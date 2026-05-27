Отправляемся в экспедицию по островам залива Петра Великого. Вы насладитесь красотой скал, морским ветром, незабываемыми видами.
В маршруте будут такие живописные места, как маяк Басаргина с подвесным мостом, мыс Тобизина с гротами, остров Шкота, по которому мы прогуляемся. А также вы попробуете морские деликатесы от нашего шеф-повара.
Описание экскурсии
- Русский Мост и пролив Босфор Восточный
- Маяк Басаргина с подвесным мостом
- Остров Скрыплёва, кекуры и «шапка Мономаха»
- Кампус ДВФУ и бухта Аякс
- Приморский океанариум и мыс Житкова
- Мыс Ахлестышева — раздолье для местных сёрфингистов
- Мыс Вятдлина
- Мыс Шмидта
- Мыс Тобизина с гротами
- Обед от шеф-повара
- Острова Верховского с ларгами
- Остров Шкота и пешеходная экскурсия вокруг него: пляжи, форты, маяки
Что вы узнаете
Гид расскажет вам историю Владивостока как важного морского порта и военной базы. О том, как город развивался с момента основания, какие ключевые исторические события здесь происходили. Вы услышите о первых исследователях, освоении Дальнего Востока и его значении для России. А также об уникальной природе региона, богатой морской экосистеме, тюленях, моржах и птицах.
Организационные детали
- В стоимость включены прогулка на комфортабельном катере, сопровождение гида и обед
- Обед состоит из том яма с морепродуктами + рис, cалат, лепёшка, чай и кофе + дегустация свежего гребешка (2–3 шт на чел.)
- На борту вам выдадут спасательные жилеты
- По запросу организуем трансфер до стоянки катеров, детали уточняйте в переписке
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|11 334 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В бухте Улисс
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 09:00, в субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 586 туристов
Наша команда гидов-путешественников предоставляет уникальный и захватывающий опыт для тех, кто хочет исследовать этот красивый и исторически насыщенный город и его окрестности. Наши гиды знают всё о местных достопримечательностях, культуре,
