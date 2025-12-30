Предлагаю совершить увлекательный поход на остров Шкота из Владивостока — необитаемый остров, расположенный рядом с островом Русский.
На самой верхней точке острова нам откроется завораживающий вид на океан и на мелкие необитаемые острова — это архипелаг Императрицы Евгении.
На самой верхней точке острова нам откроется завораживающий вид на океан и на мелкие необитаемые острова — это архипелаг Императрицы Евгении.
Описание экскурсииПуть до острова Шкота Наш путь из Владивостока будет проходить по мосту на остров Русский, который с островом Шкота соединяет галечная коса. Проехав мимо кампуса Федерального университета, мы отправимся в самую глубь острова, туда, где можно увидеть лес в его первозданном виде. По дороге мы сможем встретить диких обитателей этих мест: лис и косуль. Спустившись к морскому побережью, мы оставим машину и отправимся пешком по косе. Попасть на остров Шкота мы сможем, пройдя по 30-метровой галечной косе. В осенне-зимний период коса сухая, и перейти ее не составит проблем, летом необходимы акватапочки. Виды на архипелаг Императрицы Евгении и морские котики На острове мы увидим останки военной батареи и старый полуразрушенный маяк. Сверху с обрывов полюбуемся на белую пену волн, разбивающихся о камни, гнезда морских птиц. Иногда, если повезет, можно увидеть «морских котиков». Организационные детали:
- Наденьте удобную одежду и обувь;
- Возьмите с собой бутылку воды и перекус.
Экскурсия проводится ежедневно, обсудите с организатором удобные дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт (комфортабельный микроавтобус)
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул Светланская 31. Кинотеатр «Уссури»
Завершение: Ул. Светланская 31. Кинотеатр «Уссури»
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится ежедневно, обсудите с организатором удобные дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 42 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Мне всё очень понравилось. Михаил интересно рассказывал. Буду обращаться ещё
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С
Экскурсия очень понравилась. Перешли косу вброд, была волна, вода не была холодной, порезала сланцы о камни, придётся выбрасывать. Потом преодолели подъем в лесу, и вышли на верхние точки острова. Виды
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М
Я осталась очень довольна экскурсией на о. Шкота: потрясающе красивый остров, виды, от которых захватывает дух. Михаил все обстоятельно рассказал, показал, напоил чаем) он знает много интересного про местную флору
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А
Михаил провел познавательную экскурсию по острову Шкота, проконсультировал по местным видам растительности и напоил вкусным чаем с шоколадкой)
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М
Спасибо большое за это приключение, мы посмотрели не малую часть острова. Лес и невероятные виды на море. Гид рассказал про растения края и другую интересную информацию об этих местах и даже напоил чаем с шоколадом🥹
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З
Все прошло отлично, темп идеальный, увидели много красот. Рекомендую всем, кто не боится высоты, посетить остров Шкота.
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