивостоке есть уникальное место — остров Шкота. Суровая природа диких пляжей, заброшенные казармы, острые скалы. И главное — никого вокруг, только вы и невероятные пейзажи Приморья.
Ближайшие даты:
29
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
ноя
2
ноя
ноя
3
ноя
ноя
4
ноя
ноя
6
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Что вас ожидает:
- Заброшенный маяк на живописном мысе
- Видовая площадка над пляжем красных скал
- Залив Петра Великого
- Уникальные представители приморской флоры и фауны
- Скалистое побережье острова с захватывающими видами
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Тайны необитаемого островаНастоящий off-road на пути к загадочному острову, переход через затопленную косу, шикарные виды на заброшенный маяк и пляж с красными скалами. А если повезет с погодой, нас ждет обзор всех островов Залива Петра Великого.
На экскурсии мы: • прогуляемся по лесу мимо заброшенных казарм;
- познакомимся с местной природой;
- устроим экстремальный спуск на дикий пляж;
- посетим знаменитую скалу-арку, старый маяк и другие яркие достопримечательности.
- Важная информация • В летний период с собой лучше иметь закрытые тапочки или аквашузы.
- В межсезонье гиды предоставляют высокие сапоги для перехода по воде.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Питание
- Сапоги для перехода косы
- Экскурсионное сопровождение
- Въезд на частную территорию базы
- Что не входит
- Личные расходы туриста
- Место начала и завершения?
- Оговаривается индивидуально
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- В летний период с собой лучше иметь закрытые тапочки или аквашузы. В зимнее время коса открыта. В межсезонье гиды предоставляют высокие сапоги для перехода по воде
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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