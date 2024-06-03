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познавательно) Сколько незабываемых впечатлений и эмоций мы получили от этой поездки-не передать словами! От всех локаций нашего путешествия просто дух захватывает! Милейшие нерпы, лежбище морских львов, птичий базар, косули- и это далеко не все! Отдельное спасибо нашему капитану Виталию-с ним было не страшно бороться с волнами, он профессионал своего дела, надежный и легкий в общении, а сколько историй рассказал!) Всем рекомендую данную экскурсию, она не просто стоит своих денег, она с лихвой окупается видами, впечатлениями, эмоциями, фото, новыми знаниями и проверкой своих возможностей! Спасибо за это замечательное приключение ❤️‍🔥 P.S. Не переживайте если у вас нет с собой ветрозащитных курток,рюкзаков и т. д.-ребята с радостью вам помогут и обо всем позаботятся😉