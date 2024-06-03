Экскурсии по заброшенным местам Владивостока

Найдено 3 экскурсии в категории «Заброшенные места» во Владивостоке, цены от 5 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
96 отзывов
Поездка на полуостров Гамова в мини-группе: незабываемое приключение
Присоединяйтесь к увлекательной поездке на полуостров Гамова. Живописные тропы, белоснежные пляжи и теплое море ждут вас
Начало: Кинотеатр Уссури
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
5 200 за человека
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
🚤 На катере
Фотопрогулка
12 часов
44 отзыва
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Погрузитесь в мир первозданной природы и тайных артефактов Владивостока. Легендарные острова, морские львы и незабываемые закаты ждут вас
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 000 за всё до 4 чел.
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
🚤 На катере
Фотопрогулка
12 часов
Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
49 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    3 июня 2024
    Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
    Отличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому острову.
    Отличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому островуОтличная экскурсия, позволяющая за один день увидеть нерп и сивучей, полюбоваться приморскими красотами и прогуляться по необитаемому острову
  • E
    Evgeniia
    2 июня 2024
    Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
    Экскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недель. Экскурсия длительная, местами
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    выматывающая. Но она необходимая. С нами был Александр. Его машина — монстр. Мы проходило по таким местам, на которые страшно взглянуть. Экскурсия длительная. Нас забрали в 7, вернули к 21. Очень много ходили (кроссовки хорошо, но если есть трекинговые ботинки — будет отлично). Ни разу не пожалела. Экскурсия — бомба

    Экскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недельЭкскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недельЭкскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недельЭкскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недельЭкскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недельЭкскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недельЭкскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недельЭкскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недельЭкскурсия шикарная! Выше всяких похвал. Однозначно стоит брать. Не важно, вы приехали на несколько дней или несколько недель
  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
    Очень насыщенный день. Шикарная природа. Советую одевать треккинговые ботинки. Попробовали копченую акулу, свежий гребешок. Очень повезло увидеть цветущий рододендрон Шлиппенбаха. В
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    пути есть небольшой кусочек сложной дороги, но наш гид Петр прекрасно с ней справился. Отличный пикник на пляже. Сам гид очень позитивны, веселый.

  • А
    Анна
    30 мая 2024
    Поездка на полуостров Гамова в мини-группе
    Поездка понравилась. Отличные виды.
  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
    Спасибо Ольге за один из самых ярких дней нашей семьи. Он точно останется в памяти навсегда Очень всем рекомендую
  • Г
    Галина
    17 мая 2024
    Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
    Отправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней было очень комфортно, интересно и
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    познавательно) Сколько незабываемых впечатлений и эмоций мы получили от этой поездки-не передать словами! От всех локаций нашего путешествия просто дух захватывает! Милейшие нерпы, лежбище морских львов, птичий базар, косули- и это далеко не все! Отдельное спасибо нашему капитану Виталию-с ним было не страшно бороться с волнами, он профессионал своего дела, надежный и легкий в общении, а сколько историй рассказал!) Всем рекомендую данную экскурсию, она не просто стоит своих денег, она с лихвой окупается видами, впечатлениями, эмоциями, фото, новыми знаниями и проверкой своих возможностей! Спасибо за это замечательное приключение ❤️‍🔥 P.S. Не переживайте если у вас нет с собой ветрозащитных курток,рюкзаков и т. д.-ребята с радостью вам помогут и обо всем позаботятся😉

    Отправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней былоОтправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней былоОтправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней былоОтправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней былоОтправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней былоОтправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней былоОтправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней былоОтправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней былоОтправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней былоОтправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней былоОтправились в потрясающее приключение 9.05.24. Наш гид Анастасия-открытый, энергичный, дружелюбный и тактичный человек. С ней было

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Заброшенные места»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Затерянные острова и лежбище морских львов: фототур на катере
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  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Заброшенные места" можно забронировать 3 экскурсии от 5 200 до 49 000. Туристы уже оставили гидам 140 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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